Новогодняя загадка для тех, чье чувство юмора стремится к идеалу
Чтобы вам стало чуточку веселее, AdMe.ru придумал для вас задачку, с ну очень неожиданным концом! Знаете ответ?
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Чтобы вам стало чуточку веселее, AdMe.ru придумал для вас задачку, с ну очень неожиданным концом! Знаете ответ?
В живых осталась идеальная женщина.
Она была единственной, кто существовал в действительности. Ведь все знают, что Дедов Морозов не бывает, а идеального мужчину еще никому не удавалось встретить...
Поскольку Дед Мороз и идеальный мужчина — персонажи выдуманные, машину, разумеется, вела идеальная женщина. Этим и объясняется, почему произошла авария.
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