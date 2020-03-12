Почему дети говорят «У меня болит живот», когда на самом деле испытывают тревогу

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Согласно исследованию, у 30 % из 10 тыс. опрошенных детей в возрасте до 18 лет имелось тревожное расстройство. И 80 % из них не получили вовремя никакого лечения. Есть множество причин возникновения такого состояния, и одна из них — родители просто не сумели распознать, что у их ребенка повышенная тревожность. Отчасти потому, что ее можно легко спутать с обычной болью в животе.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы сможете заметить у своего ребенка признаки тревожности и помочь ему справиться с ними.

Дети могут страдать от тревожности, но не знать, что это такое

Страдая от тревожного расстройства, дети часто говорят, что у них болит живот, потому что в этот момент в нем действительно появляются неприятные ощущения. Так проявляется одна из реакций на стресс.

Эти симптомы — способ, которым ваше тело показывает, что есть некая угроза, с которой вам приходится иметь дело. А поскольку дети могут не понимать, что с ними происходит эмоционально, они говорят своим родителям только о том, что испытывают физически.

Есть и другие признаки того, что ваш ребенок страдает от тревожности

  • Они не уверены в своих силах. Они стремятся к совершенству, и если думают, что не смогут сделать что-то хорошо, то просят родителей сделать это за них. Они также могут часто извиняться или пытаться получить ваше одобрение и подтверждение правильности своих действий.
  • Они редко испытывают чувство голода, потому что тревожное расстройство замедляет пищеварение.
  • Они могут чувствовать усталость, но им трудно уснуть.
  • Головные боли, жар, затрудненное дыхание, боль в груди, головокружение и озноб могут быть признаками приступа тревоги.
  • Они могут быть раздражительными, плакать и закатывать истерики.
  • Они отказываются ходить в школу или общаться со сверстниками.
  • Они могут быть неугомонными и неспособными сосредоточиться.
  • Они постоянно волнуются. Они задают вопросы типа «Что, если?..» и беспокоятся о далеком будущем. У них также могут развиться определенные страхи, связанные с катастрофой или потерей родителя.
  • Они могут быть чувствительными и воспринимать все на свой счет.
  • Они становятся навязчивыми и не любят, когда их оставляют одних.

Что может вызывать тревожное расстройство

Обычно дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет проходят через сепарационную тревожность. Они могут стать крайне прилипчивыми и плакать, когда их родители уходят, оставляя их в школе или детском саду.

Дети дошкольного возраста могут также испытывать определенные страхи связанные с животными, насекомыми, стихийными бедствиями, кровью и темнотой.

Другими ситуациями, которые могут провоцировать тревожность у детей, являются социальные взаимодействия, перевод в новую школу или стресс перед контрольной или экзаменом.

Замечали ли вы какой-либо из этих признаков у своего ребенка? Что вызывает тревожность у него? Как вы справляетесь с этим?

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