Почему герои мультфильмов Диснея носят белые перчатки

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Мы часто не замечаем очевидных вещей. Например, вы когда-нибудь задумывались, почему многие персонажи в мультфильмах Диснея носят белые перчатки? Мы в AdMe.ru решили прояснить эту загадку и сделали несколько удивительных открытий.

Немного истории

Создание мультфильмов даже в нашу компьютерную эпоху — процесс трудоемкий и затратный. А в 20-х годах XX века каждый кадр приходилось отрисовывать вручную. Нужны были приемы, которые помогли бы ускорить процесс. Так мультяшек стали рисовать без излишней детализации: с большими головами и глазами, тонкими и длинными ногами и руками, с четырьмя пальцами. Но возникла неожиданная проблема.

Нечеткая черно-белая пленка часто не позволяла различить руки и ноги персонажа на фоне его черного тела. Нужно было добиться цветового контраста.

Одна простая инновация решила эту проблему. В мае 1928 года вышел первый мультфильм с Микки Маусом. Тогда у героя были еще совершенно черные лапки. Спустя полгода состоялась премьера «Пароходика Вилли», где знаменитый мышонок предстает уже в обуви. В 1929 году зритель впервые увидел Микки в белых перчатках.