Почему родителям плачущих детей нужна поддержка, а не ваши замечания

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Первая реакция, когда слышишь детский рев где-то в общественном месте, — уйти подальше от источника звука, чтобы сберечь нервы. Если маневр не удался и нервы с ушами оказались в зоне поражения, наступает 2-й этап — возмущение. Люди на этой стадии склонны зыркнуть, цыкнуть, прокомментировать, порой довольно громко, чтобы мнение точно пробилось к непутевым родителям в эпицентр плача. Но если вы все-таки оказались рядом с малышом, который решил сообщить миру все, что думает о нем, в самой доступной для своего возраста форме, сдержитесь, потому что есть сразу несколько причин для такого решения.

Автор AdMe.ru делится обобщенным опытом (своим и других родителей) и объясняет, почему, услышав рыдания чужого ребенка, стоит отказаться от привычного недовольства (даже если ваши дети себе такого никогда не позволяют).

Иногда детей трудно успокоить

«Жизнь безрадостна, когда не можешь вытащить книжку, которую хочешь посмотреть, из-под самого себя».

И это нормально. Успокоить плачущего малыша не всегда получается даже дома, в привычной для него обстановке, когда все семья пляшет вокруг с погремушками. Вне дома задача всегда намного усложняется, особенно если ребенок первый и родителям не хватает опыта. Дети до 3-4 лет (а речь пойдет именно о них) часто не умеют разговаривать или говорят плохо, а потому не способны внятно изложить причину своих слез. А причин этих может быть миллион — от запрета облизывать асфальт до того, что трава зеленая, не говоря уже о банальных коликах или режущихся зубках. То, что шестилетке можно объяснить, ребенок помладше не поймет в силу возраста.

И они чувствуют настроение окружающих

Зато он вполне может понять язык тела. Мама спокойна и ласкова? Шансы на восстановление тишины резко увеличиваются. Мама нервничает из-за того, что незнакомая женщина язвительно высказалась о современных методах воспитания (и хорошо если дело ограничилось только словами, некоторые могут полезть в коляску или схватить ребенка), и двигается неуверенно и резко? Готовьте беруши. К тому же чем меньше внимания вы отнимете у мамы замечаниями, тем больше его достанется ребенку, что тоже поможет как можно скорее достичь спокойствия.

Больше всех стресс испытывают родители ребенка

Когда ребенок плачет, нам некомфортно. Это инстинктивная реакция, с которой ничего не поделать. Если малыш не ваш, то можно уйти или хотя бы приглушить звук наушниками или берушами. Но родителям младенца деваться некуда. Слезы, сопли, крики и вдобавок осуждение окружающих падают на их плечи. Автор статьи пару раз оказывалась в таких ситуациях, и это всегда ужасный стресс для человека с хорошим слухом, который не любит доставлять окружающим дискомфорт (то есть для подавляющего большинства современных родителей).

А ведь им и так нелегко

Рождение ребенка меняет все. Да, часто молодым родителям помогают бабушки и дедушки, иногда няня, но основная нагрузка все равно ложится на них. Если все время сидеть с ребенком, не встречаться с друзьями, не гулять по городу, не путешествовать, можно сойти с ума от однообразия. Так что не стоит требовать моментальной реакции от молодой мамы, которая, может, подруг не видела уже несколько месяцев и скоро волком взвоет от скуки. Это называется «социальная изоляция», и мало кто оказывается в ней так же неизбежно, как недавно родившая женщина. Даже самая любящая мать самого долгожданного младенца нуждается в новых впечатлениях и живом общении со взрослыми людьми, которые будут разговаривать с ней не только о пеленках. Но вечные недосыпы, гормональные скачки, ограничения в еде при грудном вскармливании, постоянное беспокойство и волнение, все ли сделано правильно, — это только половина трудностей. Вторая половина — мнение окружающих. К сожалению, многие родители до сих пор сталкиваются с тем, что любой прохожий считает нормальным прокомментировать их методы воспитания, пригрозить ребенку бабайкой или дядей полицейским, впихнуть замызганную карамельку ребенку с диатезом или самому влезть в очередь впереди («Вы же молодые, подождете»). Вот только прохожий уходит, а родители остаются, часто невыспавшиеся, усталые и вынужденные разгребать последствия чужого вмешательства.

Поэтому дайте им понять, что все в порядке

Ведь плач для маленького ребенка — главное средство общения с окружающими, и плакать для него абсолютно естественно. Так что не стоит нагнетать атмосферу. Стоит сдержать раздражение, включить музыку в наушниках (или надеть беруши, в самолетах их выдают всем желающим) и помочь молодой маме или молодому папе: пропустить в очереди, уступить место или хотя бы просто улыбнуться. Часто такие действия — знак обычной вежливости, ничего трудного или особенного, но каждый из них демонстрирует понимание и человечность, напоминает, что незнакомцы могут быть отзывчивыми. Родителям ребенка станет немного легче, а в мире прибавится добра. Они будут вам благодарны. Может, не сейчас, когда срочная проблема громко требует немедленного решения, но позже — обязательно.

А вы часто слышите детский плач в общественных местах? Как поступаете в такие моменты?