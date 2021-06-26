«Письмо маме, которая кричит на своих детей». Хлесткий текст, который встревожит струны души каждой любящей матери

Семейная рутина, проблемы на работе, напряженные отношения со свекровью — все это и многое другое может выматывать любую маму. И подчас накопленное недовольство и раздражение вымещаются на ребенке, который ни в чем не виноват. Так вот, Кира Морозова решила написать «Письмо каждой маме, которая кричит на своих детей», и его содержание нам показалось весьма трогательным и в то же время правдивым.

Мы в AdMe.ru с разрешения автора публикуем это письмо, полное любви и заботы о каждой матери.

Все матери кричат на своих детей. Кто-то больше, кто-то меньше. <...> Некоторые матери не считают такое положение нормой. Но даже с ними случаются эпизоды ярости, за которую уже потом, после приступа, они корят себя и обещают больше никогда-никогда не повышать голос на детей. Однако «никогда-никогда» не наступает. И в следующий раз материнская ярость снова берет верх над рассудком. Причем прорваться она может по самому пустяковому поводу: из-за пролитого стакана воды, из-за оторванной пуговицы, из-за тройки в дневнике... В обществе принято осуждать матерей, которые повышают голос на детей. И в обществе не принято даже думать о том, чтобы помочь матерям, которые не могут сдержаться и позволяют себе кричать на ребенка прямо на улице или в торговом центре. Наоборот, некоторые индивидуумы спешат заснять такую маму на телефон или скорее сообщить в органы опеки о том, что соседка снова «кричит на Олю, заберите у нее детей». Мы живем в очень агрессивном обществе, которое перестало понимать, что материнская ярость — это красный сигнал о том, что маме реально тяжело, очень тяжело, что она устала и не выдерживает нагрузки, раз истерически орет на тех, кого любит. Да что говорить об обществе, если зачастую близкие члены семьи — супруги, матери супругов и даже родные матери — не понимают, от чего там может устать женщина, которая «весь день сидит дома с детьми». Именно от этого.

Переход к материнству на самом деле гораздо более сложен, чем кажется со стороны. Слишком много изменений происходит резко и сразу — физических, психологических, социальных. И каждая молодая мама остается с реальностью материнства один на один. Хорошо, если книжки удачные прочтет или передачу посмотрит, но в целом учится плавать она в своем новом море в одиночку и без спасательного круга. Дальше — больше. Матери, по закону своей социальной роли, заботятся обо всех членах семьи (включая детей, мужа, родителей). Всех, кроме себя. На себя зачастую уже не остается ни сил, ни времени, ни желания. И это самое страшное. Потому что при наличии желания мама худо-бедно найдет время на уход за собой и на отдых, а когда отсутствует само желание, это уже признак выгорания. Еще чуть-чуть, и может наступить родительская деформация. У каждого человека есть базовые потребности, такие как достаточное количество сна и правильное питание. Но матерям, особенно молодым, зачастую отказано и в этом. Редко какой муж встает ночью успокоить маленького ребенка, подогреть смесь или принести самого ребенка к жене. Редко какая свекровь заботливо наготовит котлет и уберет пыль на подоконнике (зачастую наоборот: действует как инспекция по делам несовершеннолетних, причем несовершеннолетним считается ее сын, а не внук). Когда базовые потребности не удовлетворяются, человеку становится трудно справляться со всеми своими эмоциями. Необработанные эмоции, переживания, стрессы, невысказанные слова накапливаются в течение многих-многих дней, а потом достаточно маленькой искры, чтобы мама взорвалась. Например, она убивается над этими несчастными котлетами (для всех, между прочим, включая свекровь), а ребенок подходит и тянет печеньку за несколько минут до семейной трапезы. И все! И вот уже мама — монстр, а папа — святая простота: мол, «он всего лишь печеньку взял, что ты так разоралась?».

