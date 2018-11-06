О чем стоит подумать каждому родителю, если его ребенку не нравится учиться в школе

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Домашнее образование в последнее время становится популярным во многих развитых странах. Так, в России, по некоторым данным, на дому обучается до 1 млн школьников, а в США — уже 2–3 млн. Но, как и к любому новому явлению, не все родители относятся к этому положительно. К тому же нередко появляются и сложности, с которыми не каждый может справиться.

Мы в AdMe.ru узнали о плюсах и минусах домашнего обучения, а также собрали истории некоторых мам, которые знают о нем не понаслышке.

Изначально, когда еще не было общих школ, дети получали образование на дому. Однако позволить себе это могли лишь богатые люди и привилегированные сословия. Попытку изменить такое положение в России предпринял Петр I. Школы, похожие на современные общеобразовательные, начали формироваться лишь в ХХ веке. Поначалу это было модным и заметно облегчало процесс массового просвещения. К тому же классовые границы становились все более преодолимыми. Прошло меньше столетия, и люди вновь стали возвращаться к домашнему обучению. И количество родителей, заинтересованных в данном методе образования, растет с каждым годом.

Социализация

Социализация — один из самых спорных и волнующих многих родителей пунктов. Кто-то боится, что при обучении дома у ребенка впоследствии возникнут трудности в общении. Однако большинство родителей, чьи дети получают образование в семье, водят их в различные секции и кружки. И, по их словам, ребенок не только учится общаться с разными людьми, но и гораздо больше преуспевает в этом из-за неоднородности круга общения. С другой стороны, обучение в школе не гарантирует хорошую социализацию. Другие дети могут не принять своего одноклассника. И не только не принять, но и начать всячески издеваться над ним. Причем последствия будут для всех. «Жертвы» еще больше закроются в свои раковины, защищаясь от нападок. «Угнетатели» же научатся унижать и самоутверждаться за счет кого-то, а не пытаться разрешить ситуацию мирным путем.

Плюсы домашнего обучения

Почему же домашнее образование стало вновь таким привлекательным? Его приверженцы говорят о неоспоримых плюсах, и многие исследования это подтверждают. Лучшее усвоение программы . Поскольку домашнее обучение строится в соответствии с индивидуальными потребностями и способностями ребенка, то на чем-то можно задержаться, а что-то — пройти быстрее. К тому же программа бывает обычно более насыщенной, чем в школе.

. Поскольку домашнее обучение строится в соответствии с индивидуальными потребностями и способностями ребенка, то на чем-то можно задержаться, а что-то — пройти быстрее. К тому же программа бывает обычно более насыщенной, чем в школе. Можно учиться в любое время и в любом месте . Благодаря тому что нет строгого расписания занятий и привязки к месту, вы можете путешествовать всей семьей и не вставать в 7 утра на учебу. Вы выбираете тот график, который комфортен вам и вашему ребенку.

. Благодаря тому что нет строгого расписания занятий и привязки к месту, вы можете путешествовать всей семьей и не вставать в 7 утра на учебу. Вы выбираете тот график, который комфортен вам и вашему ребенку. Развивает самостоятельность и организованность . Один из самых трудных моментов, однако если вы сможете с ним справиться, то это очень поможет ребенку в дальнейшей жизни.

. Один из самых трудных моментов, однако если вы сможете с ним справиться, то это очень поможет ребенку в дальнейшей жизни. Стоимость. Конечно, тут нельзя ответить однозначно. Вы можете нанимать репетиторов или проходить с ребенком всю программу сами. Однако никаких дополнительных сборов на нужды класса и дни рождения, а также на покупку формы каждый год точно не будет.

Минусы домашнего обучения

Однако если бы все было так безоблачно, то, наверное, уже давно каждый ребенок учился бы дома. При этом возникают проблемы, с которыми не все родители готовы справляться или могут сделать это. Дополнительная работа . Вряд ли ваш ребенок с самого начала сумеет самостоятельно организовать свой учебный процесс. А если он еще и в младшей или средней школе учится, то родителям придется включиться на все 100 %. Надо будет объяснять материал ребенку, проверять, насколько он усвоен, ставить определенные сроки, разбираться в предмете.

. Вряд ли ваш ребенок с самого начала сумеет самостоятельно организовать свой учебный процесс. А если он еще и в младшей или средней школе учится, то родителям придется включиться на все 100 %. Надо будет объяснять материал ребенку, проверять, насколько он усвоен, ставить определенные сроки, разбираться в предмете. Необходимы знания и умения . Сможете ли вы создать собственную полноценную систему обучения? Ведь без определенных навыков это может оказаться не такой уж и простой задачей. А бессистемность может привести к пробелам в знаниях, частичному (а не полному) пониманию и усвоению предмета и даже к тому, что предмет не будет изучен в принципе.

. Сможете ли вы создать собственную полноценную систему обучения? Ведь без определенных навыков это может оказаться не такой уж и простой задачей. А бессистемность может привести к пробелам в знаниях, частичному (а не полному) пониманию и усвоению предмета и даже к тому, что предмет не будет изучен в принципе. Один дома. Далеко не все родители могут проводить рабочие дни вместе с детьми. Но насколько вы готовы оставлять ребенка одного дома? Не проведет ли он весь день, играя в компьютерные игры? Не случится ли с ним чего? Будет ли он заниматься? Очень много важных вопросов, на которые не у всех есть удовлетворительные ответы.

Личные истории

«Семейное образование дает мне как родителю возможность глубже прочувствовать тот факт, насколько все индивидуально и как круто вообще применять индивидуальный подход в обучении» (@homeschooling_verawang).

«Я искренне верю в то, что семейное образование — это та форма образования, в центре которой стоит семья. Не ученик, не ребенок, не школьник, а СЕМЬЯ» (@shabrova.life).

«Вы самый близкий человек! И вы первый и самый главный учитель в жизни вашего ребенка! И не нужно этого стесняться или бояться. Это здорово и этим нужно гордиться!» (@mamsy_mcplafed)

«Мы не превращали дом в школу. Домашнее образование, в нашем понимании, не предполагает расписания, перемен и звонков. Это совсем другая философия обучения. Понять окружающий мир можно в парке, в лесу, на прогулке, в деревне у бабушки, а математику — при покупках в магазине» (Елена Гидаспова).

«Вам придется взять на себя задачи, которые обычно исполняются целым коллективом. И это требует знаний, опыта и навыков. Если же вы планируете нарабатывать их в процессе, то ваш ребенок и его образование станут экспериментальной площадкой. Результаты могут быть как удачными, так и не очень» (Варвара Оленченко).

Как перевести ребенка на домашнее обучение?

В России сделать это несложно. Нужно совершить всего 2 шага: Уведомить региональные органы управления образования. Написать директору школы заявление о переводе на домашнее обучение и отчислении. В образовательное учреждение ребенок будет приходить только на промежуточные и итоговые аттестации. При этом он также имеет право пользоваться бесплатными учебниками, библиотекой, участвовать в олимпиадах и различных конкурсах.