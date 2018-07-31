Парень сфотографировал случайных попутчиков. Но, кажется, он сумел запечатлеть саму любовь
Блейк Рикер, медбрат из Нью-Йорка, ехал в метро, когда заметил напротив очаровательных спутников. Пожилые мужчина и женщина сидели, склонившись друг к другу, и были явно влюблены. Блейк не смог удержаться от того, чтобы не сфотографировать их. Позже он опубликовал фотографию в соцсетях с просьбой отыскать пару, чтобы отдать фото, и пост моментально стал вирусным.
AdMe.ru рассказывает историю фотографии, которая стала символом любви длиной в жизнь.
Блейк ехал на обед с друзьями, и влюбленная пара оказалась его соседями по вагону. Позже, пролистывая свои фотографии на смартфоне, он понял, что не может оторвать от этого трогательного снимка взгляд. В интервью CBS News он сказал: «Чем больше я смотрел на них, тем больше видел, насколько они влюблены друг в друга».
Парень подумал, что мог бы порадовать пожилую пару, отдав им фото, и опубликовал его в Twitter. Пост набрал 21 тыс. лайков, его перепостили 9 тыс. раз. Люди хотели помочь Блейку найти этих мужчину и женщину и просили его рассказать их историю, если он все-таки сумеет их отыскать.
Сначала никто не откликался и Блейк подумал, что его ждет неудача. Но через 8 дней ему неожиданно написала девушка по имена Карен. Она оказалась невесткой пары и рассказала, что они вместе уже 64 года и да, это та самая любовь, которую показывают в кино: «Фото абсолютно точно передает их отношения!»
Карен также выразила свое беспокойство по поводу того, что ее родные ездят в метро, хотя семья попросила их не делать этого. Но старички оказались своевольными! Карен написала, что ее родственники очень скромны и не хотели бы публичности, поэтому каких-либо подробностей их жизни не будет: «Пусть этот снимок станет историей, которую зрители додумают сами».
Эта фотография взволновала тысячи пользователей и стала настоящим символом любви. Многие написали в комментариях под постом истории из жизни своих семей и даже опубликовали фотографии. А у вас есть знакомые, которые напоминают эту влюбленную пару?
Фото на превью Blake Ricker / Twitter