Опытный педиатр рассказал, какие вещи бессмысленно покупать перед рождением ребенка

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Педиатр Федор Катасонов ведет популярный телеграм-канал о здоровье детей, где дает советы родителям, делится своим опытом как врач и как отец двоих детей. Совсем недавно издательство Individuum выпустило дебютную книгу Федора под названием «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку». В одной из глав автор объясняет, почему перед рождением ребенка не нужно покупать игрушки, ванночку и даже кроватку.

Редакция AdMe.ru с разрешения издательства публикует эту главу для тех, кто только составляет список покупок для своего малыша.

1. Детская кроватка

Серьезно. Не покупайте детскую кроватку, пока не поймете, какой сон для вас с малышом комфортнее. Вы можете подготовить для нее место, но саму покупку отложите до понимания, что маме с ребенком действительно комфортнее спать порознь. Вообще, совсем маленькие дети часто неплохо спят самостоятельно, это потом, ближе к 6 месяцам, их сон становится чутче, а сами они требовательнее. Но даже если вы будете спать порознь, вам не избежать ночных кормлений, и для этого, на мой взгляд, удобнее всего большая корзина, которая стоит под кроватью. Мама достает малыша, кормит и кладет обратно, не делая ни шага. Приставленные к родительской кровати детские кроватки с убирающимся бортиком позволяют совершать похожую процедуру, но они занимают больше места. К тому же, если ребенок начнет ползать слишком рано, как моя старшая дочь, которая понеслась куда-то уже в 4 месяца, малыш может неожиданно оказаться с вами в одной кровати, а из корзинки выбраться не так просто. Когда дети вырастут из корзинки, они могут переселиться как к маме в кровать, так и на матрац, лежащий на полу. Пол — самое безопасное место для сна. Вполне возможно, что детская кроватка вам все же понадобится, но решение об этом советую принять уже после родов.

2. Пеленальный столик

Пеленальники — отдельная беда. Дети падают с них у любых родителей. Даже у меня, как раз изучавшего тогда разновидности детского травматизма, старшая дочь не избежала красивого полета. (Должен сказать, что падение с пеленальника почти всегда совершенно безопасно, но родители от этого почему-то седеют. Так что отказ от пеленальника позволит вам сохранить насыщенный цвет волос.) Самая главная особенность пеленальника — в нем нет никакой нужды. Я рекомендую родителям своих пациентов вместо пеленальника покупать непромокаемые матрасики для смены подгузников и класть их на кровать. Самые удобные имеют размер примерно 70×80 см. Если вы не страдаете тяжелым артритом, то лучшая поза для гигиены малыша — стоя на коленях перед кроватью. Во-первых, кровать большая и до края добраться очень сложно. Во-вторых, дети идеально приспособлены, чтобы падать с высоты своего роста, и поэтому падение с кровати не причинит им вреда. А все предметы, необходимые для ухода (пачка подгузников, салфетки [негретые!], крем, физраствор и пипетка), прекрасно размещаются на прикроватной тумбочке или табуретке.

3. Ванночка

Предназначение этого предмета во времена, когда эра бесконечной ручной стирки пеленок уходит из народной памяти, для меня остается загадкой. В купании ребенка в ванночке нет никакого смысла, потому что купание — это физкультура. Ребенок не может плавать в ванночке, а лежать в ней с книжкой или бокалом шампанского ему пока рановато. Купать малыша нужно в большой ванне, которую, если того требует ваш гигиенический невроз, перед этим можно хорошенько помыть.

4. Коляска с люлькой

Сколько тратят на коляску с люлькой, вообще лучше не думать. Иногда она даже дороже последнего айфона! А ведь это очень ограниченная в применении и довольно неудобная вещь, от которой потом еще надо избавляться. Для меня главный критерий коляски — вес. С тяжелыми колясками непросто, поверьте. Поэтому младшая дочка у меня ни разу в жизни в люльке не побывала. Она гуляла в автокресле, которое мы ставили на легкое шасси повышенной проходимости. Вся конструкция вместе весила 8 кг. Шасси я заказал из Америки, но такое же можно найти на сайтах бесплатных объявлений. С коляской возможны разные варианты, но все же три совета я вам дам: обдумывайте трату денег на коляску с люлькой только после того, как убедитесь, что никто вам ее не отдаст;

не покупайте новую, ищите на сайтах объявлений;

совершенно точно не имеет смысла ее покупать, если ребенок родится весной или летом, потому что можно возить в автокресле, пока не дорастет до прогулочной коляски.

5. Одежда

Большинство одежек первого года жизни очень милые, но служат совсем недолго. Ребенок растет по несколько сантиметров в месяц и надевает каждую вещь всего несколько раз. Поэтому лучше бросить клич среди знакомых, которые с радостью поделятся тюками ползунков, а также поискать распродажи. Во Франции детскую одежду продают на вес — по евро за килограмм. Это самый здравый подход. Тем более что, если у малыша есть бабушки и дедушки, без новых одежек он все равно не останется. Отдельно хочется сказать про антицарапки и чепчики. Это абсолютно бесполезные предметы одежды, а антицарапки к тому же закрывают важную рецепторную зону — ладони. Нет ничего страшного в мелких царапинах, а чтобы они реже появлялись, стригите почаще ногти.

