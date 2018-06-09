После этого поста вы начнете внимательнее присматриваться к окружающим вас предметам
Каждый из нас хотя бы раз видел в силуэте облаков что-то знакомое: лица, зверей, предметы. Но и в земных вещах можно увидеть много интересного: акулу в камне, эму в заборе или невесту в водопаде. На это и многое другое мы предлагаем вам посмотреть собственными глазами и проверить, насколько развита ваша фантазия.
AdMe.ru решил удивить читателей фотографиями, на которых даже в самом обычном предмете скрывается кое-что еще.
1. «Привет!»
2. Кажется, этот камень не ожидал увидеть здесь людей
3. Где у этого паука лицо?
4. Камень, который похож на акулу
5. Удачное совпадение
6. «Гав!»
7. Медведь или собака?
8. Три друга
9. А вы тоже заметили Джонни Браво?
10. Очень недовольная груша
11. Растерянный эму в заборе
12. Кажется, коробка вспомнила, как прошел вечер
13. Напитки выглядят как два человека, которые рады видеть друг друга
14. Старый телефон-автомат больше напоминает героя из фильмов ужасов
15. А вы тоже видите в этом водопаде невесту?
16. И здесь увидели женщину?
А у вас богатое воображение? Как часто вы замечаете что-то еще даже в самых обычных предметах?
Фото на превью crimsonandred88/reddit, Abnmlguru/reddit