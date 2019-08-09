10 честных признаний людей, которые оказались перед выбором: семья или работа

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Недавно мы наткнулись на просторах Reddit на горячую дискуссию о том, что важнее: семья или работа. Один из пользователей пожаловался, что практически не видит близких из-за бешеной нагрузки в офисе. Под его постом развязались жаркие споры о том, так ли это необходимо. Может быть, уже пора немного снизить планку и вспомнить, что даже самая большая зарплата — это всего лишь бумажки в кошельке или цифры на банковском счете?

Мы в AdMe.ru тоже много времени проводим в офисе и не всегда удерживаем баланс между семьей и работой. Именно поэтому нам оказалась так близка эта тема. А в качестве бонуса к этой статье мы подготовили подборку полезных советов для трудоголиков.

Точка зрения № 1: Семья важнее

Многие из участников беседы не были готовы тратить свое личное время на переработки. Они утверждали, что сознательно отказываются от благ, которые приносит им высокооплачиваемая, но выматывающая должность.

Аргумент № 1: Работа отнимает у нас личное время

Один из рекрутинговых порталов решил выяснить, сколько времени у нас отнимает работа. Участниками этого опроса стало 3 153 человека. Только 16 % счастливчиков полностью игнорировали служебные вопросы, закрыв за собой дверь офиса. Три четверти опрошенных хотя бы раз отказывались от отпуска с семьей, а 45 % мужчин и женщин работали по выходным. Мне предложили работу моей мечты 18 лет назад. Я недавно женился и хотел погасить кредиты, взятые на обучение, поэтому просто не мог отказаться от этой должности. Сейчас мы переехали из Нью-Йорка в большой дом в лучшем из районов штата. Недостатком этой работы является то, что она отнимает у меня много времени. Я работаю не менее 60 часов в неделю, и у меня всего один выходной.

Аргумент № 2: Дети не получают должного внимания и заботы

Родители, которым приходится вкалывать с утра до ночи, просто не в состоянии уделять время детям. Им бы добраться до подушки и уснуть, а пораньше утром снова сорваться на работу. При этом взрослые прекрасно знают, что сыновья и дочери страдают без их общества. Скучаю по своим детям. Пришлось пропустить так много их игр, концертов и маленьких моментов, которые уже не вернуть. Когда возвращаюсь домой, старший сын проходит мимо меня, чтобы задать какой-то вопрос матери. Именно с ней, не со мной, он советовался насчет своих отношений с новой подружкой.

Аргумент № 3: На самом деле нам не нужны дорогие вещи

Считается, что успешный человек должен жить в хорошем доме, регулярно отдыхать на море и иметь смартфон последней модели. Но в последнее время в обществе наблюдается тенденция к удешевлению жизни. Так, в Великобритании уже действует целое движение «Не покупай». Его участники экономят значительные суммы и заодно заботятся об экологии. Вы всегда сможете выжить на сумму намного меньше той, к которой привыкли. Достаточно оставить одну машину на семью (или вообще отказаться от автомобиля), перестать покупать готовую еду, переехать из мегаполиса в небольшой город или поселок.

Аргумент № 4: Перегрузки на работе провоцируют проблемы со здоровьем

Ученые Китая и Сингапура посвятили проблеме трудоголизма целое исследование, в котором отметили важность социальной поддержки. Общение с членами семьи и друзьями может стать настоящим спасательным кругом. А иногда и сами трудоголики понимают, что дошли до предела своих возможностей, и решают больше времени проводить с близкими людьми. Мой зять из-за работы пропустил рождение своего младшего ребенка. Да, он заработал много денег, но семья видела его только во время отпуска. Однажды ночью у него случилась проблема с дыханием — двусторонняя легочная эмболия. Ему потребовалось несколько недель, чтобы прийти в себя, после чего он понял, что больше не собирается работать на износ. Теперь он говорит всем, что его внезапная болезнь — это лучшее, что могло с ним произойти.

Аргумент № 5: Работа не должна быть целью нашей жизни

Представители высокооплачиваемых профессий часто сталкиваются с эмоциональным выгоранием, а из-за частых стрессовых ситуаций у них могут развиваться сердечно-сосудистые заболевания. Дополнительными сюрпризами для трудоголика могут стать ожирение и проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Я видел, как у моих родителей с каждым годом возникало все больше проблем со здоровьем. А когда они вышли на пенсию, то уже не получали от нее никакого удовольствия. Я выбрал менее высокооплачиваемую работу и не жалею об этом. Мое главное желание состоит в том, чтобы работать для жизни, а не жить для работы. Поэтому я всегда обращал внимание на наличие гибкого графика и количество рабочих часов, а не на размер зарплаты.

Точка зрения № 2: Работа важнее

По другую сторону баррикад оказались настоящие трудоголики. Конечно, часть из них тоже была бы не против побольше отдыхать вместе с семьей. Но все они осознавали свою ответственность за материальное благополучие и здоровье близких.

