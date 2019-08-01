Почему 15 из 17 детей уйдут с незнакомцем, даже если им строго запрещено так делать

0 0 0 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Поисковый отряд «Лиза Алерт» летом 2019 года провел очередной социальный эксперимент в Саратове: незнакомцы пытались увести детей в возрасте от 3 до 12 лет с детской площадки (разумеется, с разрешения родителей). Из 17 участников эксперимента постороннему человеку доверилось 15, и только 2 6-летки наотрез отказались уходить со двора.

AdMe.ru напоминает, что ежегодно в одной только Великобритании пропадает около 0,5 млн детей (а это больше, чем все население Исландии), и рассуждает, почему так происходит.

Как уводят детей с многолюдных площадок

Одно из наиболее пугающих наблюдений во время практически каждого эксперимента с попыткой увести детей — это поразительное равнодушие окружающих. По словам сотрудников «Лизы Алерт», ребят они уводят с многолюдных площадок — и ни один взрослый, заметивший это, не попытался выяснить, что происходит. При этом «похитители» используют формулировки довольно распространенные, которые должны бы насторожить любого: «Давай я куплю тебе сахарной ваты?»

«Пойдем покормим голубей?»

«Там бегают белочки. Давай посмотрим?»

«Твой папа просил тебя привезти. Поехали?» Среди работающих предложений часто встречаются просьбы помочь вытащить маленьких котят или щенков из-под машины или из подвала. Нередко преступники представляются полицейскими, врачами или пожарными. Мотивация похитителя может быть разной: обычно он хочет причинить вред или украсть с целью длительного удержания. История может окончиться плачевно в обоих случаях, хотя известно немало прецедентов, когда даже после 10 лет заточения дети, ставшие уже взрослыми, сбегали от похитителей и возвращались домой. Одна из самых редких причин — воровство ради усыновления. Новоявленные родители обычно не подозревают, каким образом ребенок к ним попал. В этом бизнесе есть даже особое направление — похищение до рождения. Воруют эмбрионы, хранящиеся в специальных центрах. Законодательством такая кража расценивается как похищение ребенка.

Даже взрослые дети уходят с незнакомцами

Шанс, что ребенок уйдет с незнакомым человеком, в разы повышается, если роль похитителя играет женщина или подросток. Кроме того, каждый интуитивно представляет себе преступника как героя из фильма ужасов: он высокий, недоброжелательный и очень злой. Нужно объяснить, что злодеем может оказаться и бабушка в платочке, и девочка с бантиком на длинной косе. Дети, которые участвовали в саратовском эксперименте, на вопрос «почему ты ушел?» отвечали по-разному: «Тетя сказала идти с ней».

«А я догадался, что это был эксперимент!»

«Я думал, что там меня ждет мама». Еще тревожнее кажется ситуация, если вспомнить, что испытуемые отлично знали, какие могут быть последствия при общении с незнакомцем. С каждым из них не раз проводились разъяснительные беседы, от которых, по всей видимости, особого толка нет. Ребенку нужно расшифровать, какие незнакомцы опасны. Ведь и продавцы в магазинах, и соседи по подъезду, и другие мамы на площадке — это чужаки. Поэтому правило «никогда не разговаривай с неизвестными» само по себе невыполнимо. Один из способов решения проблемы — организация некоего родительского комитета. По очереди взрослые дежурят во дворе и наблюдают за всеми детьми сразу. Не будет лишней и периодическая экзаминация малышей: спрашивайте, как бы они поступили в той или иной ситуации. Однажды такая тренировка может спасти им жизнь, как это случилось с двумя американскими детьми 8 и 10 лет весной 2019 года. Брат с сестрой были в машине и ждали бабушку, когда на водительское место запрыгнул молодой парень. 8-летний мальчик среагировал мгновенно: он открыл дверь и выскочил на улицу, а потом схватил сестру за руку и помог ей вылезти. Преступника вскоре поймали.

Что мешает ребенку вырваться и убежать

Еще одно тревожное замечание организаторов эксперимента: даже когда жертва уже понимает, что никаких белочек ей не покажут, она не пытается убежать. На разумный вопрос родителей «почему?» дети невнятно отвечали, что им было стыдно закричать или позвать на помощь. Инструкция «кричи, если ты в опасности» для ребенка обычно остается пустым звуком. У него возникает миллион вопросов: что кричать? как громко? а если никто не услышит? а если услышит, но не поможет? Одно из возможных решений — отработка «звонких криков» («Помогите!», «Я его не знаю!», «Отойди!») в лесистых или парковых зонах. Цель такой тренировки — убрать феномен детской застенчивости. Кроме стеснения, ребенок обычно боится показаться незнакомцу глупым. В голове маленького человека ситуация выглядит примерно так: «А если он не хочет сделать мне ничего плохого, а я буду кричать, то стану выглядеть дураком и все начнут смеяться надо мной». Дополнительным сдерживающим фактором является и непререкаемый авторитет любого взрослого, который растет из наших любимых фраз: «взрослые умнее!», «молчи, когда взрослые разговаривают!», «это для взрослых, а не для детей!» и так далее.

Несколько советов от американских специалистов по поиску пропавших детей

Не пришивайте к одежде ребенка бирку с его Ф. И. О. Дети склонны доверять тому, кто зовет их по имени.

Если ребенок потерялся в большом ТЦ, он должен обратиться к любому сотруднику центра. Ни в коем случае он не должен идти на парковку, чтобы самостоятельно найти вас (именно там часто происходят кражи).

Если ребенка уже украли и ведут куда-то под угрозой расправы, расскажите, как малыш незаметно для преступника может подать знак окружающим. В 2007 году похититель вез девочку-подростка на самолете. Она оставила в туалете записку с просьбой о помощи. По прилете в терминале странного пассажира ожидала полиция.

Подросткам не рекомендуется путешествовать автостопом, несмотря на его бешеную популярность.

В общественном месте особую опасность представляет туалет. Не нужно позволять детям идти туда одним, лучше проводить их до входа и там же дождаться.

Расскажите нам в комментариях, как думаете, ваш ребенок ушел бы или нет, если бы вы участвовали в таком эксперименте?