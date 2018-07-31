Парень сфотографировал случайных попутчиков. Но, кажется, он сумел запечатлеть саму любовь

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Блейк Рикер, медбрат из Нью-Йорка, ехал в метро, когда заметил напротив очаровательных спутников. Пожилые мужчина и женщина сидели, склонившись друг к другу, и были явно влюблены. Блейк не смог удержаться от того, чтобы не сфотографировать их. Позже он опубликовал фотографию в соцсетях с просьбой отыскать пару, чтобы отдать фото, и пост моментально стал вирусным.

Блейк ехал на обед с друзьями, и влюбленная пара оказалась его соседями по вагону. Позже, пролистывая свои фотографии на смартфоне, он понял, что не может оторвать от этого трогательного снимка взгляд. В интервью CBS News он сказал: «Чем больше я смотрел на них, тем больше видел, насколько они влюблены друг в друга».

Парень подумал, что мог бы порадовать пожилую пару, отдав им фото, и опубликовал его в Twitter. Пост набрал 21 тыс. лайков, его перепостили 9 тыс. раз. Люди хотели помочь Блейку найти этих мужчину и женщину и просили его рассказать их историю, если он все-таки сумеет их отыскать.