Аргумент № 1: Все жертвы приносятся во благо семьи

Согласитесь, что вы ходите на работу (пусть даже и любимую) не ради собственной прихоти, а для того, чтобы зарабатывать деньги. Ежедневно вы осознанно жертвуете своим временем, силами и даже здоровьем, чтобы ваши близкие жили в достатке, счета были оплачены, а дети имели перспективы на хорошее будущее. Вы обеспечиваете своей семье достойный уровень жизни. Если ваш ребенок хорош в спорте или научной деятельности, то кто, кроме вас, обеспечит финансовую стабильность, необходимую для тренировок и получения образования? Разве ваши домашние не видят, какие огромные усилия вы вкладываете в их благополучие? Моя мама всегда усердно работала, я почти не видел ее на протяжении большей части своей жизни, но я всегда понимал ее и уважал за этот огромный труд.

Аргумент № 2: Найти время для близких можно даже при плотном рабочем графике

Многие работающие родители прекрасно понимают, что в общении с детьми важно не количество проведенного с ними времени, а его качество. Сыновья и дочери знают, что хотя бы час в день будет посвящен именно им, и не чувствуют себя обделенными вниманием. Моя жена — травматолог. Она проводила безумно много времени на работе, пока я оставался дома с детьми. Но я бы не сказал, что мои отношения с ними лучше. Когда дети были маленькими, жена отвечала за все необходимые процедуры перед сном. Это был ее способ пообщаться после долгого дня.

Аргумент № 3: Работа может приносить удовольствие

Случается, что люди совершенно осознанно уходят с головой в работу. Это классические одиночки, не приспособленные к семейной жизни, которые вступили в брак лишь под давлением общества. Они могут рассказывать всем вокруг, как сильно устают в офисе, но не будут предпринимать ничего, чтобы изменить эту ситуацию. Если вы много работаете, это только ваш выбор. Чаще всего есть возможность перейти на другой график с меньшим количеством часов или решиться на переезд, или снизить требования к качеству жизни. Если вы притворяетесь, что у вас нет такого выбора, вы лжете себе и окружающим.

Аргумент № 4: С возрастом дети оценят принесенные ради них жертвы

Многие из тех, кто проводит целые дни на работе, считают, что их дети в конечном итоге смогут оценить принесенные ради них жертвы. Но это будет через 10–20 лет, после того как они сами начнут работать и содержать свою семью. Пусть даже они не понимают этого сейчас и им кажется, что фраза «я делаю это для вас» не оправдание. Отец работал с 6:30 до 23:00 в течение первых 18 лет моей жизни. Но он один из самых удивительных людей, который жертвует так много для того, чтобы я и мои братья и сестры жили лучше. Я переживаю за него и всегда рад поделиться с ним своими радостями и достижениями. Да, когда я был моложе, я хотел, чтобы он был рядом, но я ценю все, что он сделал для своих детей.

Аргумент № 5: Семья будет против понижения уровня жизни

Интересно, что некоторые из тех, кто сутками торчит в офисе, с удовольствием сняли бы с себя избыточную нагрузку. Но их останавливает тот факт, что семья будет недовольна неизбежным сокращением доходов. Ваши близкие не имеют права вести себя по отношению к вам холодно и раздражительно. Если им не нравится, что вы много работаете, они должны безропотно принять жизнь с меньшим количеством материальных удобств.

Бонус: как не перегореть на работе

Честно говоря, мы и сами не знаем, какое из этих утверждений можно назвать на 100 % верным. Все-таки правда у каждого своя. Пожалуй, главное — это перестать оправдываться и принять себя таким, какой вы есть: образцово-показательным родителем или трудоголиком, который выражает любовь к близким через создание им материальных благ. А чтобы найти баланс между семьей и работой, можно попробовать следовать советам, которые дают друг другу пользователи интернета: договоритесь с начальством о том, чтобы работать удаленно 1 или 2 дня в неделю (правда, для этого вам понадобится достаточный стаж и уже сложившееся мнение о вас как о профессионале);

хотя бы в один из выходных дней выключайте телефон и устанавливайте автоответчик на своем электронном почтовом ящике;

седьмой день недели должен быть семейным временем; придумайте для него какую-нибудь новую традицию, например заказывайте в этот вечер пиццу и смотрите фильмы вместе;

порадуйте себя приятными неожиданностями: оторвите несколько дней от отпуска, вытащите вашего ребенка из школы и проведите это время друг с другом;

напоминайте о себе близким людям в течение дня, отправляйте добрые СМС-сообщения и поздравляйте с важными датами;

докажите своей второй половинке и детям, что вы готовы вкладывать в них не только деньги, но и время (если они занимаются спортом, присоединитесь к ним, если они любят читать, идите в библиотеку).