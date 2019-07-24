Пользователи сети делятся снимками, на которых они совсем маленькие, но такие крутые
В детстве мы гоняли на велосипедах, словно чемпионы «Формулы-1», наряжались в самодельные костюмы, представляя себя супергероями, выполняли опасные трюки, напоминающие те, что мы видели в кино. А еще фотографировались, стараясь быть похожими на умудренных опытом взрослых.
Пользователи интернета достали свои альбомы со старыми снимками и нашли наиболее крутые из них. Мы в AdMe.ru надеемся, что и у вас есть подобные фотографии. Поделитесь ими в комментариях, и мы, возможно, опубликуем их.
«Это я в середине 1980-х»
«Я в 1990 году. Я больше никогда не была такой крутой»
«Я (слева) со своей двоюродной сестрой танцую под Эминема, 2000 год»
«Мой муж был офигенно крутым даже в 1975 году»
«Когда я была маленькой, у меня была собственная колесница с козой. Начало 80-х»
«В тот день я научился ездить на велосипеде»
«Мои родители сегодня показали мне это фото. Тут мне 3 года, 1985 год»
«Это я в 1985 году»
«1986-й был самым крутым годом за всю мою жизнь»
«Меня сфотографировал мой дядя, примерно 1980 год»
«Так выглядело мое славянское детство»
«Моя бабуля и ее лучший друг, 1930 год»
«Мой самодельный супергеройский костюм, начало 90-х»
«Я и мой розовый велосипед, 1986 год»
«Тут мне 6 или 7 лет. Пытаюсь выглядеть как участник группы ’N Sync»
«Моя свекровь уже в 2 года каталась на медведе»
«Решил подвезти сестренку на своем байке, 1986 год»
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Наверняка и у вас в фотоальбоме есть крутые снимки, которые вы хотели бы показать другим. Настал подходящий момент!
Фото на превью chiefwhatdidyousay / reddit