Почему так важно обнимать ребенка как можно чаще

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Мы любим наших детей больше всего на свете и хотим для них только хорошего. Но до сих пор можно встретить мнение, что если детей часто брать на руки, можно их «испортить». Теперь у вас есть аргумент для любого раздражающего родственника, который говорит, что если слишком часто обнимать ребенка, он вырастет «маменькиным сыночком». AdMe.ru приводит данные исследования, которое доказало, что объятия жизненно важны для детского развития.

Исследование, результаты которого опубликованы в журнале Current Biology, было проведено в общенациональной детской больнице в Колумбусе, штат Огайо. Ученые изучили реакции 125 младенцев и пришли к выводу, что объятия формируют в мозге младенца особое чувство. Оно необходимо для установления социальных и эмоциональных связей, а также для своевременного развития нервной системы. Так как зрительная система у новорожденного еще очень незрелая, его развитие сильно зависит от прикосновения и звука.

Чтобы оценить, как новорожденные реагируют на прикосновения, исследователи измерили реакцию их мозга. Чем более частный контакт был у младенца с родителями и близкими людьми, тем сильнее он реагировал на прикосновение, и наоборот. Одна из исследователей, доктор Натали Майтре (Nathalie Maitre), говорит: «Нежное прикосновение кожи к коже — одна из самых важных вещей, которую родители могут сделать для своих новорожденных детей».