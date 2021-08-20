Невеста тайно пришла в свадебном платье к своей больной бабушке, чтобы разделить с ней последний момент, и даже «Титаник» не так трогателен, как их история

Подготовка к свадьбе — непростое занятие, ведь происходит столько всего, что вы не в состоянии контролировать. Тара Фоули, невеста из Техаса, попала как раз в такую ситуацию. За несколько месяцев до свадьбы она узнала, что ее бабушка легла в хоспис и больше не может летать на самолете. Но она так сильно хотела увидеть свадьбу, что Тара нашла способ, который позволил дорогому ей человеку присутствовать на торжестве.

AdMe.ru хочет рассказать вам эту историю как напоминание о том, что можно найти выход из любой ситуации, просто нужно уметь смотреть на вещи шире.

В своем вирусном посте на Facebook Тара рассказала, что знала о последнем желании своей 102-летней бабушки. Медсестра в хосписе спросила ее об этом, и старушка ответила, что больше всего она хотела бы попасть на свадьбу к внучке. Но это казалось маловероятным из-за ее преклонного возраста и сердечной недостаточности.

Итак, что же делать, если бабушка никак не может приехать на вашу свадьбу? Принести к ней свое свадебное платье и устроить фотосессию. Таков и был план Тары, хотя никто в ее семье ничего об этом не знал.

Она пришла в хоспис, бабушке сказали, что к ней посетитель. Тара оделась как на свадьбу и ждала бабушку. Потом она написала, что это был один из самых чудесных дней в ее жизни: «Словами не объяснить, сколько эти моменты для меня значат, и я всю оставшуюся жизнь буду вспоминать их с большой нежностью. Ее улыбка и смех навсегда отпечатались в моей памяти, а любовь между нами будет всегда жить в моем сердце».

Тара добавила, что они обе знали, что это последний раз, когда они видят друг друга. «Она взяла мое лицо в свои руки, посмотрела мне прямо в глаза и сказала: „Я очень тебя люблю“. А через 27 дней ее не стало».

Но история на этом не заканчивается. На свадьбе Тара сделала сюрприз для всей своей семьи, показав эти трогательные снимки. Хорошо, что она сделала это до того, как все женщины нанесли макияж. Даже несмотря на то, что бабушка к тому времени уже умерла, благодаря этим фотографиям и воспоминаниям она словно была вместе с семьей. Тара хотела исполнить ее последнее желание, и мы верим, что ей это удалось.