6. Стерилизаторы

Читая эту книгу, вы поймете, что я большой фанат антигенной нагрузки. Никакие предметы детского обихода не нуждаются в стерилизации, у вас дома просто нет тех бактерий, которые могут навредить малышу. Бутылочки и соски достаточно обдавать кипятком или тщательно мыть проточной горячей водой. Те микробы, которые останутся на детских предметах, будут с пользой стимулировать иммунную систему ребенка.

7. Весы

Это невротизация в чистом виде. Здоровый ребенок нуждается во взвешивании только во время планового осмотра педиатром. Держать дома весы, взвешивать каждый день (или после каждого кормления) — верный способ заработать дергающийся глаз. Если прибавка идет «по плану», никакой радости вы не испытаете — ведь так и должно быть. Но не дай бог вес встанет! Или пойдет вниз. В маме начинает зарождаться тревога, которая легко приведет к снижению лактации и дальнейшей потере веса ребенка. Надо понимать, что ребенок прибавляет неравномерно. Плохой аппетит из-за больного живота или соплей или повышенная активность из-за беспокойства могут привести к временной задержке прибавки, но ребенок потом свое наест. Вехи (осмотры педиатра) придуманы не случайно. Именно для них определены какие-то нормы, на которые можно ориентироваться. Нормы ежедневной прибавки не существует.

8. Радионяня

Это полезная вещь, но если вы живете в двухэтажном доме или в очень большой квартире. В большинстве московских квартир вы услышите ребенка и без специальных приборов. Кстати, в качестве радионяни (даже с видео) можно использовать пару «планшет — телефон».

9. Мобиль на кроватку

Разнообразие форм, цветов и звуков, которое поставляет мобиль, перегружает органы чувств и совсем не нужно маленькому ребенку. Малыши постигают мир постепенно, и для начала им точно хватит чего-то простого, например знаменитого мобиля Мунари, который так приятно изготовить своими руками, когда ребенок наконец уснул. На самом деле идея мобиля кажется мне сомнительной: зачем малышу мелькающие перед глазами предметы? Какую пользу они приносят?

10. Игрушки

То же самое касается игрушек: их изобилие никак не помогает ребенку развиваться и формирует толерантность к ним. Наоборот, небольшое количество игрушек позволяет больше ценить каждую из них. Для стимуляции ребенку хватает двух-трех игрушек, которые разбросаны по полу или кровати. Отдельно хочется сказать про игрушки не по возрасту. Заходя, возможно, впервые с детства в магазин игрушек, родители видят красивые и интересные товары, которые им самим очень нравятся. Они покупают игрушки, до которых ребенок еще не дорос, и радостно преподносят их ему. Однако он не знает, что с ними делать, и они лежат бесполезным мусором на полу или полке, мозоля глаза. Когда ребенок дорастает до игрушки, она ему уже не интересна, потому что видел он ее уже много раз. Поэтому если вы видите интересную и редкую игрушку, купите ее и спрячьте подальше, чтобы подарить через несколько месяцев или лет, когда ребенок будет готов.

11. Щетка для головы

Себорейные корочки на голове — это абсолютная норма. Попытки избавиться от них — одно из ярких проявлений родительского невроза, «приведения к норме». Кто сказал, что голова малыша должна быть идеально чистой? Господин Фотошоп? Обычно корки возвращаются недели через две-три после того, как мама, вооружившись маслом и щеткой, провернула операцию «Чистая голова». Иногда они сохраняются до дошкольного возраста, просто не видны под волосами.

12. Манеж и ходунок

Про манеж давно все понятно. По сути, это маленькая тюрьма. Помните, в фильме «Назад в будущее» Марти вернулся в прошлое и увидел в деревянном манеже своего дядю, который в настоящем сидел в тюрьме. «Так ты мой дядя Джоуи! Привыкай к жизни за решеткой, малыш», — говорит Марти мальчику. Манеж удобен только родителям и не имеет никакого отношения к гармоничному развитию ребенка. Примерно ту же функцию выполняет и ходунок, в который сажают малыша, — это способ безопасной изоляции ребенка, только уже не стационарной, а мобильной. Он не только не помогает развитию ходьбы, но и, по некоторым исследованиям, мешает — скорее всего, из-за неправильной механики передвижения. Дети отталкиваются, вместо того чтобы ходить, а без ходунка такое движение приводит к падению вперед. Кроме того, использование ходунков связывают с повышенным травматизмом, поэтому они даже запрещены в Канаде, а Американская академия педиатрии призывает запретить их в США. Вместо сидячего ходунка разумнее купить средство для обучения ходьбе, которое надо катить перед собой (его тоже иногда называют ходунком). В качестве такого средства лично я рекомендую очень удобную тележку из IKEA, которая и учит ходить, и служит для игр.

Бесплатно прочитать книгу можно здесь по промокоду ADME. Признайтесь, а что из этого перечня было в вашем списке покупок? В каких моментах вы не согласны с автором, а в каких разделяете его точку зрения?