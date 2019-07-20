Почему ребенок ничего не должен своим родителям (И как не стать чужими друг другу)

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Жизнь изменилась, а вместе с нею и привычные семейные устои. В связи с этим в философской литературе все чаще подлежит обсуждению новый и очень актуальный вопрос: могут ли взрослые дети игнорировать сыновний долг? Ведь до сих пор многие люди боятся говорить «нет» своим родителям и готовы пожертвовать собственными интересами и мечтами, только чтобы не слышать упреков. По этой причине так много тех, кто из года в год проживают не свою жизнь и становятся заложниками чувства вины и долга, который невозможно вернуть.

AdMe.ru решил затронуть серьезную тему и помочь уже взрослым детям понять, где проходит та тонкая грань между благодарностью по собственному желанию и добровольным принесением себя в жертву.

Меня не было бы без тебя, но мое рождение — твой выбор

Любимая фраза родителей-манипуляторов звучит примерно так: «Я вынашивала тебя 9 месяцев, ночами не спала, от кроватки не отходила — и где теперь твоя благодарность?» Но это же очень естественные вещи, которые делает каждая женщина, решившаяся стать матерью, разве не так? Ребенок не подозревает, что всю ту заботу и тепло, которые он получает сейчас, должен будет вернуть потом. И когда его попросят «расплатиться», то любовь к родителям начнет постепенно угасать и породит обоюдные упреки, а затем и разочарование друг в друге. Претензии и требования уже к взрослому человеку появляются в том случае, если появление младенца должно было стать гарантом неких ожиданий, которые возлагали на ребенка. В любящих же семьях забота — явление естественное и родители принимают уход за новым членом семьи как само собой разумеющееся, поэтому и в дальнейшем благодарность не нужно выпрашивать.

Я уже многое тебе отдал, и мне жаль, если это осталось незамеченным

Ребенок с первых минут жизни отдает все, что у него есть: взгляд, объятия, первые слова, поделки и т. д. Но родителям нужно иметь силы и желание, чтобы заметить все, что делает для них малыш. Если такие важные мелочи остаются без внимания и взрослые уверены, что достаточно удовлетворить только базовые потребности, то неудивительно, что в будущем человек не будет испытывать сильной привязанности к своей семье. Стоит ли говорить о том, что и желания позаботиться о пожилых маме и папе не возникнет. В лучшем случае ребенок так же будет поддерживать жизнь родителей, покупая продукты, лекарства и оплачивая коммунальные услуги, но при этом стараясь как можно реже появляться в их доме.

Родители не всегда становятся близкими людьми

Безусловно, родители играют важную роль в жизни каждого человека, но это не означает, что они единственные люди во всем мире, на которых можно положиться. К сожалению, бывает и противоположная ситуация, когда дети сталкиваются с непониманием, отсутствием поддержки, игнорированием их проблем, а критика со стороны родителей бьет больнее, чем от незнакомца, и только ухудшает ситуацию. Несмотря на попытки некоторых людей почитать родителей во чтобы то ни стало, нужно трезво оценивать ситуацию — если вы сталкиваетесь с пренебрежением, унижениями и у вас не возникает желания лишний раз делиться своими переживаниями, то это не отношения между близкими людьми. И не стоит жить в плену иллюзий: если вас не поддерживали с детства, то с большой вероятностью и дальше ничего не изменится. В этом случае человек имеет полное право отказать в поддержке своим родителям, так как сам не видел ее от них. А вот если человек безоговорочно дарил свою любовь ребенку, то, когда малыш вырастет, он не будет чувствовать необходимости платить за что-то, а естественное проявление заботы станет выражением всех тех чувств, которые накопились за долгие годы. Существует теория дружбы, согласно которой дети должны делать для своих родителей то же самое, что и для своих друзей, потому как дружеские отношения поддерживают добровольно. Если родитель и ребенок не разделяют между собой эмоций, то в этом случае не может быть сыновних обязательств.

