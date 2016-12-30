Папа придумал неожиданный способ подбодрить дочь, и это тронуло тысячи человек по всему миру

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После того как семья Чесней пережила семейную трагедию, они решили не отмечать Рождество и Новый год и не дарить друг другу подарки. И все же глава семейства, Пол, нашел неожиданный и милый способ подбодрить дочку Люси, которая очень грустила.

Семья живет на самой окраине Лондона, почти в лесу, и лесные белки чувствуют себя на их участке как дома. Вот Пол и решил сделать для пушистых зверьков крошечные подарки с отборными орехами.

Люси выложила фото белок, открывающих подарочки, у себя в твиттере, и они стремительно разошлись по интернету. Пол был поражен такой популярностью снимков и сказал, что это подняло настроение дочери, а это самое главное.

Мы в AdMe.ru считаем, что этот папа — молодец.