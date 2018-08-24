Сколько длится декретный отпуск в разных странах (Хорватским женщинам можно только позавидовать)

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Необходимость тесного контакта малыша с родителями в первые месяцы его жизни доказана и психологами, и педиатрами. Более того, она признана в большинстве государств на законодательном уровне, что выражается в праве молодых матерей на отпуск по беременности и родам. Однако представление об оптимальной продолжительности декрета существенно отличается от страны к стране.

AdMe.ru подсчитал, сколько дней длится декретный отпуск в разных странах мира, а также узнал, какие еще особые условия предоставляют (или выдвигают) новоиспеченным мамам и папам правительства их государств.

1. Хорватия

Продолжительность декретного отпуска: 410 дней. Декретный отпуск в этой стране щедрый с точки зрения не только его длительности, но и оплаты: до достижения ребенком 6 месяцев мать получает 100 % от ежемесячной зарплаты из Фонда медицинского страхования.

2. Великобритания

Продолжительность декретного отпуска: 365 дней. Британские родители могут делить декретный отпуск между собой: мать обязана уйти в декрет только на 2 недели после рождения ребенка, остальное время за малышом могут ухаживать как она, так и отец ребенка.

3. Швеция

Продолжительность декретного отпуска: 240 дней. Шведские родители также могут разделить декретный отпуск между собой, причем 60 дней из него зарезервированы строго для отца и в случае неиспользования «сгорают».

4. Россия

Продолжительность декретного отпуска: 140 дней. После декретного отпуска мама, как правило, уходит в отпуск по уходу за ребенком до того, пока тому не исполнится 1,5 года, с сохранением 40 % заработка. Впоследствии этот отпуск может быть продлен еще на 1,5 года, но уже без оплаты и зачисления в трудовой стаж.

5. Казахстан

Продолжительность декретного отпуска: 126 дней. В случае осложнений или рождения 2 и более детей часть отпуска, пришедшаяся на период после родов, увеличивается до 10 недель. Можно также взять отпуск по уходу за ребенком до исполнения ему 3 лет.

6. Финляндия

Продолжительность декретного отпуска: 126 дней. Жительницы Финляндии могут заменить отпуск по уходу бесплатным пребыванием малыша в детском дошкольном учреждении либо воспользоваться помощью государственной няни.

7. Португалия

Продолжительность декретного отпуска: 120 дней. При этом по законам страны папа должен провести с новорожденным малышом не менее 5 дней, а уклонение от своих обязанностей грозит ему штрафом.

8. Франция

Продолжительность декретного отпуска: 112 дней. Этот период можно по желанию разделить на 2 части (2 месяца до родов и 2 месяца после) или оставить большую часть на послеродовой период, что и делает большинство французских мам. При хорошем самочувствии женщине позволят сократить «предродовую» часть до 3 недель, максимальный разрешенный законом срок присутствия на рабочем месте в положении — 36 недель беременности.

9. Китай

Продолжительность декретного отпуска: от 90 дней. «От» означает, что срок декретного отпуска в Китае плавающий и определяется возрастом женщины: чем старше мать, тем длиннее отпуск.

10. Исландия

Продолжительность декретного отпуска: 90 дней. Если декретный отпуск в этой стране предоставляется только матери, то следующий за ним отпуск по уходу за ребенком строится по системе «3—3—3»: 3 месяца отведено матери, 3 — отцу, а еще 3 родители могут поделить между собой по своему усмотрению.

11. Индия

Продолжительность декретного отпуска: от 84 дней. «От» означает, что срок декретного отпуска в Индии зависит от того, каким по счету в семье станет ребенок. Продолжительный отпуск, соответствующий стандартам Всемирной организации труда, сроком 26 недель (182 дня) доступен только для женщин, рожающих первого или второго ребенка. В случае если ожидаемый ребенок будет третьим и более, декретный отпуск составит всего 12 недель (84 дня).

12. Объединенные Арабские Эмираты

Продолжительность декретного отпуска: от 45 дней. «От» означает, что срок декретного отпуска в ОАЭ зависит от того, на кого трудится женщина: на государство или на частную компанию. Женщина, работающая в частном секторе, имеет право на 45-дневный декретный отпуск, включая до- и послеродовой периоды. Для служащих правительственных структур этот срок в 2 раза больше — 90 дней.

По данным Международной организации труда, в наши дни подавляющее большинство стран мира на законодательном уровне защищают право матерей и младенцев на совместное пребывание в первые месяцы после родов, а также регламентируют необходимые пособия и выплаты. Только в 2 % государств размер пособия по беременности и родам не регулируется законодательно, и, как ни странно, в их число входят Соединенные Штаты Америки.

Система госпомощи новоиспеченным мамам какой страны кажется наиболее привлекательной лично вам?