Пользователи сети делятся снимками, на которых они совсем маленькие, но такие крутые

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В детстве мы гоняли на велосипедах, словно чемпионы «Формулы-1», наряжались в самодельные костюмы, представляя себя супергероями, выполняли опасные трюки, напоминающие те, что мы видели в кино. А еще фотографировались, стараясь быть похожими на умудренных опытом взрослых.

Пользователи интернета достали свои альбомы со старыми снимками и нашли наиболее крутые из них. Мы в AdMe.ru надеемся, что и у вас есть подобные фотографии. Поделитесь ими в комментариях, и мы, возможно, опубликуем их.

«Это я в середине 1980-х»

«Я в 1990 году. Я больше никогда не была такой крутой»

«Я (слева) со своей двоюродной сестрой танцую под Эминема, 2000 год»

«Мой муж был офигенно крутым даже в 1975 году»

«Когда я была маленькой, у меня была собственная колесница с козой. Начало 80-х»

«В тот день я научился ездить на велосипеде»

«Мои родители сегодня показали мне это фото. Тут мне 3 года, 1985 год»

«Это я в 1985 году»

«1986-й был самым крутым годом за всю мою жизнь»

«Меня сфотографировал мой дядя, примерно 1980 год»

«Так выглядело мое славянское детство»

«Моя бабуля и ее лучший друг, 1930 год»

«Мой самодельный супергеройский костюм, начало 90-х»

«Я и мой розовый велосипед, 1986 год»

«Тут мне 6 или 7 лет. Пытаюсь выглядеть как участник группы ’N Sync»

«Моя свекровь уже в 2 года каталась на медведе»

«Решил подвезти сестренку на своем байке, 1986 год»

Бонус: игрушке этого ребенка позавидуют даже дети XXI века

Наверняка и у вас в фотоальбоме есть крутые снимки, которые вы хотели бы показать другим. Настал подходящий момент!