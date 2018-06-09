После этого поста вы начнете внимательнее присматриваться к окружающим вас предметам

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Каждый из нас хотя бы раз видел в силуэте облаков что-то знакомое: лица, зверей, предметы. Но и в земных вещах можно увидеть много интересного: акулу в камне, эму в заборе или невесту в водопаде. На это и многое другое мы предлагаем вам посмотреть собственными глазами и проверить, насколько развита ваша фантазия.

AdMe.ru решил удивить читателей фотографиями, на которых даже в самом обычном предмете скрывается кое-что еще.

1. «Привет!»

2. Кажется, этот камень не ожидал увидеть здесь людей

3. Где у этого паука лицо?

4. Камень, который похож на акулу

5. Удачное совпадение

6. «Гав!»

7. Медведь или собака?

8. Три друга

9. А вы тоже заметили Джонни Браво?

10. Очень недовольная груша

11. Растерянный эму в заборе

12. Кажется, коробка вспомнила, как прошел вечер

13. Напитки выглядят как два человека, которые рады видеть друг друга

14. Старый телефон-автомат больше напоминает героя из фильмов ужасов

15. А вы тоже видите в этом водопаде невесту?

16. И здесь увидели женщину?

А у вас богатое воображение? Как часто вы замечаете что-то еще даже в самых обычных предметах?