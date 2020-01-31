Пользователи поделились своими историями из детства 90-х. И вы удивитесь, как у вас много общего с этими незнакомыми людьми
Каждый из нас родом из детства. Эта простая истина будоражит сердца и умы лишь только со временем, когда в порывах ностальгии вспоминаешь о былых временах. Горячие бабушкины пирожки из духовки, шрамы на коленях из-за неудачного падения, ночи, проведенные за игровой приставкой втайне от родителей.
Мы в AdMe.ru не устояли перед соблазном окунуться в прошлое, отобрав самые запоминающиеся и теплые рассказы пользователей сети о своем детстве.
- Мне 4 года. У двоюродных братьев была Sega, а у меня не было ни приставки, ни тем более компьютера. Естественно, играл я отвратительно, а поэтому братья не хотели связываться со мной. Когда я просил у брата дать мне поиграть, он играл сам, а конец провода второго джойстика подсовывал под приставку. И, когда он играл в футбол, я спрашивал, в каком цвете играю я, он всегда отвечал — в желтом. А в желтом был судья, которым я старательно «играл». Понял, что меня где-то обманывают, только через год. © Losyash92 / pikabu
- Наверное, у всех в детстве были глупые травмы. У меня вот есть небольшой шрамик на переносице. Помню, дедушка привез разноцветных лоскутков со швейки. Я шила из них платья куклам, обматывала ими себя и все вокруг, они были просто везде. И вот обеденный сон, бабушка положила меня спать и пошла на кухню готовить. Спать, естественно, никто не собирался. Мне скучно. Поэтому я связала себе лоскутками ноги. Потом руки. Потом привязала руки к ногам. А потом неловко повернулась и упала с дивана носом вниз. Молниеносно осознав, какую звездюлину я получу от бабушки, я даже не пискнула: сидела и развязывалась, пока из носа на палас капала кровь. Конечно, я сказала бабушке, что упала во сне, но у бабули шестеро детей, ложь она определяет быстро. В общем, остаток дня я оттирала пятно на паласе. © IamLie / pikabu
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Копаясь в ящике с отцовскими инструментами, я обнаружил прикольную блестящую штучку, а именно победитовый пробойник для бетонных стен.
— Папа, что это такое?
— Это победитовый пробойник. Им можно пробивать отверстия в стенах.
— Что значит победитовый?
— Он из специального сплава. Победит. Очень крепкий, его невозможно сломать.
Он посмотрел на меня, вздохнул, оценив разгорающийся огонек интереса в моих глазах, и тут же у меня его отобрал:
— Но ты сломаешь! © Rufin1 / pikabu
- В детстве жили с отцом вдвоем. Это были лихие 90-е. Лежу, ворочаюсь, и папа спрашивает, почему не спишь? А я, будучи первоклассником, говорю, мол, в шар сегодня всей улицей играли, жаль, порвался об ограду. Вот бы такой шар (притащили ребята шар, прочный, как мяч, но почти с метр диаметром). Сам-то знаю, денег осталось на 2 хлеба — все остальное с огорода. А шар стоил как буханка, да и неважно это. Папа наутро подзывает, дает денег и отправляет за шаром. Пошел, шар брать неохота, взял хлеб и пришел домой, говорю, кончились шары.
