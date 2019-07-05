Пользователи сети делятся свадебными снимками своих бабушек. Их утонченные образы стоит взять на заметку

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Свадьба — одно из самых важный событий в жизни любой девушки. Поэтому совсем неудивительно, что каждая в этот день хочет выглядеть на все сто. И нынешние невесты в этом плане ничем не отличаются от своих предшественниц. И тридцать, и пятьдесят лет назад представительницы прекрасного пола так же прикладывали максимум усилий, чтобы в этот торжественный день затмить всех своей красотой. Стоит признать: справлялись они с этой задачей на ура.

AdMe.ru не смог пройти мимо ностальгических публикаций пользователей Reddit, которые показали снимки своих бабушек, готовых вот-вот произнести заветное «Согласна!». А в качестве бонуса мы подготовили для вас свадебную фотобомбу, датируемую 1927 годом.

«Бабушка собирается под венец. Где-то 1951 год»

«Мама моего папы в день своей свадьбы, 1924 год»

«Свадебная съемка бабули, середина 1930-х годов»

«Нью-Йорк, 1945 год. Бабушка в платье, которое она сшила сама во время обучения на художника по костюмам»

«Моя красавица бабушка в своем свадебном платье, 1957 год»

«Ей сегодня исполнился 91 год, поэтому я решила поделиться ее снимком в день свадьбы. Сегодня она все так же прекрасна, как снаружи, так и внутри»

«Несмотря на то, что в день ее бракосочетания был настоящий буран, бабуля просто сияла. 1940 год»

«Ей здесь 18 лет. Фото сделано в день свадьбы, 1945 год»

«Моя сицилийская бабушка в образе невесты, 1940-е годы»

«Бабушка выходит из Studebaker в день бракосочетания, 1956 год. Кстати, у них до сих пор есть эта машина и она на полном ходу»

«Фото бабушки в родительской гостиной в день ее свадьбы, 1935 год»

«Бабушка согласилась выйти замуж за деда, но с условием, что она сделает это в коротком розовом платье, 1970 год»

«Бабушка в традиционном индийском свадебном наряде, 1965 год»

«Во всей своей красе в самый ответственный день в ее жизни, 1950-е»

«1947 год. Она выглядит просто потрясающе в образе невесты. Зацените ее приподнятую бровь»

«Бабушка в день свадьбы, 1953 год»

«Теколотлан, Мексика, 1966 год. Свадьба бабули»

«Последние приготовления перед свадьбой, 1958 год»

«Моя прекрасная бабушка в день свадьбы, 1927 год»

«Бабушка в 1959 году, мама спустя 25 лет и я спустя еще 25 лет вышли замуж в одном и том же платье»

Бонус: «Свинья испортила групповое свадебное фото моих дедушки и бабушки, 1927 год»