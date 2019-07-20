Одинокий англичанин усыновил 5 особенных детей и рассказал о том, что на самом деле значит быть папой

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Обычно соцслужбы стремятся отдавать детей на усыновление в полные семьи. Иногда детки находят тепло и заботу под опекой мамы-одиночки. Но слышали ли вы о случаях, когда усыновителем становился одинокий отец? Тем поразительнее звучит история Бенджамина Карпентера, который в этом году усыновил уже 5-го ребенка. Растить 5 детей — это в принципе нелегкий труд, для Бена же задача осложняется тем, что все его ребята имеют особенности развития.

Нас в AdMe.ru вдохновил человек с большим сердцем, безграничной любви которого хватило на то, чтобы стать папой сиротам с повышенными потребностями.

Бенджамину Карпентеру 35 лет. Он живет в Англии, в небольшом городке Хаддерсфилд с населением около 170 тыс. человек. В городе все знают его как человека с огромным сердцем. Сам Бен не видит ничего выдающегося в том, что делает. Просто он любит быть папой. Это осознание пришло к нему в 21 год. Тогда он был совсем молодым, но твердо знал, в чем его предназначение и цель. В то время Бен работал в специальном учреждении для взрослых и детей с инвалидностью. У него уже был опыт ухода за сложными пациентами и осознанное отношение к жизни. И все-таки он понимал: этого недостаточно для того, чтобы соцслужбы доверили ему ребенка. На то, чтобы убедить власти позволить ему стать папой, ушло 3 года. В конце концов парня восприняли всерьез, ведь у него был хороший опыт и он знал, как позаботиться об особенном ребенке. Так он стал молодым отцом мальчика по имени Джек. Сейчас Джеку 11 лет. У него аутизм.

С тех пор прошел десяток лет, и теперь семья Карпентеров состоит из 6 человек. У Бена есть 2 дочери: Руби 8 лет, у нее проблемы с двигательным аппаратом; ее сестре Лили исполнилось 6 лет, девочка глухая. Джозефу 3 года, у него синдром Дауна.

В начале этого года Бенджамин закончил оформлять документы на 5-го ребенка. Судья, принимавший участие в процессе по усыновлению, сказал, что этому малышу круто повезло встретить такого человека, как Бен. Ноа всего 2 года, у малыша редкое генетическое заболевание — синдром Корнелии де Ланге. Как только Бен увидел фотографию Ноа в журнале, распространяемом соцслужбой, он сразу полюбил мальчика. В этом журнале публикуют истории детей, которых непросто определить в семью. И тогда Бенджамин решил, что Ноа должен непременно стать частью их семьи. Тут его будут любить таким, какой он есть.

Врачи считают, что Ноа вряд ли сможет ходить или разговаривать. Но Бенджамин не унывает: настоящей отрадой для него становится тот момент, когда малыш улыбается при взгляде на своего папу. Ноа отлично влился в многодетную семью, будто всегда был ее членом. Остальные дети с воодушевлением приняли малыша. Особенно страются помочь папе ухаживать за Ноа девочки. Но Бен не разрешает им слишком усердствовать, он говорит: «Они всего лишь дети, не хочу, чтобы они взваливали на себя родительскую роль».

Бенджамин живет со своей мамой, которая помогает ему заботиться о детях. Большую поддержку ему оказывают также его друзья. У него есть мечта — построить мультисенсорную комнату, где каждый из его детей смог бы удовлетворять свои потребности. Такие пространства помогают особенным детям развить или восстановить слух и зрение, повысить функции мозга, улучшить координацию и моторику, развить социальное взаимодействие и многое другое.

Сейчас Карпентер работает в органах опеки и консультирует тех, кто хочет усыновить детей.

Некоторые люди не понимают Бена, не могут принять того, что мужчина может стать хорошим приемным отцом такому количеству детей. «Мне все равно, что они думают, — говорит Бен. — Просто они не знают меня. Это мои дети, у них мои привычки, и пусть у них не моя кровь, но кому какое дело? Любой может стать отцом, вот только не каждый может быть папой».