Почему дети говорят «У меня болит живот», когда на самом деле испытывают тревогу
Согласно исследованию, у 30 % из 10 тыс. опрошенных детей в возрасте до 18 лет имелось тревожное расстройство. И 80 % из них не получили вовремя никакого лечения. Есть множество причин возникновения такого состояния, и одна из них — родители просто не сумели распознать, что у их ребенка повышенная тревожность. Отчасти потому, что ее можно легко спутать с обычной болью в животе.
Мы в AdMe.ru надеемся, что вы сможете заметить у своего ребенка признаки тревожности и помочь ему справиться с ними.
Дети могут страдать от тревожности, но не знать, что это такое
Страдая от тревожного расстройства, дети часто говорят, что у них болит живот, потому что в этот момент в нем действительно появляются неприятные ощущения. Так проявляется одна из реакций на стресс.
Эти симптомы — способ, которым ваше тело показывает, что есть некая угроза, с которой вам приходится иметь дело. А поскольку дети могут не понимать, что с ними происходит эмоционально, они говорят своим родителям только о том, что испытывают физически.
Есть и другие признаки того, что ваш ребенок страдает от тревожности
- Они не уверены в своих силах. Они стремятся к совершенству, и если думают, что не смогут сделать что-то хорошо, то просят родителей сделать это за них. Они также могут часто извиняться или пытаться получить ваше одобрение и подтверждение правильности своих действий.
- Они редко испытывают чувство голода, потому что тревожное расстройство замедляет пищеварение.
- Они могут чувствовать усталость, но им трудно уснуть.
- Головные боли, жар, затрудненное дыхание, боль в груди, головокружение и озноб могут быть признаками приступа тревоги.
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- Они могут быть раздражительными, плакать и закатывать истерики.
- Они отказываются ходить в школу или общаться со сверстниками.
- Они могут быть неугомонными и неспособными сосредоточиться.
- Они постоянно волнуются. Они задают вопросы типа «Что, если?..» и беспокоятся о далеком будущем. У них также могут развиться определенные страхи, связанные с катастрофой или потерей родителя.
- Они могут быть чувствительными и воспринимать все на свой счет.
- Они становятся навязчивыми и не любят, когда их оставляют одних.
Что может вызывать тревожное расстройство
Обычно дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет проходят через сепарационную тревожность. Они могут стать крайне прилипчивыми и плакать, когда их родители уходят, оставляя их в школе или детском саду.
Дети дошкольного возраста могут также испытывать определенные страхи связанные с животными, насекомыми, стихийными бедствиями, кровью и темнотой.
Другими ситуациями, которые могут провоцировать тревожность у детей, являются социальные взаимодействия, перевод в новую школу или стресс перед контрольной или экзаменом.
Замечали ли вы какой-либо из этих признаков у своего ребенка? Что вызывает тревожность у него? Как вы справляетесь с этим?
Фото на превью hilariabaldwin / Instagram, daniellejonas / Instagram