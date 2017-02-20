Почему стоит проверять ножки младенца, если он плачет без видимых причин

Почему стоит проверять ножки младенца, если он плачет без видимых причин

Многих родителей очень пугает ситуация, когда они не могут понять, почему плачет их маленький ребенок. Он сыт, чист и здоров, но почему-то не может успокоиться. Сейчас мы хотели бы рассказать об одной из причин, которая таит в себе реальную опасность. К сожалению, о ней не знает большинство родителей.

Сложно поверить, но это обычный волос, попавший в детский носочек. Он может туго обернуться вокруг пальца ребенка, чему способствуют беспорядочные движения, которые совершают грудные дети. Волос вызывает сильную боль и перекрывает кровообращение, что даже может привести к ампутации пальца, если угрозу не заметить вовремя. Со временем увидеть волос становится все труднее, так как ткани вокруг него распухают. Такое явление носит название «волосяной жгут» (hair tourniquet).

Скотт и Джессика Уокер (Scott and Jessica Walker) — молодые родители, которые столкнулись с этим явлением. Их маленькая дочь плакала весь день, хотя казалось, на это не было причин. Джессика сняла девочке носочки в надежде, что это успокоит ее, и случайно заметила, что палец на ее ноге сильно опух и покраснел. Как оказалось, во всем был виноват волос, который обернулся вокруг пальца.

Если бы не пинцет и увеличительное стекло, эта ситуация могла бы закончиться плачевно.

Это явление встречается не слишком часто, но множество родителей по всему миру периодически сталкиваются с ним.

Мы в AdMe.ru понятия не имели о существовании подобной угрозы и решили, что как можно больше людей должны узнать о ней.

Фото на превью oksun70/depositphotos
По материалам facebook, today

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4 Комментарии
  • 20 февраля 2017
  • 4
  • 10308

Я залип, что за колдовство?

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