Оказалось, что общение с бабушкой по материнской линии крайне важно для детей

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Если в детстве ваши бабушки были рядом, то наверняка у вас много воспоминаний, наполненных чувством безопасности и комфорта. Но вряд ли кто-то предполагал, что бабушки по отцовской и материнской линиям по-разному влияют на своих внуков. Однако оказалось, что это так. Ученые нашли кое-что еще, что приобретают дети от маминых мам, помимо заботы и любви.

Мы в AdMe.ru обнаружили несколько интересных теорий о роли бабушек по материнской линии в жизни внуков. И хотим поделиться ими с вами.

Что мы наследуем от бабушек и дедушек?

Гены — вот то, что мы получаем от своих предков. Они записаны в нашей ДНК. Согласно генетике, у внуков с бабушками и дедушками около 25 % общих генов. Конечно, мы наследуем ДНК бабушек и дедушек со стороны обоих родителей, однако ученые считают, что именно бабушки по материнской линии больше всего влияют на потомство.

Мамины мамы передают нам кое-что особенное

У бабушек по материнской линии часто более тесная связь с внуками. Это объясняется тем, что они рожают женщин, у которых затем появляются дети. Во многих семьях именно бабушки с материнской стороны несут большую ответственность за детей и проводят с ними больше времени. Однако более тесная психологическая связь — не единственное отличие. Согласно некоторым теориям, бабушки со стороны матерей и отцов передают разное количество генов своим внукам.

Научные теории доказывают, что у бабушек по материнской линии более сильная генетическая связь со своими внуками

Согласно одной из теорий, бабушки по отцу и по матери передают внукам разное количество генов. В частности, Х-хромосом. У бабушек по материнской линии 25 % родства и с внуками, и с внучками. А бабушки по отцовской линии передают Х-хромосомы только внучкам. Таким образом, 50 % Х-хромосом внучки наследуют от обеих старших родственниц, а вот внуков и бабушек по отцу Х-хромосомы не связывают.

Еще одна теория предполагает, что причина большей вовлеченности родственников с материнской стороны — так называемая неопределенность отцовства. Раньше мужчины не всегда могли быть уверены, что воспитывают своего ребенка, ведь они его не рожают. В долгосрочной перспективе это понимание могло снизить интерес родственников, в том числе и бабушек со стороны отца, к его детям. С другой стороны, женщина определенно знает, что ребенок, которого она воспитывает, ее собственный. Это обеспечивает крепкую связь по материнской линии на протяжении многих поколений.

Еще одна теория о большем влиянии бабушек по материнской линии на своих внуков

Чилийский романист, эссеист, драматург и психотерапевт Алехандро Ходоровски выдвинул предположение, что из всех старших родственников мы больше всего связаны с бабушками по материнской линии. Согласно его теории, их гены могут пропустить поколение и перейти только к внукам. Этим объясняется тот факт, что внуки часто больше похожи на них, чем на родителей. Ходоровски считает, что, помимо биологического материала, матери эмоционально воздействуют на своих дочерей, а те, в свою очередь, передают эти эмоции своим детям.

Теории выше говорят о важной роли бабушек по материнской линии в жизни ребенка. Но ведь все семьи разные, с разными привязанностями и отношениями. Все бабушки и дедушки заслуживают огромной благодарности за свою любовь, заботу и мудрость. Независимо от степени генетического родства.

А что вы думаете об этих исследованиях? Замечали особую связь с бабушками по материнской линии? Поделитесь своими мыслями в комментариях!