Пользователи Reddit рассказали о неочевидных признаках депрессии, которые сложно заметить окружающим
По данным Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдает более 300 млн человек из всех возрастных групп. Небезразличные пользователи сайта Reddit решили хоть как-то повлиять на этот показатель и рассказали о симптомах, за которыми может скрываться этот ужасный недуг.
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- Они больше не строят планов. Депрессивный человек проживает события, потому что он должен, а не потому что хочет. Люди в депрессии менее жадные: они могут хотеть чего-то, но в тот момент, когда это получают, быстро теряют к вещи интерес. Эти люди нормально функционируют в обществе, и не каждый посторонний поймет, что у них депрессия. Окружающие чаще думают, что они просто грустные, потому что у них тяжелая жизнь. Единственная причина, по которой они живы, — это само рождение. И им действительно все равно, живут ли они лучшей жизнью из тех, которые могли бы прожить. © __Rodo__
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Постоянное чувство усталости. Люди в депрессии спят при каждой возможности. И всегда дольше обычного остаются в постели после пробуждения. Просыпаясь, они сразу же готовы заснуть вновь. Депрессия лишает людей мотивации и энергии. Это нисходящая спираль. © Captain_Moseby
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Такое встречается реже, но внезапно могут возникать приступы гнева и раздражительности. Еще с депрессией может сочетаться интенсивная форма беспокойства, которое исходит от низкой уверенности в себе или неадекватной оценки собственных способностей. © EnthusiasticPanic
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Они начинают замедляться во всех сферах жизни. И если вы действительно хорошо их знаете, то иногда вы можете увидеть изменения в их взгляде. За этим действительно больно наблюдать. © Zysenson
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Для меня это началось с игнорирования ежедневных задач или вопросов гигиены. Я мог не ходить в душ, не убирался и перестал беспокоиться о качестве своей работы. © jimothyjonathans
- Они словно исчезают. Уходят от социума, прячась в своих домах и квартирах. Иногда окружающим требуется время, чтобы заметить, что их нет рядом. © Mortlach78
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Фраза «Я неважно себя чувствую» — один из моих собственных признаков депрессии. Я не хочу есть, потому что мои живот и грудь словно связали, и я настолько истощен, что у меня нет сил выходить на улицу. Фразу «Я неважно себя чувствую» просто легче сказать, поэтому, если кто-то часто ее произносит, это может быть признаком депрессии. © buggyk19
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У меня серьезное депрессивное расстройство. Я практически не забочусь о себе, и мое здоровье ухудшается, потому что у меня нет сил собой заняться. Я всегда измотан и хочу спать. Мне не хватает энергии, чтобы сконцентрироваться и делать то, чем я занимаюсь. Я много ем, и каждый день у меня вспышки истерики, даже если причина совсем незначительная. Я часто плачу. Все это ужасно, ведь помимо всего перечисленного я многого лишился, например возможности находить друзей и развиваться. © ryanreynulds
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У людей в депрессии опускаются руки, когда они одни. Они могут отлично поддерживать беседу, посещать вечеринки и другие мероприятия, но как только они оказываются сами по себе или вне запланированной компании людей, то становятся тихими, уставшими и измотанными. © Theguywhoalwaysdies
- Они постоянно пытаются улучшить жизнь окружающих каждым своим действием, независимо от того, какое влияние это оказывает на них самих. При этом они даже не стараются заботиться о себе, потому что уверены, что бесполезно даже пытаться. Но если они помогают кому-то рассмеяться или повеселеть, то, возможно, их жизнь не была такой плохой, как они думали, поэтому они делают такое поведение своей миссией и продолжают жить дальше. © Toxic_Zombie
- Вы не сможете точно определить полный перечень признаков, потому что все люди разные. Когда у меня начиналась депрессия, самым явным сигналом было то, что я очень долго гулял. Близкие должны были понять, что я не из тех парней, которые просто так отправляются на прогулку. А я стал гулять каждый день, просто чтобы побыть в одиночестве и подумать. Для многих окружающих такое не покажется признаком депрессии. Просто смена привычек. © Reapaa99
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У людей с депрессией может измениться стиль общения и чувство юмора. Они могут перейти от обычного своего поведения к шуткам, которые заставят вас спросить: «У тебя все в порядке?» Я заметил, что эти люди часто используют самоуничижительный юмор, обычно смеясь над тем, как они себя чувствуют, или над тем, как сильно они ненавидят себя сейчас, а также над любой «шуткой», которую они могут придумать. © DoeJohn4
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Еще не видел, чтобы кто-то упоминал потерю памяти. Это то, что я заметил, будучи в депрессии, поскольку мне все труднее вспоминать то, что я делал с друзьями и семьей. Другой признак — невозможность подобрать правильные слова в разговоре. Я не мог вспомнить, как сказать «вышел на пенсию», и вместо этого выдал «слишком стар, чтобы работать». Это не было похоже на достойный ответ, поэтому я просто попытался сменить тему. © Das_Fruddster
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Люди в депрессии могут замяться, отвечая на вопрос «Чем занимался на выходных?» Часто потому, что они ничем не занимались, кроме того, что лежали в постели и разглядывали потолок. И теперь у них нет достаточно веселого и интересного ответа на ваш невинный вопрос. А еще нехватка еды, хотя это трудно заметить, если вы не живете вместе. Может быть, они даже упоминают, как мало едят. Я знаю, что у некоторых людей просто плохие привычки в питании, но в депрессии люди не едят, потому что они не могут себя заставить. © amiacannibalpsycho
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Некоторые люди хорошо маскируют депрессию. Я провел 5 лет, никому не рассказывая о своей борьбе, и это эмоционально истощало меня каждый день. Часто больные не демонстрируют набор признаков и вы можете и не знать об их состоянии, пока они не скажут вам сами. Вот почему вы должны относиться ко всем с любовью и состраданием — потому что вы не знаете, через что они сейчас проходят. © xdinkleberg420
Бонус: онлайн-тесты для оценки уровня депрессии
Если вы или ваши близкие чувствуете психологическую или эмоциональную нестабильность, вы можете пройти эти тесты. Они помогут лучше понять ваше психоэмоциональное состояние:
Важно! Диагноз «депрессия» может поставить только специалист. Не занимайтесь самолечением и при малейших признаках недуга отправляйтесь к врачу. Но, к сожалению, большинство людей не идут за помощью к специалистам, считая недуг постыдным или незначительным. Поэтому предлагаем поделиться с нами и читателями AdMe.ru советами из жизни, как следить за своим психическим здоровьем.
Фото на превью Reapaa99 / reddit