Пользователи интернета поделились секретами своих крепких отношений, и нам всем есть над чем задуматься
Построить гармоничный брак и крепкие отношения в нем — мечта многих людей. Увы, процент разводов во всем мире все еще слишком высок, а значит, далеко не всем парам это удается. Но есть и те, кто спустя годы смог сохранить любовь и взаимоуважение в своей семье, и как раз этих людей хотелось бы услышать в первую очередь.
AdMe.ru нашел несколько советов от людей, которые не первый год живут в счастливом браке. Казалось бы, простые истины, но всем нам стоит время от времени вспоминать о них.
- 1. Не вмешивайте друзей и родных в свой брак.
2. Поймите, что сквозь годы вы меняетесь так же сильно, как и ваш партнер, и вам двоим нужно подстраиваться.
3. И, черт побери, разговаривайте друг с другом!
(Я женился, когда моей супруге было всего 17 и она была на 4-м месяце беременности нашим первым ребенком. В следующем месяце нашему браку 27 лет!)
JeF4y
- Мы женаты 20 лет. Мой муж — мой лучший друг. Человек, который вместе со мной за любое событие. Можно обо всем говорить, пофантазировать, посмеяться, планировать что угодно. Иногда кажется, что он — мое второе «я». И в то же время он дополняет меня, а я — его, теми чертами характера, которых нет у другого. Так что дружба и доверие — это очень важный фактор.
Мария И.
- Мы прожили с мужем 37 лет, вплоть до его смерти. И вот что я могу сказать.
Общие интересы — это условия для начала прочных отношений. А вот потом начинается работа. Мы меняемся, наш партнер — тоже. Это не обязательно происходит синхронно, чаще по разным поводам и с разной скоростью. Отслеживать эти изменения и реагировать на них так, чтобы это было в общих интересах, — вот это и есть работа! Потому и прожили столько лет, а могли бы и еще больше.
Наталия Криволапчук
- Берегите доверие. Всякие проверки, мелкая ревность и тем более открытое недоверие разрушают все. Нет веры — нет любви, факт. Учитесь верить вопреки своим страхам, опасениям и сомнениям. Такое доверие облагораживает дух, смягчает сердце.
Глеб Нарв
- 1. Разбирайте свои ссоры и старайтесь их сокращать.
2. Старайтесь любить своего партнера за то, какой он есть, а не за то, каким бы вы хотели его видеть.
3. Помните, что общение — это не только разговоры, важно и поддержание сексуальной связи.
4. Четко понимайте, что вы не можете ожидать от одного человека удовлетворения всех своих желаний, не перекладывайте на вашего партнера все ваши хлопоты и не ревнуйте, когда он общается с кем-то еще, кроме вас.
zazzlekdazzle
- Секрет хороших отношений — правильная дозировка своего присутствия в личном пространстве каждого.
expositor
- 1. Верьте в лучшее в своей половинке.
2. Умейте быстро прощать.
3. Не делитесь каждым пережитым опытом, вы сможете поговорить об этом позже.
4. Подумайте, прежде чем заводить детей. Не спешите, насладитесь отношениями, прежде чем заведете малышей.
5. И самое важное — почаще смейтесь вместе.
reddit.com
- У меня есть один главный совет. Когда сталкиваетесь с проблемами, встречайте их вместе, а не поодиночке.
bolivar-shagnasty
- Отдавайте.
Перед тем как я женился, мой босс дал мне один совет. Он сказал, что большинство людей в отношениях думает, что компромисс — это лучший способ сохранить отношения, но это не так. Когда ты сфокусирован на компромиссе, ты ждешь чего-то взамен того, что ты отдал. Вместо этого сфокусируйся лишь на том, чтобы отдавать. Отдавай всего себя и позволь ей отдать в ответ — вот что такое настоящий компромисс. Если же ты сосредоточен на том, чтобы получить нечто взамен, значит, что-то идет не так.
Сначала я критиковал эту точку зрения, но потом понял, что действительно так делал. Я сфокусировался на том, чтобы самоотверженно отдавать себя, но не ради компромисса, а просто чтобы увидеть ее счастливой. Скажу честно, я никогда не был счастливее с тех пор и увидел, что и она делает то же самое в ответ.
TheCrazySupportGuy
- Женаты 15 лет, вместе 18 лет. Будьте добры друг с другом, даже когда злитесь, не срывайтесь на близком человеке. Жизнь — та еще засранка, так что не стоит гневаться на человека, которого вы любите.
PvP_Noob
- 1. Если вы расстроены или злитесь из-за чего-либо, скажите своей половинке об этом.
2. Если появились разногласия, то слушайте больше, чем говорите.
3. НИКОГДА не упоминайте о разводе, если только вы не абсолютно уверены, что хотите его, просто потому что некоторые слова вы никогда не сможете вернуть назад.
kiky23
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Раздельные ванные комнаты.
Graphitetshirt
- Будьте готовы извиняться и принимать извинения. Мы с женой иногда исполняем танец «Прости меня». Если кто-то из нас серьезно облажался, то он неожиданно врывается в импровизированном танце и начинает напевать: «Ты был/была прав/права, я ошибался/ошибалась». Это превращается в небольшую игру, и такая глупость помогает облегчить удар и признать свою ошибку. Да и потом, как можно не принять извинения от человека, который намеренно так кочевряжится?
Nillix
- Большинство людей перед свадьбой верит в миф о том, что брак — это прекрасная коробка, наполненная вещами, к которым они стремились: общение, близость, дружба и т. д. Правда в том, что в самом начале брак — это пустая коробка. Вы должны положить что-то туда, прежде чем сможете забирать оттуда. В браке нет любви. Любовь в людях. И люди добавляют любовь в свой брак. В браке нет романтики. Вы должны уметь добавлять ее в свой брак. Пара должна научиться искусству любви, привычке отдавать, уметь хвалить и делиться... Держать эту коробку наполненной. Если вы заберете больше, чем положите, коробка опустеет, помните об этом.
monica311
А вам есть что посоветовать молодым парам? Делитесь в комментариях своим опытом.