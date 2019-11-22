Почему на Западе рожают первенца после 35, а у нас считают это необоснованным риском

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Сегодня в России большинство женщин в возрасте от 20 до 30 лет становятся мамами, в то время как их западные ровесницы не спешат заводить детей так рано. Важную роль в принятии этого решения играют культурные особенности разных стран, менталитет, финансовая ситуация и, конечно, общественные нормы.

AdMe.ru попробовал разобраться, почему в обменной карте 27-летней славянки стоит пометка «старородящая», кто и зачем напоминает нашим соотечественницам, что их «часики тикают» и как иностранки решаются на первую беременность после 35 лет.

Социокультурные особенности Запада

Начнем с того, что за границей в целом долго учатся, а затем нередко берут тайм-аут на исследование себя и своих желаний. Израильтянки, к примеру, после срочной службы в армии отправляются в долгое путешествие и только по возвращении поступают в вуз. Стоит ли говорить, что о семье они задумываются значительно позже женщин из Восточной Европы? Это не значит, что иностранцы не становятся родителями в ранние годы, но их все же меньше. В основном возраст до 30 на Западе ассоциируется в первую очередь с романтическими отношениями, развлечениями, образованием и карьерой.

Уж замуж невтерпеж

В наших краях свежи воспоминания о патриархальном укладе. Ведь наравне с мужчинами женщины начали работать только последние десятилетия. Раньше их главной целью было выйти замуж, а предназначение заключалось в воспитании детей. Карьеру они не строили, в кругосветные путешествия не отправлялись и даже в армии не служили. Посему причин не рожать в молодости у наших прабабушек не было. Отголоски этой традиции в нашем обществе звучат и по сей день. А вот западное равенство полов, напротив, подталкивает женщину к построению карьеры, одинаковому с партнером заработку и остальным атрибутам феминизма. Стереотип о сильной и независимой девушке здесь вполне реален. Замуж иностранки тоже не рвутся. А если и случаются ранние браки, в первые годы супруги, как правило, детей не заводят, желая узнать друг друга лучше и пожить вдвоем.

Молодые мамы в Восточной Европе и в Западной могут выглядеть совершенно по-разному.

Декрет 3 месяца vs. 3 года

Помимо романтичных причин вроде свиданий и путешествий у иностранцев есть и более «земные» поводы повременить с детьми. Декретный отпуск в Западной Европе длится не более 3 месяцев, в США — 6–8 недель. По окончании этого срока выплат нет. Если женщина решает остаться дома дольше, она теряет место работы. За границей дорого все: роды обойдутся в несколько тысяч долларов, ясли — еще дороже (порядка $ 15 тыс. в год). На высшее образование для ребенка американцы среднего класса начинают откладывать деньги с наступлением беременности.

Американцы недоуменно округляют глаза, когда узнают, что у нас дети посещают дошкольные учреждения бесплатно.

Психологические причины

Итак, средний возраст женщины, рожающей первенца, в Северной Европе составляет примерно 29–30 лет, а на юге Европы — 33–35 лет. Причем в последнее десятилетие люди на Западе откладывают родительство даже на более поздний срок. Средний возраст россиянки, в котором она впервые становится матерью, — 24 года. За границей нельзя услышать вежливо-обидного термина «женщина бальзаковского возраста». Еще там не принято многозначительно смотреть на бездетную даму за 30 и намекать ей, что «часики тикают». Ну и, пожалуй, самое главное — медицинскому персоналу не приходит в голову назвать женщину 27+ лет «старородящей». Нужно сказать, в западной культуре тема границ вообще хорошо развита: люди не суют нос с комментариями в чужую жизнь, будь то выбор прически, мужа или подходящего времени стать мамой.

«Мама в бабушки годится» — популярное осуждение зрелой матери в обществе, которое мешает женщинам рожать детей после 35.

Мнения специалистов

Как правило, женщины среднего возраста планируют беременность чуть более тщательно, чем 20-летние. Однако, скорее всего, это связано с повышенной осознанностью на этом этапе жизни, а не с риском для здоровья. В этой связи на Западе популярен тезис о 5 триместрах: помимо 9 физиологических важны 3 месяца до зачатия и столько же после родов — так называемое донашивание. Некоторые специалисты советуют пить пробиотики перед беременностью, чтобы привести в порядок микрофлору. Другие говорят о важности психологического настроя женщины. В этом может помочь йога, медитация или курсы психотерапии. В целом медики сходятся во мнении, что роды после 30 не приводят к отклонениям в развитии ребенка. После 35 лет рекомендовано сдать дополнительные анализы во время беременности. Хронические заболевания, которые часто проявляются в среднем и зрелом возрасте, могут нести с собой риски вынашивания и родов. В общем, дело не в возрасте матери, а в ее физическом состоянии. Именно поэтому гинекологи советуют пройти добеременное обследование. Однако заметим, что сделать это стоит и в 18, и в 40 лет перед планированием беременности.

Дискомфорт во время беременности не зависит от возраста.

Мифы о том, что в 35+ всегда сложнее зачать, родить и воспитать ребенка, чем в 20

Невозможность зачать и выносить ребенка всегда связана с возрастом женщины. На самом деле нюансов много. Мешают беременности и врожденные или хронические заболевания, психоэмоциональный фон в семье, здоровье партнера и многие другие факторы.

На самом деле нюансов много. Мешают беременности и врожденные или хронические заболевания, психоэмоциональный фон в семье, здоровье партнера и многие другие факторы. Здоровье и возраст партнера не играют роли. Как ни странно, но «мужской фактор» имеет огромное значение. Большинство специалистов оценивает состояние обоих партнеров, так как отсутствие беременности — зачастую результат бесплодия мужа и жены.

Как ни странно, но «мужской фактор» имеет огромное значение. Большинство специалистов оценивает состояние обоих партнеров, так как отсутствие беременности — зачастую результат бесплодия мужа и жены. Беременность в среднем возрасте проходит тяжелее, чем в юности. Еще один миф, который опровергают гинекологи. Если женщина до зачатия была здорова, вела активный образ жизни и правильно питалась, значительной разницы с вынашиванием ребенка в 20 и 35 лет быть не должно. Конечно, есть и индивидуальные особенности организма, но в таком случае необходимо тщательное наблюдение в любом возрасте.

Еще один миф, который опровергают гинекологи. Если женщина до зачатия была здорова, вела активный образ жизни и правильно питалась, значительной разницы с вынашиванием ребенка в 20 и 35 лет быть не должно. Конечно, есть и индивидуальные особенности организма, но в таком случае необходимо тщательное наблюдение в любом возрасте. Рожать «на старости лет» — эгоизм. Это, пожалуй, самое обидное заблуждение, навязанное обществом. Увы, в каком бы возрасте и при каких бы обстоятельствах женщина не забеременела — в 16 или 40 лет, вне брака или пятым ребенком, — всегда найдутся осуждающие. Советчикам стоит вспомнить теорию привязанности: любая мама — лучшая для своего ребенка, и только родители решают, когда они готовы привести в мир другого человека.