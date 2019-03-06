Пользователи сети рассказали о пугающих фразочках, которые им доводилось слышать от спящих людей

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Исследования показали, что большинство «разговоров» во сне длятся 1–2 секунды и по большей части все это короткие и бессмысленные высказывания. Пользователь Reddit предложил всем желающим рассказать о самых пугающих фразочках, которые довелось услышать родственникам «сонных болтунов». Предупреждаем, эту подборку не стоит читать на ночь.

Редакция AdMe.ru получила изрядную порцию адреналина, как и герой поста, чья девушка кричала ему прямо в лицо, когда ей приснился кошмар.

***

Жуткий смех и зловещее: «ЭТО ВСЕ ЧАСТЬ ШОУ!» Затем последовало «возвращение в сон».

***

Глубокой ночью моя девушка села на краешек кровати, схватилась за голову и выпалила: «Из меня вылезают эти чертовы иголки».

***

Ночью девушка встала в туалет, по ее возвращении я произнес: «Это идет за тобой». И затем уснул.

***

Вошла ночью в комнату и уже собиралась погасить свет. Мой молодой человек перевернулся (он определенно уже спал) и выпалил: «Не надо выключать свет!» Я: «Почему?» Он: «Ну им же ничего не видно!» Жутко испугавшись, что в комнате кто-то есть, я спросила: «Кому?» Он: «Паукам». Я: «Но для чего им оставлять свет?» Он: «Чтобы читать». Этот случай произошел больше месяца назад, и с тех пор мне как-то не по себе.

***

«Везде дикие девушки», — сказала моя вторая половинка во сне.

***

Однажды я смеялся над чем-то во сне, это напугало мою девушку, поэтому она разбудила меня и спросила, почему я смеюсь. Когда я просыпался, я все твердил: «Фиолетовые человечки, фиолетовые человечки». Это еще больше ее напугало. В моем сне были люди со странным цветом кожи и своеобразной одеждой, и в тот момент для меня не было ничего более смешного, чем фиолетовый человечек в бирюзовом костюме, стоящий рядом с бирюзовым человечком в фиолетовом костюме. Мне было трудно объяснить это, когда я уже находился в сознании.

***

Девушка невозмутимо сказала: «Давай сделаем ему лоботомию. Но только через висок».

***

Как-то во сне я сказал: «Здесь слишком много азиатов». Я азиат.

***

Ночью молодой человек произнес что-то непонятное, я переспросила, он сказал: «Не надо обращать внимания». Затем прозвучал зловещий смех, который я от него услышала впервые в жизни. Я тогда очень испугалась.

***

Моя девушка (теперь жена) спала со мной в одной комнате, в которой зимой стояла тропическая жара, так что на ночь мы всегда открывали окно. Однажды посреди ночи моя девушка начинает целовать меня и говорить: «Малыш, малыш». Пораженный этим, я проснулся и спросил, что случилось. Она, приглушенно плача, ответила: «Кто-то стоит в дверях». Я начал готовиться к борьбе с нарушителями ее спокойствия: быстро осмотрел комнату и стал думать, из чего можно сделать импровизированное оружие. Наконец мои глаза приспособились к темноте, и я понял, что на самом деле в дверях никого нет. Сказал это девушке, добавив, что все это просто сон, в ответ она лишь засмеялась странным смехом. На следующее утро она не могла вспомнить, что произошло прошлой ночью.

***

Однажды меня вывела из себя соседка, которая проснулась ночью с диким криком: «Где же голова?! Где же голова?!»

***

Супруга во сне: «Ты слышишь? Собака лает».

Я: «У нас нет пса».

Жена: «Как же?! Есть! И он сейчас лает на кухне».

Я: «Окей...»

Жена: «Иди посмотри, на кого он лает».

После дебатов по поводу того, есть ли у нас пес, я пошел на кухню. По возвращении жена спрашивает: «Ты откуда?»

Я: «Я из кухни. Смотрел собаку».

Жена: «Но у нас же нет никакой собаки...»

***

Частенько болтаю во сне, и лучшим из того, что я когда-нибудь говорил в этом состоянии, было: «НЕТ! Ни у кого из них нет головы!»

***

Моя вторая половинка глубокой ночью села на край кровати и сказала: «Они здесь», а затем легла и погрузилась в глубокий сон.

***

Моя жена не разговаривает во сне. Однако совсем недавно я проснулся, а она сидит на кровати и смотрит прямо на меня в стиле «Паранормального явления». Я жутко перепугался, а она вообще ничего не помнит.

***

Однажды моей девушке приснился кошмар, она изо всех сил кричала прямо мне в лицо. Я, естественно, проснулся с высоким уровнем адреналина в крови, погладил ее волосы, прошептал, что все будет в порядке. На следующее утро она поблагодарила меня.

***

Моя девушка: «Тсс, тихо! Она нас может услышать».

Я: «Кто?»

Девушка: «Женщина, проживающая здесь. Тсс, она ходит по коридору».

***

Ночью захотела в туалет. Когда встала, мой парень сказал: «Не надо туда идти». Подумала, что он проснулся, и спросила: «Это почему же?» Он сел, широко открыл глаза и ответил: «ОНА там». А потом упал на постель и сразу же заснул. А вот я после этого всю ночь не спала.

***

Мой сосед по комнате сказал это примерно в 4 часа утра: «Ты пишешь демонам?», затем прозвучал странный смех и последовало продолжение: «Ты дружишь с демонами!»

***

Сын пришел в мою комнату, когда я дремал. Потом он мне рассказывал, что в это время я говорил о том, что нам нужно «их» обезглавить и вернуть в лабораторию.

***

Мой молодой человек резко встал с кровати и заорал не своим голосом: «Они хотят забрать мою ко-о-ожу!» Потом громко засмеялся и уснул.

***

Ночью я закричал своей девушке прямо в лицо: «Джонни, они украли мои руки!» После чего отвернулся от нее и тотчас же провалился в сон.

***

Девушка приблизилась примерно на 5 см к моему лицу и сказала с истерическим смехом: «Два человека спят в комнате в общежитии!» Это была наша первая совместная ночь.

***

Ночью парень взял меня за руку со словами: «Тебе отсюда никуда не выбраться. Ты же еще одна жертва. Ты умрешь. Но это прекрасно, что мы женаты, так как у тебя есть страховка».

А вы разговариваете во сне? Может быть, вы слышали забавные или страшные «сонные перлы» от своих вторых половинок или детей? Поделитесь ими в комментариях.