Отправляясь с ребенком на летнюю прогулку, не совершайте эту ошибку
Лето — отличная пора, чтобы выходить на прогулку всей семьей. Родители, у которых есть маленькие дети, стараются обезопасить малышей от последствий жары, используя для этого различные лайфхаки.
Но AdMe.ru обращает особое внимание всего на одну вещь, которую категорически нельзя делать во время прогулки с ребенком.
Во время прогулки в жаркую погоду многие мамы накрывают коляску легкой тканью или марлей, считая, что благодаря этому ребенок не получит тепловой удар. Но в действительности все наоборот.
Когда мама накрывает коляску, воздух прекращает циркулировать как положено. Это приводит к тому, что, во-первых, температура внутри коляски не понижается, а повышается, а во-вторых, ребенку становится тяжело дышать.
Исследование показало, что если коляску ничем не накрывать, то в ней будет сохраняться стабильная температура в районе 22 °C, в закрытой же коляске температура возрастает до рекордных 34 °C. Поэтому ни в коем случае нельзя накрывать коляску.
Несколько советов по безопасности во время жары
- Выбирайте для малышей одежду из натуральных тканей светлых цветов.
- Обувь у ребенка должна быть мягкой и не должна натирать.
- Обязательно надевайте детям головные уборы.
- Берите с собой на прогулку бутылочку холодной воды.
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