Я не стану тем, кем хотел быть ты

Родители могут иметь представление о вашем будущем, но они никогда не должны мешать реализации ваших собственных идей. Быть ​​взрослым — значит выбрать свой путь самостоятельно, и он может быть похож на опыт ваших родителей, а может быть совершенно другим. Ребенок с ранних лет знает, чего он хочет, но если постоянно делать выбор за него, то вырастет взрослый человек, который будет панически бояться ошибок и зависеть от обстоятельств, перекладывая ответственность за свою жизнь на других людей. Если отказаться от собственного решения только ради того, чтобы удовлетворить ожидания родителей, то это означает притвориться кем-то другим, кем вы не являетесь. Пожертвовать своими мечтами ради семейных ожиданий — это верный способ породить обиду, гнев и боль и прожить с этими чувствами всю жизнь. Здоровые отношения в семье позволяют быть самим собой. Если это не так, то пришло время обсудить и установить границы.

Я не отдам свое время

Часто желание проводить с ребенком каждую минуту возникает потому, что у родителей больше нет никаких целей и увлечений в жизни. И подчас это доходит до того, что в будущем от ребенка требуют такой же сосредоточенности, какая была на нем. Однако, если говорить о нормальной ситуации, дети вырастают и уходят в свою жизнь, а родители остаются друг с другом и с собственными достижениями за весь период взросления малыша. И проблема родителей, которые не хотели заниматься собственной жизнью, в том, что уже взрослые дети, которые хотят вырваться на свободу, продолжают оставаться «клеем», без которого все в семье разваливается. Ребенок сам в будущем решит, какую помощь он будет готов оказать, и больше требовать не имеет смысла. Сколько бы ни было у человека детей и внуков, в первую очередь он должен быть готов позаботиться о себе сам.

И не могу вернуть твое

Обида на ребенка за то, что он не «окупил затрат», возникает в том случае, если не удалось реализоваться там, где хотелось, и кажется, что появление малыша «помогло» растерять весь свой потенциал и помешало достичь определенных высот. Ребенок не может вернуть время, которое родитель не решился потратить на себя. Безусловно, в первые годы малыша почти все время родителей уходит на ребенка, но как в дальнейшем супруги распорядятся своей жизнью, зависит только от них. Если же по каким-то причинам роль родителя не принесла удовольствия, то человек находит виновного, который «отнял лучшие годы», и появляется обида, а затем и требования компенсировать то, что он потерял.

Немного статистики

Согласно исследованиям американских социологов, существует большая разница между уровнем финансовой поддержки, которую родители ожидают получить, и той помощью, которую дети планируют предоставить: 92 % опрошенных родителей заявили, что не ожидают никакой финансовой поддержки от своих детей на пенсии, только 1 % рассчитывают на полное обеспечение, 2 % ожидают, что их дети возьмут на себя большую часть расходов, а 5 % сказали, что их дети будут оказывать поддержку по мере необходимости. Несмотря на то что большинство родителей не ждут поддержки, 63 % детей заявили, что планируют помогать финансово своим родителям-пенсионерам. И 61 % готовы позволить своим родителям жить с ними, когда те перестанут работать.

Вывод

Лучшее, что могут сделать родители для своих детей, — дать им свободу и возможность прожить свою жизнь. Если ребенку позволить учиться на собственных ошибках, считаться с его выбором и желаниями, поддерживать, помогать, не навязывая свое мнение, то такие дети станут людьми с естественным чувством благодарности и ответственности. И если при этом родители не забывали сами о себе, то у них никогда не возникнет ощущения «потраченной жизни», а соответственно, и не за что будет предъявлять претензии. И не забывайте про то, что ребенок копирует поведение родителей, — в тот момент, когда вам потребуется помощь, вы сможете посмотреть на собственное отражение и увидеть, каким человеком вы были.

А как вы считаете, есть ли обязательства у детей перед своими родителями?