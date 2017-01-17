Невероятная история о силе материнской любви

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Удивительная женщина, бизнес-тренер и пятикратная чемпионка IronMan Мария Колосова рассказывает, как она стала главным мотиватором в жизни своего младшего сына Евгения, который после перелома позвоночника год не вставал с постели, а спустя пару лет стал выигрывать чемпионаты и переплыл Босфор.

Мой муж разбился на машине, когда дети были совсем маленькими. Я осталась одна с четырьмя детьми.

Когда младшему сыну было 10 лет, с ним случилось несчастье. Он упал в школе и сломал позвоночник. Целый год ему нельзя было ходить. Поэтому он лежал, ел, читал и играл в шахматы — только этот спорт был ему разрешен.

Когда он снова пошел в школу, он весил 90 кг при росте 165 см. Кроме того что он был толстым, он разучился заправлять рубашку в штаны, правильно собирать портфель и оборачивать учебники. В школьном рейтинге он был вторым с конца и первым в списке на отчисление. В конечном итоге меня вызвал директор: «На отчисление». Я сказала директору: «Да все будет хорошо, дайте нам последний шанс». Нам дали полгода.

Я поняла, что как мама и тем более как психолог должна помочь ребенку. Было очевидно, что если начать проверять оценки, как он обернул учебники и заправляет ли рубашку, то отношения с сыном сойдут на нет. У ребенка проблемы в чем? Он не умеет организовывать себя вокруг каких-то целей, он даже ставить их не умеет. Да, ему что-то нравится — задачки по математике решать, в шахматы играет неплохо. Но поставить цель он не умеет. Поэтому, когда я пришла домой, с порога заявила: «Женька, ты восемь лет нормально плавал, я тебя возила в бассейн. Давай с тобой переплывем Босфор». Мы посмотрели видео, я ему чего-то наговорила, в итоге он согласился, но поставил условие — не ходить вместе в один бассейн. И тогда стало понятно, как же это было важно — не лезть в его портфель с уроками.

Женя начал ходить в бассейн и тренироваться. Для того чтобы быть допущенным к Босфору, нужно было проплыть три промежуточных старта: первый — на 800 м, второй — на 1,5 км, а третий — на 3,5 км — уже в открытой воде на Кипре.

И вот Женя проплыл 800 м, и 1,5 км, и на 3,5 км он пришел первым, обогнав многих профессиональных пловцов. К тому же он сильно изменился — подтянулся, похудел и, главное, в его глазах появилась искра.