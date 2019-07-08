Письмо Евгения Леонова сыну Андрюше, которое стоит прочитать всем родителям

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Все мы любим пересматривать фильмы с Евгением Леоновым. Актер известен в основном своими комедийными ролями, однако в жизни был очень глубоким и чутким человеком. Это подтверждают его мемуары, которые были изданы в 1992 году. Вся книга состоит из писем, которые Евгений Павлович адресовал своему сыну Андрюше. Сегодня заслуженный артист РФ Андрей Леонов признается: «Книга — это скорее его [отца] невысказанные мысли, те, что ему хотелось бы до меня донести, но не случилось при жизни».

Книга состоит из 4 глав: «Письма школьнику», «Письма студенту», «Письма артисту», «Письма солдату». Прочитав ее всю, авторы AdMe.ru решили опубликовать, пожалуй, самый трогательный отрывок, который актер посвятил Андрею-школьнику.

Ленинград. 3.Х.74 Андрюша, ты люби меня, как я люблю тебя. Ты знаешь, это какое богатство — любовь. Правда, некоторые считают, что моя любовь какая-то не такая и от нее, мол, один вред. А может, на самом деле моя любовь помешала тебе быть примерным школьником? Ведь я ни разу так и не выпорол тебя за все девять школьных лет. Помнишь, ты строил рожи у доски, класс хохотал, а учительница потом долго мне выговаривала. Вид у меня был трижды виноватого, точно я стою в углу, а она меня отчитывает, как мальчишку. Я уже готов на любые унижения, а ей все мало: «Ведь урок сорван... Ведь мы не занимаемся полноценно сорок пять минут... Ведь сам ничего не знает и другим учиться не дает... Ведь придется вам его из школы забрать... Ведь слова на него не действуют...» Пропотели рубашка, пиджак и мокасины, а она все не унималась. «Ну, — думаю, — дам сегодня затрещину, все!» С этими мыслями пересекаю школьный двор и выхожу на Комсомольский проспект. От волнения не могу сесть ни в такси, ни в троллейбус — так и иду пешком..

Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет, увидев меня, улыбается, спиной слышу, мать говорит: «Вот и Винни-Пух над тобой смеется...» Незнакомый человек здоровается со мной... Осенний ветерок обдувает меня. Подхожу к дому с чувством, что принял на себя удар, и ладно. Вхожу в дом, окончательно забыв про затрещину, а увидев тебя, спрашиваю: «Что за рожи ты там строил, что всем понравилось, покажи-ка». И мы хохочем. И так до следующего вызова. Мать не идет в школу. А я лежу и думаю: "Хоть бы ночью вызвали на съемку в другой город или с репетиции не отпустили бы..." Но Ванда утром плачет, и я отменяю вылет, отпрашиваюсь с репетиции, я бегу в школу занять свою позицию в углу. Какие только мелочи достойны наших переживаний... Я оттого и пишу эти письма, чтобы исправить что-то неправильное, и выгляжу, наверное, смешным и нелепым, как некоторые мои персонажи. Но ведь это я! В сущности, дружочек, ничего нет проще живой тревоги отцовского сердца. Когда я один, вне дома, тоскуя, вспоминаю каждое твое слово и каждый вопрос, мне хочется бесконечно с тобой разговаривать, кажется, и жизни не хватит обо всем поговорить. Но знаешь, что самое главное - я это понял после смерти своей мамы, нашей бабушки? Эх, Андрюша, есть ли в твоей жизни человек, перед которым ты не боишься быть маленьким, глупым, безоружным, во всей наготе своего откровения? Этот человек и есть твоя защита. А я уже скоро буду дома. Отец