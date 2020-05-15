Пользователи сети рассказали о невидимых признаках, по которым можно понять, что ваши отношения крепче камня

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Вы замечали, что на различных форумах, в статьях профессиональных психологов и даже на пользовательских площадках очень просто найти список признаков, показывающих, что отношения пора заканчивать? Но нам стало интересно другое: существуют ли какие-то «зеленые флажки», которые говорят о том, что ваш союз здоровый и крепкий.

AdMe.ru решил посмотреть, что на эту тему думают интернет-пользователи, и обнаружил, что многие весьма четко и вдумчиво могут ответить на наш вопрос.

Каковы признаки того, что ваши отношения с партнером крепче некуда?

Ваш спутник слушает вас, даже если мало понимает суть того, что именно вы несете, но активно пытается заинтересоваться. © -citylights / Reddit

Когда вы не вместе, вы чуть менее счастливы, но не несчастны. Если этот человек делает вашу жизнь лучше, но жизнь не вращается вокруг этого человека, то вы состоите в здоровых отношениях. © yakusokuN8 / Reddit

Когда вам что-то действительно понравилось, ваша первая мысль — поделиться этим с тем самым человеком. Неважно, что это: еда, смешное видео, шутка и так далее. © Tayl_tsundere / Reddit

Перейдя от худших отношений, которые я мог себе представить, к лучшим, что у меня когда-либо были, я могу сказать вам, что показательным признаком является такой: когда один из вас расстроен или рассержен, другой остается спокойным. И он понимает, что вы можете прийти к компромиссу. И даже если очередной аргумент не имеет смысла, партнер может отступить и спокойно поговорить об этом в менее напряженный момент. © hipster_swag / Reddit

Когда вы смеетесь даже над глупыми шутками друг друга. © deleted user / Reddit

Возможность рассказать о сложных моментах своего прошлого, зная, что партнер никогда не будет использовать это против вас или пытаться причинить вам боль. © Scuttlebutt91 / Reddit

Когда ты гордишься тем, что встречаешься с этим человеком. Я чертовски горжусь, когда иду рядом с ним, когда он открывает мне дверцу машины, когда он улыбается мне, когда обнимает меня. Мы вместе уже 8 лет, и я ни разу не пожалела о своем выборе. © soenmi / Reddit

Когда вы не вместе, что-то постоянно напоминает вам друг о друге. © PillarsOfRage / Reddit

Вы не сравниваете свои отношения с другими. © sadfacebear / Reddit

Возможность вести дискуссию по-взрослому и приходить к компромиссу. Помню, как мы с парнем планировали нашу свадьбу. И каждый раз, когда я сообщала знакомым о деталях, которые придумал будущий муж, их лица искажались. Они говорили: «Это твой день, ты должна решать, что хочешь делать». Ну уж нет, это был наш день. Мы шли на компромиссы и в итоге получили именно то, что хотели. © Ziaki / Reddit

Мы бросаемся к двери каждый раз, когда кто-то из нас приходит домой. Настолько рады видеть друг друга. © sezrawr / Reddit

Мы никогда не злимся друг на друга подолгу. Обычно после ссоры проходит не больше 5 минут, а потом начинается игра «Можно я тебя поцелую?». И мы смеемся как сумасшедшие. © sezrawr / Reddit

Каждый раз, ложась спать вместе, вы понимаете, что хотите, открыв глаза, увидеть этого человека. © Indigo_Indulgence / Reddit

Открытое и честное общение. Когда не чувствуешь потребности во вранье, чтобы защитить чувства другого или избежать спора. © pandavalkyrie / Reddit

Вы не мучаетесь от скуки и не раздражаетесь, если приходится много времени проводить вместе. Если вы только что вернулись из недельной совместной поездки и все еще хотите тусоваться друг с другом, вероятно, у вас все хорошо. © Roland_T_Flakfeizer / Reddit

Когда тебе делают что-то приятное, даже если ты не просил. Неважно, что это мелочь. Такие вещи показывают, что о тебе думают. И это важно. © JaiC / Reddit

А еще если вас постоянно пытаются разыграть. Это тоже показывает, что о вас думают. Если в таких шутках нет жестокости, то их тоже можно расценивать как проявление внимания. © JaiC / Reddit

Когда вы проявляете доброту и не ждете за это вознаграждения. © deleted user / Reddit

Возможность сидеть в тишине со своим партнером, не говоря ни слова, и не считать, что в этом есть какая-то проблема. Я говорю не о нескольких минутах, а о часе или двух, как во время поездки на машине или длительного отдыха. © AdequateSteve / Reddit

Если вы не задумываетесь о том, нормальные ли у вас отношения, значит, они нормальные. © kinglyb / Reddit

Все ответы разные, но есть в них кое-что общее: в каждом, хотя и косвенно, говорится о взаимоуважении и искренней любви. Согласны ли вы с этими высказываниями? Чем могли бы дополнить список?