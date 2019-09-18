Пользователи Reddit рассказали о неочевидных признаках депрессии, которые сложно заметить окружающим

Вы не сможете точно определить полный перечень признаков, потому что все люди разные. Когда у меня начиналась депрессия, самым явным сигналом было то, что я очень долго гулял. Близкие должны были понять, что я не из тех парней, которые просто так отправляются на прогулку. А я стал гулять каждый день, просто чтобы побыть в одиночестве и подумать. Для многих окружающих такое не покажется признаком депрессии. Просто смена привычек. © Reapaa99

У людей с депрессией может измениться стиль общения и чувство юмора. Они могут перейти от обычного своего поведения к шуткам, которые заставят вас спросить: «У тебя все в порядке?» Я заметил, что эти люди часто используют самоуничижительный юмор, обычно смеясь над тем, как они себя чувствуют, или над тем, как сильно они ненавидят себя сейчас, а также над любой «шуткой», которую они могут придумать. © DoeJohn4

Еще не видел, чтобы кто-то упоминал потерю памяти. Это то, что я заметил, будучи в депрессии, поскольку мне все труднее вспоминать то, что я делал с друзьями и семьей. Другой признак — невозможность подобрать правильные слова в разговоре. Я не мог вспомнить, как сказать «вышел на пенсию», и вместо этого выдал «слишком стар, чтобы работать». Это не было похоже на достойный ответ, поэтому я просто попытался сменить тему. © Das_Fruddster

Люди в депрессии могут замяться, отвечая на вопрос «Чем занимался на выходных?» Часто потому, что они ничем не занимались, кроме того, что лежали в постели и разглядывали потолок. И теперь у них нет достаточно веселого и интересного ответа на ваш невинный вопрос. А еще нехватка еды, хотя это трудно заметить, если вы не живете вместе. Может быть, они даже упоминают, как мало едят. Я знаю, что у некоторых людей просто плохие привычки в питании, но в депрессии люди не едят, потому что они не могут себя заставить. © amiacannibalpsycho