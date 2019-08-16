Официанты рассказали о худших первых свиданиях, которые произошли прямо на их глазах

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Пожалуй, многие из нас ходили на первое свидание в кафе или ресторан. Для кого-то то знакомство переросло в продолжительные любовные отношения и, вполне возможно, даже свадьбу. А кто-то десять раз пожалел, что согласился на встречу. Именно о таких историях попросил рассказать пользователь Reddit под ником StickyRice4, задав официантам вопрос: «Свидетелями каких худших первых свиданий вы оказались?»

AdMe.ru с любопытством прочитал оставленные комментарии и понял, что сюжеты многих романтических и комедийных фильмов стопроцентно взяты из жизни. Вот 14 примеров.

1.

Один парень забронировал столик на 18:00, но пришел на пару минут раньше. Он сказал, что слегка нервничает, потому что у него сейчас будет первое за долгое время свидание. В общем, он действительно был милым. Девушка пришла с опозданием примерно на полчаса и сразу начала налегать на спиртное. Спустя какое-то время ей позвонили, и она начала обсуждать свое свидание прямо на свидании. Она говорила что-то вроде: «Ну в целом он не в моем вкусе, он мне совсем не нравится, но я подумала, почему бы и нет». Все это она говорила, сидя прямо напротив парня. Он выглядел таким обескураженным. Затем он подошел ко мне, оплатил счет и ушел. Он на самом деле отличный парень, приезжал к нам в заведение несколько раз.

2.

Я не официант, но однажды стал свидетелем ужасного свидания, когда зависал в Starbucks. Она была японкой. Он для начала показал ей свою рубашку с борцами сумо. Затем стал задавать вопросы типа: «Какое суши ты любишь?», «Ты говоришь только по-японски?», «Как вы говорите „туалет“ по-японски?», «В Японии есть сумо, верно?», «Ты видела мою рубашку?» Все это было так неловко, что я купил еще одну чашечку кофе, чтобы подольше понаблюдать за ними.

3.

Пару лет назад я работал барменом в элитном стейк-клубе. Вошла эффектная брюнетка и села за барную стойку. Я приготовил ей коктейль и спросил, не хочет ли она посмотреть меню. Она объяснила, что у нее свидание и она ждет парня. Тот появился через несколько мгновений, наперевес с большой сумкой. Сразу стало ясно, что это их первое свидание. Их разговор перешел от вынужденного к прямо-таки болезненному, когда он сунул руку в сумку и вытащил альбом с... его коллекцией карт с покемонами. Он положил книгу на стойку бара и пролистал каждую страницу, подробно и с трепетом описывая каждую карту, пытаясь познакомить свою спутницу со всеми японскими карманными монстрами. Справедливости ради скажу, что чувак был страстным. Она сделала вид, будто у нее что-то произошло, и позвонила подруге, чтобы та ее забрала. А чувак остался и съел обычный гамбургер. Да, им обоим было за 30.

4.

Во время первого свидания с моим нынешним молодым человеком он протянул свою руку через стол, зацепил керамическую чашку и уронил ее на пол. Она упала прямо на мои пальцы и разбилась. Я до конца дня вынимала осколки чашки из свой ноги...

5.

Парень и девушка зашли в ресторан по отдельности, и, как мне показалось, увидели друг друга впервые. Только они сели за столик, девушка извинилась и отправилась в дамскую комнату. Молодой человек в это время заказал напитки для них обоих. А потом, примерно через 30 минут, заказал два порции еды. Но было очевидно, что его девушка уже не вернется, хотя он продолжал звонить ей. В конце концов парень просто оставил всю заказанную еду и напитки нетронутыми, оплатил счет и ушел.

6.

Парень спросил свою спутницу, может ли она оплатить счет, и, когда она сказала «нет», он резко встал и убежал, крикнув: «Попозже тебе позвоню!»

7.

