Пользователи сети показали, как изменилась их жизнь с появлением детей (Спойлер: сильно)
Появление в семье даже одного ребенка обычно меняет все. Клубы, байки и рок-концерты остаются в прошлом, а бутылочки, детские площадки и игрушки заполняют настоящее, но становится ли от этого меньше эмоций и адреналина? Любой родитель скажет, что нет, и подтвердит это фотографиями. У нас эти снимки вызвали искренний смех. А главное, что каждый из них пронизан не только иронией, но и теплом, нежностью и любовью.
Мы в AdMe.ru предлагаем вам взглянуть на подборку крайне выразительных кадров, сделанных до и после появления в семье детей.
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24. А здесь можно обойтись одним фото — «после»
А вы делали такие снимки?
Фото на превью gottoddlered / Instagram