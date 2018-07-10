Об этих пассажирах «Титаника» не сняли фильм, но их история любви не менее трагична, чем история Джека и Розы

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В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года британский океанский лайнер «Титаник», направлявшийся из Саутгемптона в Нью-Йорк, потерпел крушение, столкнувшись с айсбергом. На борту судна находились более 2 000 человек, более 1 500 из них погибли. Большинство из нас знает об этой трагедии из одноименного фильма Джеймса Кэмерона, однако реальные истории пассажиров «Титаника» ничуть не менее драматичны, чем сюжет нашумевшего блокбастера.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с Исидором и Идой Штраус — пассажирами злополучного лайнера, которые своим примером доказали, что настоящая любовь существует не только в голливудских фильмах.

Выходцы из Германии Исидор и Ида Штраус прожили вместе почти 40 лет. Они познакомились в США, куда переехали их семьи, и поженились в 1871 году, когда Исидору было 26 лет, а Иде 22 года. Штраусы были очень состоятельной семьей: Исидор вместе с братом был совладельцем и основателем одной из крупнейших американских торговых сетей Macy’s и активно участвовал в торговой и политической жизни США. Супруги были неразлучны. Ида часто сопровождала мужа в его поездках, а когда они расставались, писали друг другу письма. Исидор и Ида не скрывали своих чувств на публике. «Многие видели, как они держатся за руки, целуются и обнимаются, что для людей их статуса было просто немыслимо», — рассказывал правнук пары Пол Курцман.

Свадебный портрет Исидора Штрауса и Розалии Иды Штраус (в девичестве Блум).

Зиму 1912 года супруги провели в Европе. Вернуться обратно домой они решили на суперсовременном по тем временам корабле «Титаник». 10 апреля они поднялись на борт лайнера в Саутгемптоне, а уже 14 апреля отправили своему сыну телеграмму с текстом: «Хорошая поездка, хороший корабль, чувствуем себя хорошо. Какие у вас новости?» Увы, путешествие, которое начиналось так хорошо, оказалось для четы Штраус роковым. В ночь на 15 апреля, всего на 5-й день после отплытия, «Титаник» столкнулся с айсбергом и начал тонуть. Команда корабля была не готова к экстренной ситуации: эвакуация была организована плохо, и первое время спасательные шлюпки уходили с тонущего корабля полупустыми, хотя мест на них и так хватило бы только для половины пассажиров.

Портрет Исидора и Иды Штраус.

Первыми с тонущего корабля эвакуировали женщин и детей, однако Ида наотрез отказалась покидать «Титаник» без мужа. Из уважения к возрасту и статусу пары один из членов экипажа предложил супругам сесть в шлюпку вместе, однако Исидор, понимая, что спастись всем не удастся, решил остаться на палубе. «До тех пор, пока я не увижу, что все женщины и дети сидят в шлюпках, я не сяду в шлюпку сам», — сказал он. Он попытался уговорить Иду спастись, но она оставалась непреклонной. «Мы так много лет прожили вместе, теперь куда ты — туда и я», — ответила она мужу. Свое место в шлюпке Ида Штраус отдала путешествовавшей вместе с ними горничной Эллен Берд. Ей же она отдала свое меховое пальто, чтобы девушка могла согреться. «Мне оно больше не понадобится», — сказала Ида. Впоследствии Эллен вместе с другими пассажирами «Титаника», которым удалось спастись, неоднократно рассказывала эту историю журналистам, вспоминая Иду и Исидора Штраус как пример величайшей любви и преданности.

Последние моменты Исидора и Иды Штраус. Рисунок Поля Тириата, опубликованный во французской газете L’Excelsior 20 апреля 1920 года.

«Миссис Штраус могла спастись, но она отказалась покидать мужа. Наша лодка отплывала от корабля последней, и мы видели, как мистер и миссис Штраус стоят на палубе обнявшись. Огни „Титаника“ горели, оркестр играл свои последний марш, но образ пожилых супругов, вместе ожидающих конца, навсегда останется самым трогательным моментом этой ужасной катастрофы», — вспоминала сразу после трагедии пассажирка «Титаника» миссис Шаберт, которой вместе с братом удалось спастись со злополучного судна. Тело Исидора вскоре было найдено одним из поисковых кораблей и доставлено в Нью-Йорк. Он был похоронен на кладбище Вудлон в Бронксе. Тело Иды так и не было найдено. В память о ней на могиле ее мужа был установлен надгробный памятник, на котором выгравирована цитата из «Песни песней Соломона»: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее».

Мемориальная табличка в честь Исидора и Иды Штраус в одном из магазинов Macy’s в Нью-Йорке.

К слову, Джеймс Кэмерон все же отдал дань уважения супругам Штраус в своем фильме. Правда, сцена, в которой Исидор пытается уговорить супругу сесть в шлюпку, в итоге была удалена из фильма. В нем остался лишь один кадр, где Исидор с Идой лежат в своей каюте, которая постепенно наполняется водой.

Кадр из фильма «Титаник».