«Он был мне как брат». Трогательный рассказ о том, как подружились маленький ребенок и неугомонная собака

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Детей и животных объединяет одно — и с теми, и с другими бывает очень сложно. Но как только вам удастся завоевать их любовь, вы осчастливите и этих чудесных существ, и самих себя. А когда «молодой растущий организм» и питомец живут на одной территории, ситуация усложняется. Тут не избежать ревности, которая, впрочем, вполне естественна, а еще и за чадами, и за братьями нашими меньшими нужен глаз да глаз — что уж говорить о налаживании коммуникации.

Мы в AdMe.ru уверены, что дети и домашние любимцы не только способны ладить друг с другом, но и могут стать закадычными друзьями. В подтверждение этого мы публикуем добрый рассказ о том, как сблизились маленький мальчик и неугомонный пес.

Когда мы с мужем познакомились и решили жить вместе, моему сыну было чуть меньше двух лет. Я оттягивала наш с ребенком переезд. Смущало вот что: муж на тот момент являлся обладателем чудесной собачки Яши породы бультерьер. Собак у меня отродясь не было, и я думала, что собаки этой породы сплошь питаются своими хозяевами. Муж меня успокоил, что не сплошь, иногда хозяева исхитряются остаться в живых. Короче, мы с сыном переехали.



И вот находимся как-то на кухне вчетвером: муж, я, сын и Яша. Ваня мой крутится с печеньем рядом, пес смотрит в противоположном направлении, будто в упор не видит мальчика, и уж подавно то, что у него в руке. Все расслабленные и благодушные. Вдруг молниеносный собачий рывок, и Ваня растерянно смотрит на свою ручонку. А в ней — пусто. Этот змей умудрился ювелирно выхватить печенюгу и сожрать ее. Ваня, недолго думая, вцепился зубами Яше в ухо. Мы с мужем вскочили, у меня душа ушла в пятки. Все произошло в какие-то доли секунды. Но Яша не тронул ребенка, наоборот, с тех пор они стали лучшими друзьями.

Дружба эта была взаимовыгодной, причем больше привилегий получала собака. Ване иногда дозволялось прокатиться на собачьей спине, а потом Яша брякался на бок вместе с седоком. Это означало, что все — заезд окончен.



Бегали друг за другом в догонялки: Ваня за Яшей — добросовестно, а Яша за Ваней — только за вкусняшку.



Спать пес ходил строго к Ване на его маленький диванчик. Вообще-то, у Яши было персональное кресло, но утром я неизменно заставала одну и ту же картину: сын спит, закинув ногу на собаку.



А потом сын и собака объединились в банду. Как они докатились до такой жизни и кто был инициатором, до сих пор неизвестно. Могу предположить, что все началось с сахарного песка, который Ване и Яше было нельзя, но очень хотелось.



Итак, одним прекрасным утром я обнаружила, что в комнате, где спали мой сын и дочка мужа, весь палас на полу щедро усыпан сахарным песком. Причем все трое спят как ангелы, включая пса. Понятно, что 16-летней девушке эти игрища не нужны, собака не дотянется до подвесного шкафчика, а Ване нет нужды есть с пола. Значит, сын старался для собаки и, судя по красным диатезным пятнам на щеках, себя не обделил тоже. Была проведена воспитательная беседа, он изображал раскаяние. Вечером муж плотно закрыл дверь на кухню, сын не смог бы открыть сам.



Следующим утром меня ждал очередной сюрприз. В комнате, помимо рассыпанного песка, стояли принесенные из кухни кастрюля с супом и сковорода с гуляшом. Еду пришлось выкинуть, что меня особенно «порадовало», я как раз сварила все это накануне вечером с расчетом освободить от готовки следующий день. Дверь на кухню была открыта, дочь мужа сказала, что ночью не вставала. Кто же открыл дверь?



Мы с мужем задумались, как бы застать злоумышленников на месте преступления, и решили не спать. Дверь в кухню закрыли еще плотнее, обмотав вокруг ручки полотенце, и стали ждать.



Помню, что, взглянув в очередной раз на настенные часы, я засекла время — 3 часа ночи. И заснула.



Разбудил нас грохот, кто-то куда-то усердно ломился всем телом. Мы с мужем выскочили из комнаты и застали следующую картину. Сын стоял в сторонке, а мимо него с разбегу мчался Яша и, ударяясь плечом и боком, пытался высадить кухонную дверь. Видимо, накануне дверь поддалась сразу, потому что не так крепко была закрыта, поэтому мы и не проснулись. И время-то они выбрали удачное — 4 часа утра, когда самый сладкий сон.



Так злоумышленники были изобличены и преданы коллективному порицанию.



Уже давно нет Яши. Но Ваня смешит нас до слез, когда говорит:

— Яша был мне как брат.

С другой стороны, звучит очень трогательно. Наверное, это лучшая эпитафия для собаки. И когда сын в чем-то не прав и я нудно читаю ему нотации, вмешивается муж:

— Ну что ты хочешь от ребенка, которого воспитывала собака?