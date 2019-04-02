Наличие младшей сестры увеличивает ваши шансы набрать лишний вес, и мы расскажем почему

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Наличие младшей сестры может предотвратить появление у девочки негативных чувств и эмоций. Ведь сестры могут делиться сокровенным, понимать друг друга и веселиться вместе. Но что если мы расскажем вам, что вы рискуете набрать лишний вес только потому, что родились раньше своей сестры?

Мы в AdMe.ru очень удивились, когда узнали об этом, поэтому углубились в вопрос, чтобы понять возможные причины зависимости избыточного веса от очередности рождения.

Было проведено исследование 13 406 пар шведских сестер, родившихся в период между 1991 и 2009 годами, которое показало, что первенцы имеют больший индекс массы тела (ИМТ) и с большей вероятностью будут страдать избыточным весом или ожирением. Согласно исследованию, старшие сестры были немного легче младших при рождении, но когда они росли и ожидали своих детей, их ИМТ был на 2,4 % выше.

Кроме того, исследователи обнаружили, что девочки, родившиеся раньше, на 29 % более склонны к полноте, чем их младшие сестры. Они также на 40 % чаще страдают ожирением.

Что может быть причиной этих тревожных выводов? Есть несколько теорий. Одна из них является научной, и в соответствии с ней профессор Уэйн Кутфилд из Института Лиггинса в Университете Окленда говорит, что кровеносные сосуды, которые поставляют питательные вещества плоду, более тонкие при первой беременности. В результате возможно сокращение поступления питательных веществ, что приводит к тому, что человек рискует накапливать больше жира, а его инсулин работает менее эффективно в дальнейшей жизни.

Другая теория — культурная. Доктор Мария Пенья, директор Центра по контролю веса при больнице Lenox Hill в Нью-Йорке, отмечает, что матери склонны перекармливать своих ранних детей в большей степени, чем более поздних, в попытке обеспечить «здоровый вес». Эта привычка питания может сохраняться на протяжении всей жизни детей.

Соперничество братьев и сестер — еще одна правдоподобная теория. «Возможно, первенец конкурирует со вторым ребенком за еду дома. Возможно также, что больше денег тратится именно на первенца», — теоретизирует Гэри Сакс из Университета Дикина в Мельбурне (Австралия), который считает, что было бы интересно изучить и другие социальные причины.

У вас есть сестра? Согласны ли вы с тем, что существует связь между очередностью рождения человека и вероятностью приобретения избыточного веса? Поделитесь своими мыслями с нами.