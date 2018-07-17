Пользователи интернета поделились секретами своих крепких отношений, и нам всем есть над чем задуматься

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Построить гармоничный брак и крепкие отношения в нем — мечта многих людей. Увы, процент разводов во всем мире все еще слишком высок, а значит, далеко не всем парам это удается. Но есть и те, кто спустя годы смог сохранить любовь и взаимоуважение в своей семье, и как раз этих людей хотелось бы услышать в первую очередь.