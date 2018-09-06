Пользователи сети показали, как изменилась их жизнь с появлением детей (Спойлер: сильно)

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Появление в семье даже одного ребенка обычно меняет все. Клубы, байки и рок-концерты остаются в прошлом, а бутылочки, детские площадки и игрушки заполняют настоящее, но становится ли от этого меньше эмоций и адреналина? Любой родитель скажет, что нет, и подтвердит это фотографиями. У нас эти снимки вызвали искренний смех. А главное, что каждый из них пронизан не только иронией, но и теплом, нежностью и любовью.