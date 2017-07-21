Почему французские дети не закатывают истерик

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Если вы бывали во Франции, то, наверное, заметили, что дети там всегда выглядят хорошо воспитанными, умными и жизнерадостными. А также они довольно редко капризничают, спокойно кушают и всегда здороваются с соседями. AdMe.ru разобрался, как же у француженок это получается.

Быть молодой мамой во Франции — означает возвращение на работу через 10 недель после рождения ребенка или существенные денежные затраты. По закону, мама может остаться ухаживать за ребенком на более длительный срок с сохранением рабочего места, но отказываясь от зарплаты в пользу небольшого пособия. По возвращении на работу ребенка обычно отдают в ясли или к няне. С юного возраста ребенок оказывается в окружении чужих людей, быстрее адаптируется и становится более независимым от родителей.

С самого раннего возраста мамы приучают своих деток спать в отдельных кроватках, а если есть возможность, то и в отдельных комнатах. Если в течение ночи ребенок просыпается и начинает плакать, то мама выжидает пару секунд перед тем, как броситься проверять, что случилось. Так шаг за шагом малыш привыкает спать один.

Французкие родители стараются дать ребенку столько свободы, сколько он может осилить. Редко можно увидеть родителей, съезжающих с горки на детской площадке. Они также не вмешиваются в конфликты своих и других детей, позволяя ребенку научиться самому себя защищать. Важный момент для всех родителей — это научиться разделять мелкие шалости и серьезные проступки. Наказывать стоит только за вторые, так как если наказывать одинаково, то ребенок не увидит разницу.

Роль бабушек и дедушек в воспитании детей не особо велика, обычно они встречаются на выходные или праздники. Людей пожилого возраста можно чаще встретить с чашечкой кофе или бокалом вина в ресторанах, чем гуляющими с маленькими детьми.

Еда — важная составляющая в жизни каждого француза, даже перерыв на обед занимает 2 часа, с 12 до 14. Французы считают, что очень важно хотя бы раз в день собраться всем вместе за обеденным столом. Дети и взрослые едят одинаковую еду, «детская» еда во Франции практически отсутствует. Родители не заставляют детей есть новую еду, если она им каким-то образом не нравится, но всегда настаивают на том, что ее стоит попробовать.

Родители с детства учат своих детей хорошим манерам. Маленький француз или француженка с ранних лет начинает здороваться с гостями и соседями, спокойно вести себя в очередях, уступать место пожилым людям в общественном транспорте. Детей с пеленок учат говорить 4 важных слова: «спасибо», «добрый день», «пожалуйста», «до свидания».

Нередко бывает, что французский малыш в возрасте 5 лет все еще не умеет читать. Родители относятся к этому спокойно. Детство — замечательное время, когда можно научиться мечтать, познавать окружающий мир, учиться быть вежливым и ответственным. А к 6 годам ребенок уж точно успеет научиться читать, писать и запомнит все цифры.

При походе в супермаркет дети обычно не устраивают истерик по поводу «вкусняшек», которые родители отказались им купить. Так как все «экстрасладости» или игрушки можно купить за карманные деньги. Первые карманные деньги дети начинают получать в возрасте 7 лет. Обычно их месячный размер равен возрасту ребенка.

Воскресенье — это то самое время, когда нужно выбраться всей семьей в парк, на шашлыки, прогулку на велосипеде. Французы очень бережно относятся к этому дню и стараются сделать все покупки и уборку в субботу.