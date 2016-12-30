Папа придумал неожиданный способ подбодрить дочь, и это тронуло тысячи человек по всему миру
После того как семья Чесней пережила семейную трагедию, они решили не отмечать Рождество и Новый год и не дарить друг другу подарки. И все же глава семейства, Пол, нашел неожиданный и милый способ подбодрить дочку Люси, которая очень грустила.
Семья живет на самой окраине Лондона, почти в лесу, и лесные белки чувствуют себя на их участке как дома. Вот Пол и решил сделать для пушистых зверьков крошечные подарки с отборными орехами.
Люси выложила фото белок, открывающих подарочки, у себя в твиттере, и они стремительно разошлись по интернету. Пол был поражен такой популярностью снимков и сказал, что это подняло настроение дочери, а это самое главное.
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Людям очень понравилась эта история, и многие писали, что она отражает дух Рождества — делиться со всеми, в том числе и с братьями нашими меньшими.
«Так забавно — я совершенно не ожидал, что наши фото увидят миллионы людей. Мы обычная семья и всегда жили скромно, стараясь не привлекать к себе внимание», — говорит Пол.
«Но такая реакция людей сделала наше Рождество светлее и очень подняло настроение моей дочке. А это для меня главное!» — добавил он.
В каждый подарочек Пол положил роскошное угощение: миндаль, кешью, бразильский орех и арахис. Похоже, оно пришлось зверькам по вкусу.
Для семьи Чесней этот, казалось бы, милый пустяк тоже стал особенным событием, потому что помог разогнать мрачное настроение и ощутить единство с миром.
Фото на превью SHESAMERlCVN / Twitter