Я работаю в чайном ресторане недалеко от колледжа. Это хорошее место для приятных встреч, с тусклым освещением, удобной мебелью и настольными играми. Здесь происходит много первых свиданий. Пожалуй, худшее, что я видела за все время, было свидание парня и девушки, им было примерно 17–19 лет. Они заказали чай, затем сидели за столом, играли в настольную игру и болтали. Его мать все время сидела за столом рядом с ними и просто смотрела на них. Мне было так жаль парня, но вишенкой на торте стала следующая ситуация. В 20:30 женщина подошла к ним и сказала, что ей и ее сыну пора идти домой. Юноша явно был зол, но тем не менее попрощался с девушкой и последовал за мамой. Девушка подошла к нам, официантам, чтобы заказать еще один чай. Я спросил ее о произошедшем. Она ответила, что эта женщина, по сути, влезла в их свидание, прервала их диалог и раскритиковала поведение своего сына.

8.

Девушка явно была очень увлечена парнем, впрочем, и он был ею заинтересован. Они оба разговаривали, шутили, в том числе и со мной. В целом все было прекрасно. Но тут настала пора платить, и я спросила, делать ли общий чек. Девушка с улыбкой посмотрела на парня, а тот ответил: «Нет, отдельный, пожалуйста». Выражение ее лица мгновенно изменилось... А этот идиот нагло написал свой номер телефона на чеке с небольшим сообщением для меня. Бедная девочка чуть не заплакала, когда тихонько вышла за дверь. Какой же он придурок!

9.

Девушка и парень пришли в барбекю-ресторан, в котором я работал. Они встретились у входа и обменялись обычным «Привет, приятно познакомиться!» Но парень оказался полным придурком. Девушка заказала ребрышки, а он спросил: «Ты хочешь сохранить свою горячую фигуру или выглядеть как эта цыпочка?» и указал на слегка полноватую женщину. Затем, когда они ждали, чтобы оплатить заказ, парень начал заигрывать с одной посетительницей, стоявшей позади них. Его спутница дождалась, пока он заплатит, а затем ушла.

10.

Эх, я пошла на первое и единственное свидание с парнем, который все время похотливо смотрел на молодую официантку в короткой юбке. Я старалась не замечать, как этот парень — пухленький, некрасивый молодой человек, который еще и старше меня как минимум на 10 лет, — превращается в мультипликационного волка, влюбившегося в молодую цыпочку. Да, я приехала в ресторан на велосипеде. После свидания он хотел закинуть мой велик в свой фургон и отвезти меня домой. Да, елы-палы, ни за что! Уехала от этого ходячего фиаско настолько быстро, насколько могла.

11.

Парень зовет меня к столу. Девушки за ним нет — наверное, вышла в туалет. Он протягивает мне сотню долларов и говорит, что я могу оставить сдачу себе, если скажу девушке, что ему пришлось уехать в срочном порядке. Их счет не превышал и 50 баксов. В общем, это были самые легкие чаевые в моей жизни. И, кстати, я сказала ей, что парень бросил ее, но оплатил счет. Еще я бесплатно дала ей кусок пирога.

12.

Я однажды услышал, как женщина заявила: «То, что ты купил мне напиток, еще не значит, что я буду спать с тобой». Сразу после этой фразы она ушла. Чувак допил свой напиток и тоже ушел.

13.

Я не официант, но как-то мы сидели в баре в переполненном ресторане. Рядом с нами находилась одна странная пара: они явно встретились в первый раз. Женщина изо всех сил старалась быть вежливой и приятной, но мужчина просто продолжал рассказывать о своей бывшей жене, а еще показывать на своем телефоне фотографии их свадьбы и совместного отдыха.

14.

Я тоже не официант, но частенько в кафешках бываю один и наблюдаю за людьми. Первые свидания почти всегда видны. Худшее, что я когда-либо видел, — это два человека, которые, возможно, идеально подходили друг другу: они оба полностью были поглощены собой. Они начинали рассказывать истории и продолжали говорить ОДНОВРЕМЕННО! Они даже не слушали друг друга, просто разговаривали! Я был в восторге от чистого безумия, которое наблюдал целых 45 минут. Они оба болтали почти не останавливаясь.