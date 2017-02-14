Почему герои мультфильмов Диснея носят белые перчатки

Почему герои мультфильмов Диснея носят белые перчатки

Мы часто не замечаем очевидных вещей. Например, вы когда-нибудь задумывались, почему многие персонажи в мультфильмах Диснея носят белые перчатки? Мы в AdMe.ru решили прояснить эту загадку и сделали несколько удивительных открытий.

Немного истории

Создание мультфильмов даже в нашу компьютерную эпоху — процесс трудоемкий и затратный. А в 20-х годах XX века каждый кадр приходилось отрисовывать вручную. Нужны были приемы, которые помогли бы ускорить процесс. Так мультяшек стали рисовать без излишней детализации: с большими головами и глазами, тонкими и длинными ногами и руками, с четырьмя пальцами. Но возникла неожиданная проблема.

Нечеткая черно-белая пленка часто не позволяла различить руки и ноги персонажа на фоне его черного тела. Нужно было добиться цветового контраста.

Одна простая инновация решила эту проблему. В мае 1928 года вышел первый мультфильм с Микки Маусом. Тогда у героя были еще совершенно черные лапки. Спустя полгода состоялась премьера «Пароходика Вилли», где знаменитый мышонок предстает уже в обуви. В 1929 году зритель впервые увидел Микки в белых перчатках.

Позже Уолт Дисней признавался в своей биографии:

«Мы не хотели, чтобы у Микки Мауса были мышиные лапки, он должен был быть больше похож на человека. Поэтому мы надели на него перчатки».

Три главные причины, почему персонажи мультфильмов носят перчатки

Удачный прием с перчатками позволил решить сразу 3 проблемы:

  • процесс рисования стал эффективнее, так как не нужно было тратить лишнее время на детали;
  • художники смогли сделать акцент на лапах черно-белых героев и их жестах;
  • нарисованным героям удалось придать «человечности».

Прием с перчатками оказался настолько удачным, что его начали использовать даже конкуренты Диснея.

Примечательный аксессуар мы можем до сих пор наблюдать у дятла Вуди и кролика Банни — персонажей Universal Pictures и Warner Brothers.

Источник Vox
Фото на превью Disney

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  • 14 февраля 2017
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