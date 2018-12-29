Нас не учили утешать своих детей

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Ольга Нечаева — предприниматель, писатель и экс-вице-президент компании 20th Century Fox. А еще она — терпеливая, мудрая, чуткая, доверяющая и нежная мама. Ольга ведет популярный блог «Женщина с Марса», где пишет о своей жизни и воспитании детей.

AdMe.ru публикует важный текст Ольги о том, как общаться с ребенком, когда он расстроен.

А дальше сложно. Нас этому не учили. Вернее, нас не учили правильно. Мы выучились сами на том, что слышали. А слышали мы всем известные варианты:

Наши дети регулярно создают ситуации, в которых их нужно вытащить из эмоциональной ямы: когда они горюют, обижены, расстроены. Пришел с работы, нашел ребенка грустным. Спрашиваешь, что и как, он делится: «Девочка Х сказала, что я глупая и она не будет со мной дружить».

Расскажу свой алгоритм. Простите мой сухой язык, но я действую достаточно осознанно, потому что наития в багаже мне тоже не досталось. Я просто научилась, как научилась говорить «пожалуйста», «спасибо», «до свидания».

А как тогда? А тогда — вытягивать из ямы.

И ведь это не со зла, это от невозможности выносить расстройство, от страха, что если не обвинить, не раскритиковать, не дать совета — то твой любимый ребенок не справится. Это от любви, как ни удивительно. Но оттого, что это от любви, это не становится менее токсичным и бесполезным.

Человек провалился в яму, а мы стоим сверху и говорим: «Ну и что ты там ноешь? Подумаешь, яма. Сам виноват. Надо было не падать. В следующий раз смотри под ноги». Это что, рука помощи?

Вот какой разговор у меня случился с дочерью. Зачеркнуто то, что у меня автоматически всплывает в голове, то, что я научилась останавливать. Находить правильные слова — вовсе не небесный дар, в голове у меня все тот же «рупор эпохи».

— Мам, у меня сегодня что-то плохое в школе случилось.

— Ох, опять что-то случилось . Что такое? Расскажи?

— Я спросила у миссис Д., когда у нас будет контрольная по английскому. А она сказала: «Вечно ты не слушаешь! Надо было слушать!» Мне было так обидно, что я чуть не расплакалась.

— Ну и правильно сказала, ты никогда не слушаешь. Ничего ужасного она не сказала . Тебе было очень обидно, да?

— Да! Я больше не хочу идти в школу! И не хочу, чтобы она была моим учителем!

— Блин, чуть что, так не хочу идти в школу. Теперь мне еще нежелание идти в школу разруливать . Она так сильно тебя обидела. Ты мое любимое сердечко, девочка моя.

(Плачет. Глажу ее, говорю нежное.)

— Ок, надо покопать . Тебе было обидно, что она сказала, что ты никогда не слушаешь.

— Да...

— Тебе было больно, что она так свысока тебя отчитала.

(Плачет.)

— Как ты думаешь, почему тебе были обидны именно эти слова? Ведь учителя часто что-то говорят или ругают, но именно это заставило тебя плакать.

(Перестает плакать, смотрит на меня.)

— Она тебе как друг, а не учитель, а тут она внезапно на глазах перестала быть другом и стала училкой. Ты к ней шла с открытым сердцем, спросить как у друга, а она как будто оттолкнула тебя.

(Плачет, горько. Значит, я раскопала больное. Даю ей поплакать, глажу.) Это очень больно, как будто тебя немножко предали. Поэтому тебе так больно. Это всегда больно, когда тебя вот так оттолкнули. Выговорили как нерадивому ребенку.

— Почему учителя могут говорить обидное, а я не могу ответить: Сказать, что она меня обидела!

— Конечно, можешь сказать, что за ерунда ! Потому что не всегда думают. Миссис Д. к тебе очень хорошо относится. Она мне говорила, что ты талантливая. Она тебя очень любит и ценит.

— А почему она так говорит? Она что, не понимает, как это обидно?

— Может, и не понимает. Или не задумывается. А может, не умеет по-другому. Может быть, когда она была маленькой девочкой, и ее высмеивали, поучали, обрывали.

— Но тогда она должна знать, что так говорить не надо?

— С некоторыми людьми в детстве общались словами «ты что, дурак? ты что, не понимаешь? сколько раз я тебе говорила!». И они выучивают, что так взрослые говорят с детьми. А потом они вырастают и сами так общаются с детьми. И нужна большая внутренняя сила, чтобы это изменить. Ведь я тоже иногда делаю вам больно. Иногда говорю зло, кричу.

— Но ты извиняешься, а они нет.

— Возможно, они не умеют по-другому. Для этого надо захотеть остановиться, решить сделать по-другому. Таких людей не очень много. А вот людей, которые говорят с пассивной агрессией, обижают, много. Я тоже с такими сталкиваюсь. Например, у меня на работе была одна женщина, ты бы ее слышала! Она постоянно говорила всем гадости и поучала. Позавчера она даже угрожала мне, про вас говорила: «Пусть так будет с вашими детьми!» А ты знаешь, я за такое убить могу. Так и хотелось ее ударить в ответ.

— И что ты сделала?

— Выгнала ее. Решила для себя, что я не буду такой, как она. Не стану отвечать тем же. Она потом еще гадости всем писала в мессенджере. Ты представляешь? Человек прощается и пишет: «Не могу вспомнить о вас ничего хорошего, кроме постоянного нытья и жалоб». Это она одной девушке писала. Это вообще нормальный человек?

— И тебе было обидно?

— Конечно. Хотелось обижаться и ругаться.

— Мне легко с собой справиться, когда я злюсь. А когда обидно — нелегко.

— И мне было нелегко. Когда говорят про моих детей, мне до слез обидно. Рассказать тебе, что я придумала?

— Что?

— Я потом ехала от нее в машине и представила, что вот она такая маленькая, злобная, бегает в моей голове и говорит гадости. И я еду и думаю о ней, и расстраиваюсь, и спорю с ней в голове. И я увидела возле дороги канаву. Знаешь такие канавы?

— Да.

— И я представила, что она миньон. Маленький такой, злой, фиолетовый.

(Улыбается.)

— Представила, как она летит из моей головы в эту канаву. А я еду дальше. Еду домой, к вам, а она там осталась, в канаве.

Лежит, думает о чем-то своем. Возможно, возьмет себе этот образ, этот маленький лайфхак визуализации выбрасывания из головы. Возможно, нет. Это ее жизнь, ей расти. Моя работа окончена. Мне не нужно убеждать ее не обижаться. Не нужно убеждать, что в школу идти надо. Что нужно простить и забыть, и забить. Мне больше ничего не нужно делать. Она справится сама. Да уже справилась.

— Мам, можно я порисую немного?