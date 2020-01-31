Пользователи поделились своими историями из детства 90-х. И вы удивитесь, как у вас много общего с этими незнакомыми людьми

Когда я был маленьким и еще не ходил в школу, мне очень не нравилось мое имя. Андрей. Сколько обидных дразнилок было у этого имени! Мне казалось, что его придумали для издевательств. Я пошел к отцу и сказал:

— Почему вы дали мне самое дурацкое имя в мире?

— Почему дурацкое? Хорошее имя! Андрей! Ладно, а какое тебе нравится?

— Ну, допустим... Сергей.

— Серега, договорились.

— Стой! О чем? И как ты меня назвал?

— Сергей. Ты же сам хотел!

Я удивился, что, оказывается, все так просто. Столько мучений, а можно было просто подойти к отцу и поменять имя. Я ушел играть в игрушки и быстро забыл о нашем разговоре. Вдруг в комнату заглянул папа:

— Серега, иди есть.

Я сидел и смотрел на отца, ожидая подвоха. Но он играл безупречно. Целый вечер я был Сергеем.

— Серый! Принеси мне попить.

— Серега, убери игрушки.

— Серый, Серый, Серый, Серый...

Так я уснул в тот вечер удовлетворенным Сергеем. А наутро обо всем забыл и проснулся снова Андреем. То, что я уже не Андрей, я вспомнил только к обеду, но начинать все снова мне не хотелось. Нормальное имя Андрей. «Останусь Андреем», — подумал я. © incheon / pikabu