7 бабушкиных мифов о детском здоровье, которые давно стоит забыть

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Нет сомнений, что наши мамы и бабушки могут поделиться очень мудрыми и стоящими советами во многих сферах, ведь за их плечами огромный опыт. Но всегда, прежде чем слепо полагаться на их опытность, следует взвесить все за и против, особенно если это касается детей.

AdMe.ru изучил наиболее распространенные советы прошлых поколений и выяснил, каким из них не нужно следовать.

1. Чтобы температура спала, ребенка нужно укутать

Раньше мы часто слышали: чтобы жар у ребенка спал, нужно его укутать. Но этого нельзя делать, потому что кожа наиболее эффективно регулирует теплообмен. А если малыша слишком тепло одеть, то температура либо будет подниматься еще выше, либо просто не будет снижаться. Врачи советуют: положить на лоб ребенка влажную прохладную салфетку;

давать малышу больше жидкости комнатной температуры;

проветривать помещение;

освободить ребенка от одежды, в которой его тело не может самостоятельно охлаждаться.

2. Нельзя мыть детей во время болезни

Раньше считалось, что купать ребенка во время болезни строго запрещено, ведь он после этого может еще сильнее замерзнуть и разболеться. С тех времен все очень изменилось, ванные и сами квартиры стали гораздо комфортнее. Врачи говорят, что купать малыша во время болезни можно, но только если температура тела не выше 37,5 °С и нет никаких кожных заболеваний, при которых мыться противопоказано.

3. Чтобы волосы ребенка стали толще и гуще, нужно его побрить

Распространено мнение, что если у новорожденного коротенькие волосы, то нужно его побрить, чтобы они стали гуще и росли быстрее. Но это заблуждение: ни волосы младенцев, ни волосы взрослых не станут от этого толще и гуще. Волосяные фолликулы расположены на несколько миллиметров ниже поверхности кожи; все, что происходит выше, никак не повлияет на их рост. Почему же тогда миф все еще живет? Большинство дерматологов объясняют это разницей в фактуре между небритыми и бритыми волосами: когда волоски после бритья растут, они кажутся толще, но это лишь визуальный эффект.

4. Нужно как можно раньше приучать ребенка к горшку

Вам советуют приучать малыша к горшку как можно раньше? Не спешите слушать такие рекомендации. Каждый ребенок развивается индивидуально, поэтому если он сопротивляется и не хочет да вы и сами видите, что он не готов, то не стоит его заставлять. Некоторые дети готовы сесть на горшок в год, а другие — только к 2 годам. И тот и другой вариант совершенно нормальны, ведь все дети разные.

5. Ожоги нужно обрабатывать маслом

Это довольно устоявшийся миф, которому многие беспрекословно следуют. Почему же не стоит мазать ожоги маслом? Нанося на ожог масло, вы покрываете его непроницаемой пленкой — она не даст коже остывать и будет мешать проникать в кожу лекарственным веществам, которыми нужно будет лечить ожог дальше. А это значит, что масло с ожога нужно будет каким-то образом убирать и лишний раз травмировать кожу. Врачи советуют: место ожога подставить под прохладную (не холодную, не ледяную, не лед) воду;

выпить обезболивающее;

нанести мазь от ожогов, если есть. И затем обратиться за помощью в больницу.

6. При грудном вскармливании нельзя есть продукты ярких цветов

Многие до сих по уверены в том, что если молодая мама съест что-нибудь цветное, например помидоры, то у ребенка обязательно появится аллергия. Но давно доказано, что это совсем не так. У большинства детей не возникнет никаких проблем. Маме можно есть практически все, что она захочет, но в разумных количествах, разумеется. Если все-таки страшно, то можно пробовать есть по чуть-чуть и наблюдать за реакцией ребенка.

7. Левшей нужно переучивать

В прошлом во многих семьях практиковалось переучивание детей, которые все делали левой рукой. Но так ли это на самом деле было нужно? И так ли это безобидно? Оказалось, нет. С момента появления ребенка у него уже предопределена доминирующая рука, и когда мы хотим пойти против природы, то негативные последствия в большинстве случаев не обойдут стороной. Может ухудшаться концентрация, способность к обучаемости, а ведь это очень важно для каждого человека.

А вы пользовались каким-то из этих советов?