Почему отношение к детям резко изменилось всего за несколько десятков лет и при чем здесь Пеппи Длинныйчулок

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За последние 100 лет человечество прогрессирует с безумной скоростью. Сейчас можно за каких-то несколько часов оказаться на другом конце света и за считаные секунды найти практически любую информацию в своем мобильном. Но, пожалуй, самое главное, чему научились люди за прошедшие годы, — это воспитывать детей.

Родители наконец-то осознали то, что не могли понять на протяжении тысячелетий: ребенок — это не их собственность и не маленький взрослый, которого можно эксплуатировать наравне с остальными членами семьи. Мы в AdMe.ru решили разобраться, как к людям пришло это понимание и что же заставило их по-другому подойти к воспитанию новых поколений.

В начале ХХ века в Европе и США преобладал традиционный стиль воспитания — оно строилось на строгой дисциплине и полном подчинении младших старшим. Это было обусловлено тем, что именно старшие были хранителями опыта и информации о мире, которыми делились с младшими. В такой семье дети были практически бесправными, и насилие в отношении них было обычным делом. Например, Уолтера Диснея в детстве нещадно лупил его отец Элиас, причем одной из причин такой жестокости была любовь мальчика к рисованию. К счастью, в ХХ веке мир стал меняться с космической скоростью, появились новые способы распространения информации: кинематограф, телевидение и в конце концов интернет. Знания и опыт перестали быть преимуществом старшего поколения, и авторитет взрослых стал не таким уж безусловным. В ходе этих процессов дети, испытавшие на себе воздействие физических наказаний, уже не стали переносить старую модель отношений с родителями на своих дочерей и сыновей — они начали искать новые пути воспитания. А некоторые при этом вносили просто гигантский вклад в историю детства — сравнительно молодое направление в науке, предметом исследования в котором является ребенок. Например, тот же Дисней создал для малышей целый мир, а писательница Астрид Линдгрен даже смогла поменять семейное законодательство в консервативной на тот момент Швеции. Но об этом мы расскажем чуть позже.

При строгости и даже жестокости воспитания на рубеже XIX–XX веков детей перестают воспринимать как маленьких взрослых, появляется понимание, что к ним нужен особый подход. Хотя бы в плане лечения. Педиатрия становится отдельной наукой, и из нее выделяются самостоятельные дисциплины: детская хирургия, детская невропатология, детская психиатрия, детская офтальмология, неонатология. По мнению американского историка и психолога Ллойда Демоса, в этот период формируется социализирующий стиль воспитания. Он знаком большинству по кодовым фразам вроде «будешь плохо учиться — пойдешь работать дворником» или «без высшего образования в жизни никуда». Это забота о ребенке, но главным при таком подходе остаются общественные ценности, а не чувства малыша. И, возможно, это было бы правильным, но в ХХ веке эти ценности начали меняться слишком быстро. Например, США за 50 лет прошли путь от расовой сегрегации до первого в истории страны темнокожего президента, а в Аргентине от разрешения женщинам голосовать до избрания первой женщины — руководителя страны прошло менее 30 лет. Представьте себе поколение детей, родившихся в нацистской Германии, затем попавших в ГДР, а после — в объединенную ФРГ. Так есть ли смысл подавлять волю ребенка во имя общепринятых на данный момент норм?

Пионерская живая газета. Пионерский отряд армянского села в Ставрополье, 1924 год.

С середины ХХ века, по мнению Демоса, формируется помогающий стиль воспитания. Он предполагает, что ребенок лучше родителей знает свои потребности на каждой стадии развития. Мамы и папы не устанавливают жесткой дисциплины, не ругают малыша и не наказывают его. Детям прощают дурное поведение, стараясь понять его причины и устранить их, выявляют интересы и таланты и создают условия для их развития. Ребенка учат мыслить самостоятельно и не склоняться перед авторитетами. Одна из причин такого поворота в воспитании — Вторая мировая война, погубившая миллионы людей и оттого сделавшая человеческую жизнь особенно ценной. Именно в это время начинается расцвет таких областей медицины, как акушерство, гинекология и неонатология, доктор Вирджиния Апгар разрабатывает свою известную шкалу, которая впоследствии спасла миллионы младенцев. В то же время (в 1945 году) выходит первая книга шведской писательницы Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», которая провозгласила, что лучшее воспитание детей — это отсутствие воспитания, а детей надо любить не за то, что они хорошо себя ведут, а за то, что они есть. Линдгрен открыла своим чопорным соотечественникам, что можно не иметь хороших манер, но быть добрым, отзывчивым человеком, который никогда не оставит в беде своих друзей и поможет нуждающимся. Писательница создала новую детскую литературу, которая учит не ребенка, а его родителей.

«Для маленьких детей совершенно необходимо, чтобы жизнь шла по заведенному порядку, а главное, чтобы этот порядок завели они сами!» Астрид Линдгрен "Пеппи Длинныйчулок"

Линдгрен не признавала насилие ни в каком его виде. Она одинаково ненавидела фашизм, войны и физическое наказание детей. В 1978 году шведка получила Премию мира немецких книготорговцев и произнесла речь, посвященную детям. По ее словам, чтобы что-то поменять в мире, надо начать с детей, ведь именно они будут в будущем принимать решения о войне и мире и обществе, в котором хотят жить. Считается, что именно после этого выступления в Швеции — первой стране в Европе — было запрещено физическое наказание детей. Спустя 4 года примеру шведов последовали в Финляндии, затем — в Норвегии, Дании и во многих других западных государствах.

«Однажды я встретила жену пастора, которая рассказала, что, когда она была молода и родила первого ребенка, она не верила в побои, хотя наказание детей розгами было тогда очень распространенным. Но один раз, когда сыну было 4 или 5 лет, он сотворил такую шалость, что жена пастора решила, несмотря на свои принципы, всыпать сыну розгами — впервые в жизни. Она сказала сыну, чтобы он пошел во двор и сам нашел для себя прут. Мальчика долго не было, а когда он вернулся, лицо его было мокрым от слез. Он сказал: „Мама, я не нашел прут, но нашел камень, которым ты можешь в меня бросить“. В этот момент мать внезапно поняла, как выглядела ситуация с точки зрения ребенка: если моя мама хочет сделать мне больно, то нет никакой разницы, как она это сделает, она может с таким же успехом сделать это камнем. Мама посадила сына к себе на колени, и они вместе поплакали. Она положила камень на кухонную полку как напоминание, что насилие — это не выход». Астрид Линдгрен

Первым поколением, к которому на законодательном уровне запретили применять телесные наказания, стало поколение Х, рожденное в 1965–1981 годы. Именно эти люди создали интернет и провозгласили идеи глобализации и мультикультурализма. Они отличаются тем, что уделяют своим детям больше внимания, чем их родители. Согласно результатам исследования, которое проводил детский канал Nickelodeon, 2/3 родителей из поколения X утверждают, что у них более близкие отношения с детьми, чем были у них с собственными родителями. 83 % представителей этой генерации считают детей своими лучшими друзьями. Их дети — это поколение Z, рожденное в 2000-х годах. Эти молодые люди и подростки толерантнее и гораздо менее агрессивны, чем их предшественники. В их школах уже реже встречаются случаи травли, а если такое все же случается, они перестают бояться говорить об этом вслух. Их мало интересует собственная внешность — они готовы отказаться от вечерних платьев и костюмов на выпускной ради того, чтобы помочь больным детям. Они индивидуалисты, у них нет авторитетов, и очень хочется посмотреть, какими вырастут их дети.