Пользователи сети рассказали о словах и поступках близких, которые надолго сбили их с жизненного пути

Наверняка многие из нас подвергались токсичному воздействию со стороны близких, друзей или коллег. На некоторых людей оно оказало огромное влияние, как на пользователей одного из тредов на Reddit.

Мы в AdMe.ru внимательно прошерстили все сообщения из треда. Одним героям удалось наладить свою жизнь, другие же только пытаются это сделать.

Моя сестра страдала «синдромом среднего ребенка». Она не любила меня, так как была уверена в том, что я мамина любимица. Я всегда чувствовал, что она давит на меня. Повзрослев, перестал контактировать с ней, и моя жизнь стала намного лучше без ее постоянных осуждений. © craqworld / Reddit

Худшее, что может быть, — это когда ваши старшие братья или сестры указывают на совершенную вами оплошность и раздувают ее до невиданных размеров просто для того, чтобы казаться хорошими для других. Моя сестра проделывала это со мной 24 часа в сутки. В результате я страдал забывчивостью, беспокойством, мне не хватало уверенности в себе. После переезда значительно улучшил свою жизнь. © canyoulikenot_dothat / Reddit

Безумно любящие родители постоянно оберегали меня из-за проблем с сердцем. Всякий раз, когда я собирался сделать важный шаг в детстве, они находили тысячу причин отказаться от его. Сейчас мне 33, я абсолютно неамбициозен, редко доверяю своей интуиции и сомневаюсь в правильности принятых решений. © ringodesu / Reddit

Говорить ребенку, чтобы он держал все свои увлечения при себе. Постоянно делал это по воле родителей, которые были уверены, что никто не захочет дружить со мной, узнав про мои хобби. Сегодня у меня есть настоящие друзья, так как я понимаю, что ни перед кем не нужно надевать маску. © scaryboilednoodles / Reddit

Мои рассказы о том, кем хочу стать, когда вырасту, подвергались жесткой критике со стороны отца. Я потратила 8 лет обучения в университете на то, что мне было неинтересно. Могу назвать себя несоциализированной и эмоционально отсталой 34-летней женщиной. © KiwiSpyGirl / Reddit

Родители говорят своим детям не обманывать их, но потом наказывают их за то, что они говорят правду. Получается, ребенка в любом случае накажут, а он будет мучиться и не понимать, что ему делать. В дальнейшем это может вылиться в то, что он будет лгать о потенциально опасных для него вещах. © thefabulous*** / Reddit

Постоянно говорить ребенку нет и не давать никаких объяснений, как делала моя мама. Это настолько сбивает с толку, что ты даже перестаешь что-либо спрашивать. Теперь я социально неадаптированный, подавленный, ничего не знаю о себе и постоянно делаю все, что она хочет. © AwkwardSpacePotato / Reddit

Когда тратишь на уборку весь день, а тебе указывают, например, на запылившийся вентилятор. Ну а на безупречно вымытую кухню не обращают никакого внимания. Мой бывший вечно так делал. © nylasachi / Reddit

Мне никогда не давали исчерпывающих ответов на вопросы. На меня кричали или просто молчали. Я испытываю приступ тошноты, когда нужно обратиться за помощью к коллегам в те моменты, когда я чего-то не понимаю или не знаю, как сделать. © ASilentMeow / Reddit

В детстве мама всегда заставляла нас доедать. Теперь у меня начинает болеть живот, когда я смотрю на некоторые продукты. Есть даже отвращение к еде. © chloe_246_ / Reddit

Большая ошибка — не позволять детям иметь свободное время. Папа вечно заставлял нас чем-то заниматься, когда был дома. Во время каникул он брал отпуск и находился с нами. Мы вставали каждое утро в 7 часов и выполняли тяжелую домашнюю работу — он не позволял нам расслабляться вплоть до ужина. И так каждый день. Мне до сих пор трудно расслабиться и ничего не делать. Между тем мне 31 год, я не живу с отцом с 23 лет. © thirtyandtrying / Reddit

Помню, как мой отец постоянно злился на меня за то, что я неправильно загружал посуду в посудомойку. Например, когда вилки не были выстроены в ряд, тарелки стояли не в той секции, а стаканы — не с той стороны. Он бы очень разозлился, если бы кто-нибудь оставил что-то на кухонном столе, например чайник или тостер. Мне не разрешали покрасить стены в моей комнате в цвет, который я хотел, не позволяли закрывать дверь в свою комнату, потому что отец считал, что я буду что-то от него скрывать. Выбрался из родительского дома в 26 лет и теперь могу принимать самостоятельные решения. А это настоящее облегчение. © BottleRocketU587 / Reddit

Когда родители постоянно перебивают ребенка во время разговора. На фоне этого у меня развилась привычка постоянно делать паузу между предложениями, так как кажется, что меня прервут. © RizziiPoe / Reddit

Обесценивание эмоций. Я не знаю, как реагировать на различные реакции других людей, в том числе и на собственные. А все потому, что всегда либо обесценивали мои эмоции, либо заставляли меня их стыдиться. © futuristicflapper / Reddit

Большая ошибка, если воспитание детей основано на страхе. Я помню, как отец заставлял меня чувствовать себя маленьким и уязвимым. Если ребенок боится вас, то он никогда не будет вам доверять. © ***-babies-*** / Reddit

Мы с сестрами росли в полной зависимости от настроения отца. Недавно вспоминали о возраставшем уровне напряженности перед тем, как он должен был прийти домой. Я даже всплакнула. Представьте себе, прошло уже 30 лет, но когда мой муж возвращается с работы, я иногда испытываю примерно то же самое. © Ctina1973 / Reddit

Неправильно говорить кому-то, чтобы тот не плакал, лишь потому, что «не следует грустить». Слышал это от папы, который произносил эту фразу каждый раз, когда он ссорился с мамой. Я понимаю, что он всегда хотел мне добра, но его слова заставляли меня чувствовать то, что я не могу испытывать печаль при нем и говорить с ним о чем-то грустном. © CaptainLuminous / Reddit

Мама постоянно говорила мне о том, что я бесполезен, никогда не реализуюсь. Иногда она даже задавалась вопросом о том, что, может быть, я и вовсе не их ребенок. Мне понадобились годы для осознания того, что это ничего не значит. Меня выгнали из дома в 16 лет, я изредка общался с матерью, а теперь и вовсе не разговариваю с ней вот уже 30 лет. © Cmdr_Morb / Reddit