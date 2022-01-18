Почему я многое делаю за сына и нисколько этого не стесняюсь

С детства мы слышим: «Давай сам, учись, справляйся. Мать до старости будет за тобой бегать?» И постепенно привыкаем к тому, что просить о помощи не стоит, так же как и ожидать заботы от кого бы то ни было, ведь если маме сложно прийти тебе на выручку, то другим и подавно не с руки. Мы учимся справляться с бытовыми мелочами, но, может быть, по дороге теряем нечто важное?

Я, автор AdMe.ru, устала выслушивать от окружающих упреки в том, что делаю какие-то простые вещи за уже подросшего ребенка, и готова объяснить читателям, почему не только не стесняюсь этого, но еще и считаю, что поступаю правильно.

Мой сын-подросток до сих пор не умеет завязывать шнурки. Он притаскивает мне свои чоботы размера 40+, смотрит жалобными глазами и просит: «Мам, завяжи!» И я шнурую. Бабушка вздыхает и нудит: «Зачем мы его в садик Монтессори отдавали? Зачем мы ему игрушки на шнуровке покупали?» Папа ржет: «Научится, когда жена забеременеет», а подруги хватаются за голову: «У тебя здоровый лось, а ты с ним как с маленьким возишься!» Лосенок, конечно, выше меня ростом и с ломающимся баском, но я буду завязывать ему шнурки, проверять, все ли в порядке со школьной формой, и приносить какао с зефирками, когда он сидит за своими стрелялками. А еще поправлять шарф и махать из окошка, когда отправляется в школу. Мне же плевать на то, что кто-то зудит: «Что за мужика ты растишь?» У меня нет цели воспитать мужика, я хочу вырастить счастливого человека, который будет уметь заботиться о других и принимать чужую заботу.

Сын никогда не позволит мне нести тяжести, он всегда помогает с домашними делами, если с ним остаются малыши тех самых подружек, он к ним терпелив, внимателен и с удовольствием будет возиться, выдумывая все новые и новые занятия. Я не люблю развешивать белье, и он это знает, поэтому, заслышав победную песнь стиралки, стремится прийти на ее зов первым и спасти меня от этой напасти. Он готов отложить свои дела, чтобы помочь отцу или мне. На фоне всего этого мне наплевать на эти злосчастные шнурки и я не буду даже задумываться, почему он не может сам пришить пуговицу, хотя и умеет. Я вот тоже умею забивать гвозди, менять колеса и чинить дурацкую, все время застревающую двойную молнию на пуховике, но не успеваю — муж делает это за меня. И шарфик еще поправляет. Впрочем, как и я ему. Просто у нас в семье так принято: кому проще, тот и делает. Кто хочет позаботиться о другом, тот не думает: «Да ну, он что, сам чай не заварит? Тоже мне барин».

Как-то у нас гостила родственница. Сын с утра приготовил вафли и, конечно, заляпал кухню. Что-то оттер, но это дурацкое тесто влезло во все щели. Пока тетушка пила чай с горячей пышной сдобой, я начала оттирать брызги. «Так и будешь с ним до свадьбы носиться? — поинтересовалась она. — Зови, пусть сам за собой уберет!» И не подумаю, ведь в ее доме даже попу никто не поднимет, чтобы сделать кому-то приятное просто так. Для тетушки нормальная картина мира — дернуть человека, ткнуть носом да еще и комментировать про криворукость. Поэтому у нее что дети, что муж в жизни не встанут с утра пораньше, чтобы приготовить ей завтрак. Себе дороже, да и готовка — мамина обязанность. И весь уклад семьи строится на том, что каждый со своими делами справляется сам. А мы разгильдяи, у нас делает тот, кто меньше устал, у кого лучше получается, и если сын хотел порадовать маму с утра вафлями, то маме несложно оттереть то, что он пропустил.

Но остановить нашу тетушку от насаждения своего устава в чужих монастырях — задача не для тех, кто выбирает просто не реагировать на ее сентенции. Я не зову — позовет она: «Слааавик, иди сюда быстро!» Сын прибежал, чтобы вместо «спасибо» услышать от нее: «Возьми у мамы тряпку и убери за собой, не видишь, что ли, — ты все заляпал». Умение выкрутить ситуацию до упора — это еще одна суперспособность нашей родственницы. «Заяц, спасибо, я справлюсь. И вафли очень вкусные, — сказала я, поцеловала сына и развернула к дверям. — Иди занимайся своими делами дальше». Буря грянула незамедлительно: «До седых волос он у тебя будет заяц? До старости будешь за ним убирать?» Вот этот вопль про старость отчего-то входит в обязательную программу скандала у тех, кто ратует за то, что дети сами должны справляться со всем. Часто они мне кидают этот вопрос в лицо, в то время как их ребенок пытается привлечь внимание и попросить о помощи. Но нет, дети должны справляться сами, ведь мама занята — она насаждает истину.

Конечно, было бы здорово отвезти тетушку на вокзал, посадить на поезд и попросить не приезжать до тех пор, пока она не научится вещам более важным, чем шнуровка обуви и оттирание брызг, — умению не лезть в чужую жизнь. Но вместо этого пришлось еще полчаса парировать ее вопли и в очередной раз объяснять, что нашего сына воспитываем мы с мужем. Хорошо ли, плохо ли, но эта наша зона ответственности, не ее. Да ладно родственница — вокруг достаточно других людей, которые считают, что я не права, что нельзя делать за ребенка даже мелочи, потому что тогда весь квест «Подготовка к взрослой жизни» будет завален. А чего эта взрослая жизнь требует от нас? Умения всегда и во всем рассчитывать только на себя, никогда не просить и не ждать помощи и ни в коем случае не признаваться в своих слабостях? Ну тогда не удивлюсь, что в будущем такой самостоятельный товарищ не поспешит на помощь жене с ребенком, ведь она же умеет справляться сама.

И так воспитывать следует, по мнению многих, не только мальчишек. На родительском собрании мама одноклассницы, все время опаздывающей в школу на 5–10 минут, гордо заявила, что ее дочь не успевает, потому что нюня и долго возится, а она ей помогать не будет, ведь иначе та никогда не научится быть ответственной. Серьезно? Никогда-никогда? И пусть лучше ребенок рыдает в туалете, потому что ей стыдно пробираться в класс после звонка под укоризненным взглядом учительницы и смешки подружек? Ну что же, как говорил булгаковский кот Бегемот, «история нас рассудит». Правы мы или нет, придерживаясь своих принципов в воспитании, покажет время. А сейчас я, пока муж, который сегодня работает из дома, чистит внизу мою машину, завязываю шнурки сыну, чтобы отвезти его в школу вовремя. Потому что мы все привыкли рассчитывать друг на друга и помогать даже в мелочах.