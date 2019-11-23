Почему иногда нужно уметь разрывать отношения с членами вашей семьи

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Семейные узы — это самая прочная связь в жизни любого человека. Будь это ваша кровная родня или родственники со стороны супруга, вы не ожидаете, что они могут навредить вам. Но иногда члены семьи отравляют жизнь, и в таком случае разорвать с ними отношения будет самым правильным решением.

Сегодня редакция AdMe.ru хочет поговорить о 9 ситуациях, в которых оборвать родственные связи совершенно нормально.

Они сплетничают за вашей спиной

Предполагается, что члены семьи — это те люди, с которыми мы можем поделиться самыми сокровенными секретами, рассчитывая услышать дельный совет. Однако если ваши родственники рассказывают ваши тайны другим людям, то бегите от них или по меньшей мере держите рот на замке. Всегда имейте в виду, что не только секреты должны храниться внутри семьи, но и определенные события, которыми вы делитесь только с ближним кругом. Никто не имеет права выносить детали вашей личной жизни за пределы этого круга.

Они осуждают вас

Порция здоровой критики бывает полезна. Это помогает нам взглянуть на себя со стороны и понять, какие ошибки мы совершаем. Очень часто члены семьи помогают нам стать лучше. Но если они критикуют вас слишком часто, то это приобретает агрессивный оттенок и понижает вашу самооценку — самое время устранить таких людей из вашей жизни.

Они обращаются к вам только тогда, когда им что-нибудь нужно

Токсичные родственники появляются на горизонте только тогда, когда они могут получить от вас какую-то выгоду. Как только цель достигнута, они быстро исчезают из вашей жизни — до тех пор, пока им не представится шанс еще раз воспользоваться вашей добротой. Вы знаете, что происходит, когда вам нужна их помощь: вы услышите миллион уважительных причин, почему они не могут сделать то, о чем вы просите. Если они, конечно, вообще выйдут с вами на связь.

Они манипулируют вами

Здоровые отношения — это те, в которых вы чувствуете себя свободными и счастливыми. Если вы ощущаете вину, стресс и осуждение, нужны ли вам такие отношения? Манипулятор сделает все, чтобы удержать контроль над вами, вашей жизнью, вашим вниманием. Когда безобидные уловки перестают работать, в ход идет «тяжелая артиллерия», которая может нанести вам как моральный, так и физический вред.

Они заставляют вас чувствовать себя беспомощными

Этот вид манипулирования психологи называют газлайтингом. Люди, которые используют такую технику, заставляют жертву чувствовать себя бесполезной неумехой. Благодаря их усилиям внутри вас зреет комплекс неполноценности, вы начинаете сомневаться в собственном психическом здоровье. Если вы чувствуете, что нечто подобное происходит, когда вы общаетесь с кем-то из членов вашей семьи, сделайте решительный шаг и оборвите отношения с таким человеком. В конце концов ваша психика скажет вам спасибо.

Они пытаются контролировать вашу жизнь

Это очень схоже с манипулированием с той лишь разницей, что в этой ситуации их сила играет ключевую роль. Домашние тираны настолько привыкают к тому, что все слушают их без каких-либо возражений, что любую попытку пойти против их воли они встречают с агрессией. Иногда может дойти даже до запугивания.

Они вас изматывают

В мире есть люди, которые обладают уникальной способностью утомлять своих собеседников. Иногда они оказываются членами нашей собственной семьи. Если вы чувствуете упадок сил каждый раз после общения с таким родственником, если вам кажется, что вы разговариваете со стеной, если ваше терпение испытывают на прочность, вычеркните этого человека из своей жизни.

Они напоминают вам о прошлом

Они любят напоминать о ваших юных годах, которые вы, скорее всего, предпочли бы сохранить в тайне. Иногда напоминание человеку о его прошлом может быть довольно болезненным. Те родственники, которые продолжают делать это даже после того, как вы попросили их прекратить, тоже должны остаться в прошлом.

Они выводят вас из себя

Если отношения с близкими выбивают вас из колеи и все, что вы чувствуете после общения с ними, — это ужасная усталость, возможно, самое время подумать о том, как вычеркнуть такого родственника из вашей жизни или хотя бы перестать с ним общаться.

А в вашей семье есть токсичные родственники? Вы когда-нибудь думали о том, чтобы прекратить с ними всяческие отношения? Расскажите нам об этом.