Невероятная история о силе материнской любви
Удивительная женщина, бизнес-тренер и пятикратная чемпионка IronMan Мария Колосова рассказывает, как она стала главным мотиватором в жизни своего младшего сына Евгения, который после перелома позвоночника год не вставал с постели, а спустя пару лет стал выигрывать чемпионаты и переплыл Босфор.
Мой муж разбился на машине, когда дети были совсем маленькими. Я осталась одна с четырьмя детьми.
Когда младшему сыну было 10 лет, с ним случилось несчастье. Он упал в школе и сломал позвоночник. Целый год ему нельзя было ходить. Поэтому он лежал, ел, читал и играл в шахматы — только этот спорт был ему разрешен.
Когда он снова пошел в школу, он весил 90 кг при росте 165 см. Кроме того что он был толстым, он разучился заправлять рубашку в штаны, правильно собирать портфель и оборачивать учебники. В школьном рейтинге он был вторым с конца и первым в списке на отчисление. В конечном итоге меня вызвал директор: «На отчисление». Я сказала директору: «Да все будет хорошо, дайте нам последний шанс». Нам дали полгода.
Я поняла, что как мама и тем более как психолог должна помочь ребенку. Было очевидно, что если начать проверять оценки, как он обернул учебники и заправляет ли рубашку, то отношения с сыном сойдут на нет. У ребенка проблемы в чем? Он не умеет организовывать себя вокруг каких-то целей, он даже ставить их не умеет. Да, ему что-то нравится — задачки по математике решать, в шахматы играет неплохо. Но поставить цель он не умеет. Поэтому, когда я пришла домой, с порога заявила: «Женька, ты восемь лет нормально плавал, я тебя возила в бассейн. Давай с тобой переплывем Босфор». Мы посмотрели видео, я ему чего-то наговорила, в итоге он согласился, но поставил условие — не ходить вместе в один бассейн. И тогда стало понятно, как же это было важно — не лезть в его портфель с уроками.
Женя начал ходить в бассейн и тренироваться. Для того чтобы быть допущенным к Босфору, нужно было проплыть три промежуточных старта: первый — на 800 м, второй — на 1,5 км, а третий — на 3,5 км — уже в открытой воде на Кипре.
И вот Женя проплыл 800 м, и 1,5 км, и на 3,5 км он пришел первым, обогнав многих профессиональных пловцов. К тому же он сильно изменился — подтянулся, похудел и, главное, в его глазах появилась искра.
Перед самым заплывом через Босфор выясняется, что компания, которая их регистрировала, забрала все деньги и исчезла, лишив путевок, проживания и, самое главное, слота — права участия в соревновании.
Я ему объяснила, что у нас нет слота, а он в ответ попросил купить ему билеты, чтобы хотя бы поехать посмотреть, как стартуют ребята. А я не могу ребенку в таком отказать, он пять месяцев жил этим!
Я купила билет, он полетел в Турцию и стал оттуда звонить: «Мам, а я прыгну и все равно поплыву рядом с ними, пусть даже и без чипа!» Конечно, я стала его отговаривать: «Ты с ума сошел! Это опасно».
В последний день перед Босфором пловцам показывали трассу. В этот день поднялся страшный шторм, и многие участники, испугавшись, отказались от участия и стали продавать свои слоты. Так Женя достал себе слот, пришел на баржу, с которой все стартуют, надел шапочку, чип и приплыл 16-м среди 6 000 спортсменов.
Ребенок, которого еще несколько месяцев назад выгоняли из школы, возвращается домой и говорит: «Мама, я в следующем году на Босфоре буду первым!» Он снова начал тренироваться.
Через два года его стало просто не узнать. Он не только вырос и очень подтянулся, не только стал одним из лучших пловцов и триатлонистом, но и стал еще очень успешным в учебе. Одним из лучших в школе. Ему хватило мотивации, чтобы выигрывать математические олимпиады и поступить досрочно на мехмат МГУ. Кроме того, он стал человеком, который точно знает, чего он хочет. Человеком, который умеет принимать решения и организовывать себя в достижении своих целей.
Он выиграл много сложных стартов: ездил на «Дубайскую милю», где занял второе место в мире, плыл с дельфинами на Гавайях, участвовал в заплыве в Гонконге. И, в конце концов, поставил мировой рекорд на Босфоре.
Когда Женя установил мировой рекорд, он был невероятно счастлив. Он приехал и сказал: «Мама, я вычислил формулу своего успеха. Это мои способности, умноженные на твою любовь».
Если вы верите в своих детей и очень их любите, я уверена: успех им обеспечен.
Источник the-challenger