Отправляясь с ребенком на летнюю прогулку, не совершайте эту ошибку

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Лето — отличная пора, чтобы выходить на прогулку всей семьей. Родители, у которых есть маленькие дети, стараются обезопасить малышей от последствий жары, используя для этого различные лайфхаки.

Но AdMe.ru обращает особое внимание всего на одну вещь, которую категорически нельзя делать во время прогулки с ребенком.