И тут отец меня радует, что с мужиками нашли работу, правда, по 2–3 месяца придется ездить работать. Получается, что та моя прихоть побудила его к авантюре, которая в итоге выгорела, и мы стали жить нормально. © ADDDY / pikabu
- В подростковом возрасте мне нравился сериал «Бригада». Последнюю серию не получилось посмотреть, и я отдала видеокассету подружке, попросила ее записать эту самую серию. Помню, как смотрела, плакала, переживала: убили моего любимого героя — Космоса. Прошли титры, я вся в расстроенных чувствах, вся в печали. И тут резко начинает проигрываться свадьба моих родителей. Где-то с середины. Всю мою печаль как рукой сняло. Я похолодела от ужаса. Что я натворила? Эту тайну я храню уже 17 лет. Как хорошо, что сейчас уже ни у кого нет видеомагнитофонов. И похоже, что свадьбу на видео снимают для того, чтобы оператор смог заработать. У родителей ни разу не возникало желания посмотреть кассету. Сейчас мы живем в разных городах, и я очень надеюсь, что этот мой косяк так и останется тайной. © nastusha0806 / pikabu
- Помню момент из детства: бабушка жарила чебуреки, а рядом с газовой плитой на табуретке стояла электроплитка. Естественно, отключенная. Я же принимала активное участие в готовке. Поставила на электроплитку пластмассовую детскую посуду и положила в нее сырой чебурек. И каково же было мое удивление, когда я, вновь повернувшись к плитке, увидела готовый чебурек! Сейчас-то я понимаю — это был подлог! Но это было круто. Любите своих бабушек! © iah.tuu / pikabu
- Как можно заработать в 11 лет? Я начал вместе с одноклассником сдавать бутылки. Это приносило не более ₽ 5–10 в день, а ролики, о которых я мечтал, стоили 500. Как-то мы познакомились с бездомным Колей. Он увидел, как я собираю бутылки, и спросил, что с моими родителями, раз я побираюсь. Когда он узнал, что они у меня есть и моя семья вполне неплохо живет, он, поколебавшись с минуту, сказал, что поможет мне. Коля назначил мне встречу на 7 утра следующего дня. Наутро я чуть ли не бегом примчался к нему. Коля отвел меня в типографию и, дав мне ₽ 50 (при условии, что я ему их верну), объяснил схему. Она была достаточно проста: я каждый понедельник, среду и четверг прихожу сюда, покупаю определенное количество газет по ₽ 1 за штуку, а продаю по 2. Продавать можно было кому угодно: прохожим, водителям, сотрудникам различных учреждений. В общем, сбывать было куда. Вечером того же дня я отдал Коле его ₽ 50, и еще столько же осталось у меня. Схема повторилась. Через месяц я купил себе ролики. © Jhonykos / pikabu
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В 90-е показывали по первому каналу мультсериал «Тайны старого Лондона» про парочку беспризорников — мальчика и девочку, живущих на лодке и зарабатывающих на жизнь ловлей крыс со своим песелем. Сериал мне нравился. И я до сих пор помню жуткое чувство облома, когда на время его показа была профилактика и показали в итоге самый конец серии. До сих пор помню, как сидел и ждал, когда же эта профилактика кончится, и какое же было отчаяние, когда понял, что она уже «заползла» на время показа. И тут попался мне этот сериал уже взрослому, и я решил его посмотреть ностальгии ради — серию-другую. Внезапно залип и посмотрел все серии. Там даже перевод тот же самый. И одна из них как раз таки оказалась резанной из-за той самой профилактики! Вот такой вот привет из детства. © nebelmann / pikabu
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Когда я был маленьким и еще не ходил в школу, мне очень не нравилось мое имя. Андрей. Сколько обидных дразнилок было у этого имени! Мне казалось, что его придумали для издевательств. Я пошел к отцу и сказал:
— Почему вы дали мне самое дурацкое имя в мире?
— Почему дурацкое? Хорошее имя! Андрей! Ладно, а какое тебе нравится?
— Ну, допустим... Сергей.
— Серега, договорились.
— Стой! О чем? И как ты меня назвал?
— Сергей. Ты же сам хотел!
Я удивился, что, оказывается, все так просто. Столько мучений, а можно было просто подойти к отцу и поменять имя. Я ушел играть в игрушки и быстро забыл о нашем разговоре. Вдруг в комнату заглянул папа:
— Серега, иди есть.
Я сидел и смотрел на отца, ожидая подвоха. Но он играл безупречно. Целый вечер я был Сергеем.
— Серый! Принеси мне попить.
— Серега, убери игрушки.
— Серый, Серый, Серый, Серый...
Так я уснул в тот вечер удовлетворенным Сергеем. А наутро обо всем забыл и проснулся снова Андреем. То, что я уже не Андрей, я вспомнил только к обеду, но начинать все снова мне не хотелось. Нормальное имя Андрей. «Останусь Андреем», — подумал я. © incheon / pikabu
- Мне 27, я достаточно хорошо зарабатываю, но в моменты, когда я приезжаю к бабушке и она дает мне 50 рублей «на мороженку», чувствую себя тем самым 6-летним мальчишкой, у которого еще нет никаких проблем и серьезных забот. Какие же прекрасные были времена! © Палата № 6 / ВКонтакте
- Списались в сети с младшей сестрой. Она рассказала мне, что мама перед Новым годом достала наши детские фотки. И скидывает одну из них мне: мы у нас дома, на диване, а рядом большой плюшевый заяц. Я спросил:
— А помнишь, откуда у тебя этот заяц?
— Нет. Но помню, что очень его любила и везде с собой таскала.
