Новогодняя загадка для тех, чье чувство юмора стремится к идеалу

В живых осталась идеальная женщина.

Она была единственной, кто существовал в действительности. Ведь все знают, что Дедов Морозов не бывает, а идеального мужчину еще никому не удавалось встретить...

Поскольку Дед Мороз и идеальный мужчина — персонажи выдуманные, машину, разумеется, вела идеальная женщина. Этим и объясняется, почему произошла авария.