Сколько карманных денег нужно ребенку и почему бесполезно платить ему за хорошие оценки

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Карманные деньги — важный элемент в жизни ребенка, благодаря которому он в том числе учится принимать самостоятельные решения. При этом размер выдаваемой суммы может зависеть от разных обстоятельств, но точно не от примерного поведения ребенка.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили мировой опыт и мнения экспертов, чтобы помочь родителям разобраться в этом сложном «экономическом вопросе».

1. Что такое карманные деньги

Карманные деньги — это личные финансы ребенка, и не стоит их путать с теми средствами, что вы даете ему на проезд, питание в школе или экскурсии. Собственные средства помогают ребенку становиться более самостоятельным и учат разбираться в ценности вещей.

2. С какого возраста стоит давать карманные деньги

Психологи рекомендуют начинать выделять ребенку деньги на карманные расходы, когда ему исполнится 6–7 лет. В этом возрасте дети уже достаточно развиты, чтобы понимать, что каждая вещь в этом мире имеет определенную стоимость. Большинство детей просто не интересуются деньгами в более раннем возрасте, если только не развивать этот интерес искусственно.

3. Как часто и в каком объеме выдавать деньги ребенку

Выдавать карманные деньги эксперты советуют небольшими суммами, ориентируясь при этом на общий доход семьи. Помните, что ребенок может случайно потерять денежные средства, поэтому выделяйте ему ту сумму, за потерю которой вы лично не будете сильно переживать. Периодичность выдачи карманных денег лучше определить вместе с ребенком. Считается, что чем меньше возраст, тем чаще следует это делать. Однако детям старшего возраста целесообразно выдавать одинаковые суммы не чаще одного раза в месяц: это научит их планировать свой бюджет и более рационально распоряжаться деньгами.

4. Сколько денег родители выдают в Германии

Немецкие родители не ломают голову над тем, сколько карманных денег нужно их детям. Управление по делам несовершеннолетних Германии выпускает рекомендации по точным суммам, которые следует выдавать ребенку в зависимости от его возраста. Например, дошкольникам (4–5 лет) полагается 50 центов (37 руб.) в неделю, школьникам (10–11 лет) — около 14 евро (1 056 руб.) в месяц, а подросткам (16–17 лет) — до 45 евро (3 395 руб.) в месяц. Хотя, согласно данным одного из опросов, стало известно, что немецкая молодежь на карманные расходы от родителей получает гораздо больше — около 320 евро (24 143 руб.) ежемесячно.

5. Сколько денег родители выдают в Нидерландах

В Нидерландах правительство также составило советы, сколько карманных денег выдавать детям и подросткам. Ребенку в возрасте 6–8 лет рекомендуется максимум 2 евро (150 руб.) в неделю, 12-летним — до 20 евро (1 508 руб.) в месяц, 18-летним — до 30 евро (2 263 руб.) ежемесячно. Поведение ребенка никак не должно учитываться при выдаче ему наличных. Так, например, наказывать детей лишением карманных денег в голландских семьях не принято.

6. Не платите за оценки

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Не стоит материально поощрять ребенка как за отдельные оценки, так и за успешное окончание учебного года. Исследования показали, что денежное вознаграждение в данном случае не является хорошим стимулом для ребенка, скорее наоборот, может даже снизить его успеваемость в школе. Впрочем, награждать за выдающиеся результаты (победа на олимпиаде, сдача сложного экзамена и т. д.) можно, но вместо вручения денег лучше подарить что-нибудь, о чем ваш ребенок давно мечтал.

7. Как воспитывают финансовую грамотность в США

Немного иначе к данному вопросу относятся в США. В некоторых начальных школах здесь ученикам выдают игрушечные деньги (classroom cash) за активную работу на уроке. Потом учитель может провести аукцион и выставить на торги сладости, игрушки или канцелярские товары, которые можно выкупить за эти символические деньги.

8. Не платите детям за уборку по дому

Психологи полагают, что платить за вынос мусорного ведра, уборку комнаты или вымытую посуду не всегда логично, так как ребенок видит, что подобную работу его родители выполняют абсолютно бесплатно, и не осознает их мотивы поведения. Ребенку следует объяснить, что каждый член семьи должен вносить свой вклад в домашнее хозяйство.

9. Дайте возможность заработать своим трудом

Однако ребенку нужно давать возможность заработать деньги, чтобы он лучше понимал их ценность. Вы можете доверить ему те виды работ, которые обычно выполняются не самими членами семьи, а специально нанятыми людьми. Например, это может быть мойка машины, мелкий ремонт по дому или курьерская работа для детей старшего возраста. И главное в этом случае даже не денежное вознаграждение, а то, что ребенок получил новые полезные навыки.

10. Как научить детей правильно обращаться с деньгами

© ADME

Некая американка поделилась в соцсетях успешным экспериментом своей семьи. Она предложила разделить карманные деньги ребенка на три категории: «Сберегаю»;

«Трачу»;

«Отдаю». На каждый сэкономленный доллар из сберегательной баночки она докладывала еще один, чтобы показать ребенку, как работают проценты и инвестиции. Деньги из второй банки ребенок мог тратить в любое время, а средства из третьей можно было израсходовать, например, на подарки для своих близких и друзей.

11. Наличные лучше безналичных

Сегодня уже в начальных классах школьники могут иметь свою личную банковскую карту, например для оплаты завтраков и обедов. Безусловно, это удобный способ контроля за расходами ребенка. Однако электронные деньги, по мнению экспертов, дают детям ложный сигнал о том, что финансовые средства появляются из ниоткуда и не заканчиваются. Поэтому в качестве карманных средств лучше рассматривать именно наличные. Так дети будут видеть, что деньги реальны, что они тратятся, когда вы оплачиваете покупки, и что их становится меньше. Однако не во всех странах родители придерживаются такой позиции. Например, в Великобритании более 25 % родителей переводят карманные деньги на онлайн-счета подростков.