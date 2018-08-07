Парень из России влюбился в девушку с обложки, а через 12 лет судьба подготовила для них сюрприз

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В кино и книгах много историй невероятных встреч и любви с первого взгляда, хотя не всегда верится, что такое может произойти в реальной жизни. Но недавно парень по имени Максим Костин разместил в сети свою историю любви, после которой в судьбу поверит даже тот, кто раньше не допускал и мысли о ней.

AdMe.ru с разрешения автора делится рассказом обычного парня, который полюбил девушку с обложки и спустя много лет смог покорить ее сердце.

Когда Максиму было 14 лет, он увлекался готической музыкой. Однажды он отправился в магазин, чтобы купить какой-нибудь диск. Продавец посоветовал ему альбом немецкой группы Silke Bischoff. Эта группа заворожила Максима своей странной музыкой и артами. На официальных страницах группы он постоянно видел одну и ту же девушку, которую они использовали в качестве модели.

В 19 лет он создал фан-паблик Silke Bischoff, которые на тот момент уже переименовали себя в 18 Summers. Когда Максим просматривал их концерты, а также фото с той девушкой, он, мечтая, подумал про себя: «Эх, вот на ней бы жениться». Но на тот момент эти мысли показались ему наивными. Создав фан-клуб, он на какое-то время забыл о группе.

Когда Максиму было 26 лет, в какой-то момент ему вспомнились Silke Bischoff. Решив посмотреть, что интересного есть об этой группе в инстаграме, парень вновь увидел фото той самой девушки. Он поставил ей лайк, а она поставила ему. Максим отправил девушке первое сообщение: «Hello», — и все началось. Каждый день они обменивались сообщениями. На первое «свидание», которое происходило в Skype, Максим купил розы и вино. Юлия, именно так звали девушку с обложки, надела красивое платье. Они начали общаться в июле, а в октябре она прилетела к нему в Санкт-Петербург. Когда Максим встретил ее в аэропорту, ему сразу стало ясно, что он хочет быть только с ней. На четвертый день он сделал ей предложение, и она сказала: «Да».

Через 10 дней девушка улетела обратно, и они вновь стали общаться на расстоянии. Они разговаривали на английском языке, а в процессе общения Максим начал изучать немецкий, чтобы лучше понимать мысли Юлии, ведь русским языком она не владела. В январе он приехал к ней в Германию и познакомился с ее семьей. В феврале они вместе полетели в Санкт-Петербург и там поженились — в День святого Валентина. Теперь Максим и Юлия живут в Германии.

Мир полон судьбоносных встреч, любви с первого взгляда и невероятных событий, и эта история — очередное тому доказательство. Не бойтесь совершать спонтанные поступки, писать первыми «глупые» СМС или приезжать среди ночи, ведь, как говорится, «лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном».

А в вашей жизни случались события, которые буквально перевернули ваше представление о мире с ног на голову?