Увы, на ребенка наорать проще, чем на того, кто обижает, унижает, подавляет, не понимает или проявляет равнодушие, а не должен бы. Наорать на ребенка проще, чем решить безнадежные финансовые проблемы. Проще, чем успешно выполнять 10 социальных ролей... Ярость — это гнев, который стало невозможно контролировать. К счастью, при некоторой тренировке гнев можно отследить до момента необратимости, засечь те самые приметы приближающейся ярости — триггеры. И, как правило, эти триггеры не имеют отношения к самому ребенку. Не он их вызывает. Их вызывают ссора с партнером, плохие отношения с кем-то из родственников, коллег, невозможность соответствовать заданным кем-то стандартам и даже нерешенные проблемы из собственного детства. Если вы мама, которая часто кричит на своих детей, найдите свои триггеры и отслеживайте их. Кого-то раздражает шум ремонта у соседей; кто-то злится, когда голоден; кто-то начинает нервничать, если опаздывает... Как только почувствуете, что закипаете, ищите свои триггеры. А когда найдете, проговаривайте их вслух: «Чувствую себя бессильной, глупой, никому не нужной», «Переживаю, что ужин получился невкусным», «Страшно, что осталась последняя тысяча рублей». Это и правда помогает успокоиться. Честно выраженные перед самим собой чувства не дают гневу накапливаться еще больше, помогают разобраться в себе. А самопомощь — средство номер один в личной психологической аптечке любой мамы. Срочно найдите, чем перекусить, постарайтесь поспать днем, если недостаток сна — ваш триггер. Идите с детьми на прогулку, чтобы не слышать соседских дрелей и молотков. Кстати, не стоит недооценивать силу прогулки. Свежий воздух, смена обстановки, физические нагрузки могут улучшить настроение и подстегнуть желание заботиться о себе.

Насколько бы сильно в следующий раз вас не взбесили дети, вспоминайте, что гнев — это производная. Это вторичная эмоция. Следствие чего-то другого. Именно эту первопричину и нужно найти, чтобы победить в себе дракона. И если этой первопричиной окажется неудовлетворенность отношениями с партнером, с его контролирующими родственниками, усталость, плохое самочувствие, изолированность от общества, то найдите в себе силы поговорить с теми, кто рядом. О том, что неплохо бы им тоже как-то напрячься в деле воспитания детей и внуков и задуматься о том, что хоть вы и стали мамой, но все же остались человеком, который тоже иногда хочет выпить спокойно горячий, а не остывший кофе, принять душ не под плач у дверей, а под любимую музыку, встретиться с подругами без чувства вины за «брошенных» на отца детей (о боже, плохая, плохая мать!), поспать в выходной день на час больше, а не вскакивать по первому крику «Вытри попу!». Папа тоже может. И дед. И бабуля... Но именно это тяжелее всего и дается. Стороны, у которых просишь помощи, или обижаются («Я, по-твоему, мало делаю?!»), или возмущаются («А как же другие справляются?», «Я, вообще-то, деньги зарабатываю», «Я сама воспитывала, мне никто не помогал!»). Вот мамы и молчат, кормят своих драконов до поры до времени. А потом эти драконы просыпаются в самый неожиданный для всех — и для мам в том числе — момент: в торговом центре, на детской площадке, на улице, в гостях. И дают обществу любимый повод пристыдить сорвавшуюся мать, выложить ее на YouTube и натравить органы опеки.

Если партнеров и родственников нет, а ярость есть, значит, попробуйте решить проблему, позволив себе не быть идеальной матерью, не соответствовать чьим-то представлениям о вас, не пытаться прыгнуть выше головы, лишь бы дать ребенку все то, что дают его одноклассникам в полных семьях. Ребенку прежде всего нужна спокойная, добрая мать, а не дорогие гаджеты. Засыпайте вместе с детьми, а не сидите у телевизора до середины ночи. Постарайтесь сбалансировать свой рацион. Даже этих двух условий иногда бывает достаточно для того, чтобы стать менее нервной. Если вы постоянно чувствуете приливы гнева и раздражения, это не вы плохая мать. Это сигнал, что плохо вам. Отнеситесь к себе с вниманием: если чувствуете гнев, не «запирайте» его поглубже, от этого он не исчезнет, а только наберет силу и спустя время прорвется наружу. Разберитесь с причиной, научитесь управлять своими спусковыми механизмами, и тогда гнев станет приходить гораздо реже и уж точно перестанет превращаться во всепоглощающую ярость. А может, и совсем исчезнет.