Решил поведать ей историю. Какой год, не помню точно. Она была маленькая, а я учился в школе. И вот на работе отца мне выделили путевку в детский лагерь на море. Родители дали с собой немного карманных денег на развлечения. И вот как-то раз я увидел у продавца огромного розового зайца. Посмотрел на ценник и понял, что он стоит столько, что мне придется потратить почти все деньги. Но в голову закралась мысль, что сестре этот заяц очень понравится. Я решился и купил его, потратив все деньги. Вернувшись из лагеря, я первым же делом вручил сестре этот подарок. Столько радости и удивления одновременно я прежде никогда не видел. Я себя почувствовал лучшим братом в мире.
Узнав историю этого зайца, она сказала:
— Ты и правда самый лучший брат. © vololodya.dos / pikabu
- Пришел навестить родителей, а у них в комнате лежала моя детская копилка. Стало интересно, сколько же там денег, открыл ее, а там фишки с покемонами. Радости гораздо больше, чем от денег. © Палата № 6 / ВКонтакте
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На дворе начало 90-х, мне лет 12. Папа лежит с грыжей позвоночника на уколах уже год, мама разрывается на 3 работы: детская реанимация, продажа косметики и массажи. Вкалывает, чтобы прокормить мужа и троих детей. Хотя и в Москве жили, с едой было туго.
И вот наступает день, которого ждешь каждый месяц, — дежурство в столовой! Я приходила в столовую с пакетом. На удивление, в то голодное время были дети, которые не съедали сосиски и котлеты. Приходит «время икс»: берешь тарелку, сосиску — в пакет, остальное — в ведро, тарелку — в мойку. Если заходила повариха и замечала пакет с провизией, я ей говорила, что это для собаки. Повариха всегда делала вид, что верит, но все понимала.
Так за несколько уроков дежурства я наедалась до отвала, остальное спешила отнести домой. Дома стирала с сосисок салфеткой гарнир и врала маме, что это не с ленты, что идет в мойку, а просто повариха угостила. Мама верила. Или делала вид, что верит. И в эти вечера мы были сыты до отвала. Прошло много-много лет, но вкуснее тех сосисок я не ела. И когда я рассказываю сыновьям об этом, они морщат носы. © Zaponka81 / pikabu
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В 90-х были перебои в электричестве. Его могли отключить на несколько часов, а то и на целые сутки. Вот однажды мы ждали один фильм, уже не помню какой, который должен был быть после 7-часовых новостей. И где-то ближе к 7 вечера электричество вырубили, я разозлился и уснул на месте, была зима, было уже темно, и все мы спали в одной комнате, чтобы углем только одну комнату топить. Открыл глаза из-за света, бьющего в глаза, протерев их, я посмотрел на часы, они показывали 7:45, я аж заорал, чтобы быстрее включили ТВ, но меня успокоили, сказав, что уже утро. Как же мне было обидно! По-моему, даже расплакался. © Muchitel / pikabu
- Наконец-то мама все-таки прогоняет тебя от телевизора спать. Ты приходишь, снимаешь покрывало, садишься на краешек кровати и замираешь. Бр-р... Сейчас тебе придется залезть под одеяло! А там ХОЛОДНО! И ты вздыхаешь. А потом быстро снимаешь с себя футболку, трико, носки и ныряешь под белое, слегка хрустящее одеяло. Прямо с головой. Ох, блин! Свет! И ты кричишь, не высовывая головы из «домика»: «Ма-а-а-ам». А мама уже знает. Она приоткрывает дверь, просовывает руку, щелкает выключателем и желает тебе спокойной ночи.
— Приятного сна, — глухо отвечаешь ты изнутри.
И вот ты лежишь, сжавшись как можно плотнее в комочек, и «надыхиваешь» под одеяло теплого воздуха. Потом дышать становится нечем, и ты высовываешь наружу нос. Только нос. В ма-а-а-аленькую щелку. И это даже здорово. Всему телу тепло, а носу — свежо. Постепенно ты согреваешь своим теплом всю постель, да и скрюченным лежать устаешь, и ты вытягиваешься в струнку, подпихивая под себя со всех сторон одеяло. Плотно-плотно, как у мумии. Чтобы ни граммульки холодного воздуха не пролезло. И становится хорошо. И ты засыпаешь. © Doddy / pikabu
А как проходило ваше детство? Чье детство пришлось на «лихие» 90-е? А может быть, вы из тех счастливчиков, кого посвящали в пионеры? Или же, наоборот, относитесь к современной молодежи, которая через 10–20 лет будет ностальгировать по песням Джастина Бибера? Наверняка, если покопаться в закромах своей памяти, можно насобирать немало интересных историй, которыми захочется поделиться с нами.