Одинокая мама четверых детей построила дом своей мечты по урокам с YouTube

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Американка Кара Брукинс оказалась в безвыходной ситуации — после второго неудачного брака она буквально осталась на улице вместе с четырьмя детьми. У нее не было ни жилья, ни денег на его покупку. И тогда она сама построила дом, следуя видеоинструкциям на YouTube.

AdMe.ru рассказывает историю Кары и ее семьи.

В 2007 году 45-летняя Кара Брукинс из Арканзаса поняла, что ее второй брак развалился. Муж жестоко обращался с ней и ее двумя сыновьями и двумя дочерьми, которым тогда было 17, 15, 11 и 2 года. Например, он мог начать душить Кару или швырять ее о стену на глазах у детей. Женщина поняла, что оставаться рядом с ним опасно. Но что делать, если бежать некуда и денег, чтобы купить новое жилье, нет?

И тогда Кара решилась построить дом самостоятельно, хотя никогда до этого не занималась строительством. Дети поддержали ее. «Мы были очень наивны, но иногда невежество занимает место мужества», — вспоминает Кара.

Уйдя от мужа, Кара взяла кредит — $ 20 тыс. на землю и $ 150 тыс. на закупку стройматериалов — и вместе с детьми начала смотреть видеоуроки по строительству на YouTube.

Чертежи Каре помог составить 15-летний Дрю, а младшие дети ведрами таскали воду из ближайшего пруда, чтобы смешать с цементом для фундамента.

Они вместе возводили стены, прокладывали трубы и провода и получали разрешения. Кара часто работала по ночам.

Кара говорит: «Все, кроме моих детей, думали, что это дурацкая затея, а строительные инспектора считали меня сумасшедшей».

Иногда семья пользовалась помощью бывшего пожарного на пенсии — в строительстве он тоже смыслил мало, но зато недорого брал за свою работу.

Внутренней отделкой и интерьером Кара с детьми тоже занималась сама: красили стены, клали плитку и подвешивали светильники.

Строительство длилось 9 месяцев, и в 2009 году Кара и дети переехали в новый дом площадью 325 метров, с пятью спальнями и гаражом на три машины. Сейчас жилище оценивается в $ 500 тыс.

Сначала Кара никому не хотела рассказывать о том, что сделала: ей было очень стыдно за то, на «какое дно насилия и жестокости» они упали. Но потом она поняла, что своим опытом может вдохновить тех, кто находится в похожей ситуации.

Про свой опыт Кара Брукинс написала книгу Rise и ездит по стране, выступая как мотивационный спикер. Она также пишет и другие книги, так что ее мечта стать писателем тоже сбылась. Вот видео лекции Кары на TED.

Кара хотела, чтобы ее дети обрели жилище, а в результате построила не только дом, но и настоящую семью, где все друг за друга горой.

В своем Twitter Кара пишет, что их «проект» никогда не кончается и семья продолжает улучшать дом своей мечты. «Найдите цель и не отказывайтесь от нее, как бы сложно вам ни было», — заключает она.

А какие впечатляющие истории о том, как люди победили обстоятельства, знаете вы? Делитесь с нами в комментариях.