Почему младенцы такие пухлые и еще 4 особенности, которые есть у человека при рождении

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Все младенцы обычно выглядят совершенно беззащитными и беспомощными. И в то же время научные исследования доказали: природа наградила их удивительными способностями для выживания. Что интересно: детское очарование и пухлость тоже входят в это число.

Мы в AdMe.ru собрали для вас 5 необычных особенностей, с которыми рождаются дети. Все они делают малышей очень милыми, но у каждой из них есть свои причины, задачи и предназначение.

1. «Детская схема» телосложения

Ученые Оксфордского университета провели серию тестов, чтобы проверить, что именно в младенцах вызывает у нас такое умиление. Оказалось, что представители очень многих видов (и мы в том числе) рождаются с большой по отношению к телу, круглой головой, выразительными глазами, маленьким носом, пухлыми щечками и округлыми мягкими телами. При изучении фотографий детей стало ясно, что чем больше они подходят под эту «детскую схему», тем больше восторга вызывают у участников теста. Им сразу хотелось обнять таких малышей и заботиться о них. Именно поэтому не только младенцы, но и котята со щенятами кажутся нам такими симпатичными. Главный исследователь Мортен Крингельбах уверен, что дети влияют на нас через все органы чувств и таким образом формируют наше поведение, направляя его в свою пользу. Наши забота и сила нужны беззащитным созданиям для того, чтобы расти и развиваться.

2. Очаровательная пухлость

Дети рождаются с содержанием жира до 15 % от общей массы тела. Этот процент растет после рождения примерно до 9 месяцев и доходит аж до 25 %, и только после года понемногу снижается. Конечно, худенькие малыши тоже встречаются, и это не обязательно говорит о каких-то проблемах. Но все же большинство из нас родом из страны пухлых младенцев. У младенцев хранение жира — это способ сохранения энергии. Самый главный и важный орган, требующий большого количества энергии, — это наш мозг. У грудного ребенка он потребляет до 60 % всей энергии. Эволюция сделала младенцев пухлыми, чтобы они могли запасти много энергии на случай, если их питание будет нерегулярным или неправильным.

3. Большие (и чаще всего голубые) глаза

Часто удивленная мама задается вопросом: в кого у ее малыша такие голубые глаза? Действительно, очень многие младенцы рождаются с выразительными глазами небесного цвета, но примерно к году их цвет начинает меняться. Цвет глаз ребенка закладывается в утробе еще на 10-й неделе беременности и зависит от количества меланина. Этот пигмент вырабатывается под воздействием света и служит защитой от ультрафиолетовых лучей. Внутри материнской утробы света практически нет, а потому и меланина очень мало. Накапливаться он начинает только после рождения, именно поэтому большинство новорожденных появляется на свет с голубыми глазами. Количество меланина во внутриутробной жизни малыша зависит только от генетически заложенного уровня, который определяется цветом кожи родителей и принадлежностью к определенной расе. У темнокожих родителей и дети будут иметь высокий уровень меланина, а значит, они могут и родиться с уже карими глазами.

4. Удивительная гибкость и пластичность

Многие взрослые не в состоянии наклониться и поднять упавшую вещь, не согнув ноги в коленях. Поэтому «гуттаперчевость» младенцев поражает: они легко могут играть своей ногой, посасывая палец на ней вместо пустышки. Эта особенность детского организма связана с высокой растяжимостью мышечных волокон и хорошей подвижностью суставов. Костная ткань младенцев отличается повышенным содержанием воды, низкой концентрацией минеральных солей и волокнистой структурой. Поэтому их кости гибкие и мягкие.

По словам Дженнифер Шу, педиатра из Атланты, пластичность малышей напрямую связана со структурой их костного аппарата. У младенцев более 300 костей, которые со временем соединяются (у взрослых их остается всего 206). До тех пор промежутки между костями заполняются гибкими хрящиками, как тот, что находится на кончике нашего носа. Только к 12 годам кости ребенка по форме и составу перестают отличаться от костей взрослого человека.

5. Тонкая и нежная кожа

Всем нам известна фраза «Нежный, как кожа младенца». Действительно, детская кожа очень чувствительная, мягкая и ранимая. И в то же время она выполняет ряд очень важных функций: оберегает организм ребенка от неблагоприятного внешнего влияния, помогает сохранять температуру тела, выводит продукты обмена. Кожа у малыша более тонкая, чем у взрослого. Но в отличие от зрелой молодая кожа долгое время находится на пике своих адаптационных возможностей. Она учится распознавать вредные для нее микробы и ищет способы борьбы с ними. По ходу роста организма ребенка у его кожи появляется способность настраивать реакцию иммунной системы так, чтобы та обеспечивала эффективную защиту.

Еще младенцы улыбаются в среднем 200 раз в день, могут одновременно глотать и дышать (а взрослые уже нет) и примерно до 6 месяцев имеют плавательный рефлекс и задерживают воздух при нырянии. А рассказывали ли вам родители о каких-то уникальных способностях, которые были у вас в первые годы жизни? Поделитесь с нами.