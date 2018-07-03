12 историй о том, как детей где-то случайно забывали родители. Это как «Один дома», только в жизни

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Пользователи интернета неожиданно вспомнили о старом видео, в котором Ким Кардашьян как будто бы едва не забыла ребенка в отеле. Это привело к тому, что в социальных сетях и на развлекательных сайтах люди вспомнили о том, как их забывали или теряли, когда они были маленькими.

AdMe.ru собрал несколько таких эмоциональных рассказов и предлагает вам познакомиться с ними и поделиться своей историей.

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Мне было 11 или около того, и родители забыли меня в библиотеке. Моя мама была очень расстроена, но это был, наверное, лучший день в моей жизни! @Arch00Angel

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Одно из самых ярких воспоминаний детства. На улице темнело. Я потерялась. На меня обратил внимание молодой парень, мы позвонили из таксофона моей бабуле, и в ожидании ее этот парень меня привел в парк аттракционов. Был поздний летний вечер. Все было закрыто. Но он уговорил охранника включить для меня «Орбиту». Спросил, не боюсь ли я выпасть. Было страшно, но я каталась одна в темноте на огромном аттракционе. До сих пор помню свой восторг! @Подслушано

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Однажды родители-грибники оставили меня 3-летнего в лесу в люльке мотоцикла спать. Я проснулся и сумел выбраться. С годами в моем исполнении эта история выглядела так: не нашедшие меня на месте родители одномоментно поседели и начали прочесывать лес. После 3-часовых метаний ими было принято решение ехать в деревню за подмогой. И вот уже отчаявшиеся папа с мамой на выезде из леса видят одинокую фигурку в лучах заката с поднятой ручкой, как у голосующего на дороге. Ни тени испуга, ни слез у маленького храбреца родители не обнаружили. Недавно моя жена, уставшая от этой байки, решила узнать у свекрови детали истории. А та возьми и ляпни: «Да, этот малец действительно самостоятельно вылез и был пойман в 10 метрах от мотоцикла. Мы даже испугаться не успели». @Zverugas

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Папа вез меня в садик, на улице был мороз, и я была укутана в шубу, шапку и пуховый платок, мама постаралась так, чтобы только глаза было видно. Папа шел очень быстро и на одном из поворотов я скатилась с санок, а папа пошел дальше. Ему женщина, которая шла за нами, крикнула, что он ребенка потерял. @Julialust

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Однажды в детстве мы ехали с сенокоса, и у нас сломалась телега. Пока дядя чинил телегу, мне велели спуститься с горы, так как гора была крутая и спускаться на телеге было опасно. Я спустился, а внизу был сенокос другого односельчанина. Он тоже собирался домой, и я без всякой задней мысли сел к нему в трактор и уехал. Дядя с тетей искали меня до темноты, а когда вернулись в деревню, чтобы собрать людей и идти на поиски обратно в лес, обнаружили, что я сидел и пил чай с бабушкой. Ремня я тогда я отхватил. @1Ainur1

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Нас 5 детей, я самая младшая, и моими «отвести-забрать» были сестры. Они всегда забирали меня пораньше. Как-то уже 18:00, а меня никто не спешит забирать. Тут время ближе к 19:00 — и никого. Мобильных нет, городской никто не поднимает. Было принято решение вести меня домой. Идем мы с воспитательницей, я довольная: столько времени на улице провела, а не дома. Приходим, значит, домой, звонок в дверь, открывает мама и так удивленно: «А ты что, еще не дома, что ли?» Извинилась перед воспиталкой и потянула меня домой. Получили все. Каждый думал, что забирать не его очередь, и про меня банально забыли, причем забыли все, и мое отсутствие дома никого не смущало. Было очень обидно. @13angel13

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Мой отец забыл меня забрать из детского сада. Все бы ничего, но у нас с братом разница 14 месяцев и он ходит в тот же детский сад. Да, он забрал брата и забыл забрать меня. @hillrom

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Когда мне было около 6 лет, мы были в аэропорту и готовились отправиться в Австралию на семейный отдых. Я держал руку своей мамы (я так думал), пока не поднял голову и не увидел, что это рука незнакомой дамы! Самое интересное, она думала, что я ее сын, пока моя мама держала руку ее сына. @chillaxdude7

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Подруга моей тети из тех людей, что лучше всех учатся в школе, выпускаются оттуда в 16 лет, а потом получают докторскую степень в 24. Но больше всего она известна тем, что однажды забыла своего ребенка в продуктовой тележке магазина. К счастью, она осознала это до того, как ушла на стоянку, и с ребенком все было в порядке. @dangerouslyloose

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Я как-то в лес ушел — ежика искать. Такая у меня мечта была: ежика завести. К вечеру понял, что заблудился. Ушел утром и пришел тоже утром. Через 2 дня. На резонный вопрос: «Какого вы меня не искали?» — родители издали что-то вроде «Ээээ...» Кажется, они меня не очень-то и любили. SoTsiofob

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Я был единственным ребенком, поэтому меня никогда не забывали забирать из садика. И вот в один из дней часам к 6 вечера детей начали забирать. Сижу, рисую, а орава потихоньку уменьшается. К 7 вечера остались я и еще один мальчик. Время поджимало, забрали и мальчика, а я до сих пор сижу и рисую. Телефона домашнего у нас не было, а про мобильные и не знали. Воспитательница решила отвести меня домой лично. Заходим в подъезд, стучимся в дверь. Не открывают. Стучимся еще, молчат, хотя из квартиры доносились звуки. Наконец открыла моя мама и смотрит удивленно круглыми, красными от слез глазами на нас. Поняв, что случилось, начала извиняться перед воспитателем. На вопрос, почему забыла, ответила, что засмотрелись сериал «Клон». @silvermoustache

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Меня в садике не забывали, так как «бдели» за ребенком все кому не лень с утроенной силой. Но отчетливо помню, что у нас среди детей считалось очень крутым, если тебя забирали из садика одним из последних. Я всегда была одной из первоуходящих, но однажды меня забрали самой последней в садике. Сидели мы тогда, последние 5 ребятишек, в беседке, терли за жизнь и постепенно отсеивались. И когда уходил последний мальчик, он мне сказал, что я сильная и что я обязательно должна дождаться. golovinaiv

А у вас случались подобные казусы? Делитесь своими историями в комментариях!