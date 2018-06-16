Ничего более милого за сегодняшний день вы точно не увидите. Наслаждайтесь

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Пора повысить уровень гормона радости в организме и посмотреть на животных, которые состоят из мокрого носа, четырех лап, хвоста и бесконечного очарования. Поверьте, сейчас вам просто необходимо увидеть пса, который не удержался и съел радугу, и самого эффективного тренера по мотивации. Загляните в статью и заберите свою порцию счастья.

AdMe.ru знает, что долгое отсутствие подборок с животными может привести к депрессии и упадку сил, поэтому такого допускать нельзя.

Вы когда-нибудь видели, как кот ловит мыльные пузыри?

Сколько бы игрушек ни было в доме, пластиковая бутылка — самая любимая

Предвкушение прогулки в парке

Корзина, полная счастья

Для своих мам мы всегда остаемся детьми, вот и у кошек так же

«Так меня встречают, когда я прихожу домой»

«Лапы вымыты, доставай!»

Самая лучшая работа в мире

Наш новый сотрудник в офисе. Печенька — тренер по мотивации

Теперь у него есть диплом, подтверждающий, что он хороший и воспитанный мальчик

«Я и моя маленькая копия»

Кажется, он выбрал себе человека

Каждое утро начинается с объятий

Так выглядит счастье

Теперь мы знаем, кто съел радугу