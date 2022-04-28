Мы выяснили, как выглядят и чем занимаются дочери знаменитых отцов

Наверняка многим из нас хотелось узнать, как же выглядят и чем занимаются дочери знаменитых отцов. Некоторые из них пошли по стопам своих пап, как, например, наследницы Гордона Рамзи или Джека Николсона. Другие же предпочитают оставаться в тени, как дочь Мадса Миккельсена.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, а как же выглядят дочери селебрити-отцов, и заодно выяснили, чем же они занимаются.

1. Гордон и Матильда Рамзи

Наследнице всемирно известного шеф-повара Гордона Рамзи 20 лет. Она пошла по стопам отца — ведет кулинарные телешоу, за которые даже удостоилась нескольких номинаций. В 2017 году выпустила свою первую книгу, посвященную основной сфере деятельности.

2. Боно и Ив Хьюсон

Дочь музыканта Боно — успешная ирландская актриса. Хотя родители были против публичной деятельности дочери, она вопреки их воле в 2005 году снялась в короткометражке. Сегодня на счету 30-летней Ив около 20 работ в кино и сериалах.

3. Канье и Норт Уэст

Норт Уэст, первенец в семье Канье Уэста и Ким Кардашьян, появилась на свет 15 июня 2013 года. Малышка растет очень артистичной, так что, возможно, в скором времени обгонит по популярности своих звездных родителей.

4. Дэвид и Олив Теннант

Дебют Олив в большом кино состоялся в 2022 году в ленте «Белфаст». По своей первой ковровой дорожке на премьере фильма она прошлась со старшим братом Таем — сыном жены Дэвида от предыдущего брака, которого он усыновил.

5. Дольф и Ида Лундгрен

Старшая дочь Дольфа Лундгрена Ида родилась в 1996 году. Девушка уже успела засветиться в мировом кинематографе. Пока на ее счету 2 полнометражных фильма, вышедших в 2009 и в 2021 году.

6. Мик и Джорджия Мэй Джаггер

Джорджия Мэй — одна из восьмерых детей Мика Джаггера. Она успешная модель и дизайнер, сотрудничает с рядом мировых брендов. А в 2009 году ей даже присудили статус модели года.

7. Джек и Лоррейн Николсон

30-летняя дочь Джека Николсона Лоррейн — актриса и режиссер. Она наиболее известна ролью в фильме «Серфер души». Ну а впервые в большом кино Лоррейн появилась в 13 лет в картине «Любовь по правилам и без».

8. Клинт и Франческа Иствуд

Дочь многодетного отца Клинта Иствуда Франческа демонстрирует большие успехи в кинематографе. Ее дебют состоялся в 1995 году («Звезды упали на Генриетту»). В 2017-м она снялась в сериалах «Фарго», «Твин Пикс», а в 2021-м — в триллере «Время».

9. Виола и Мадс Миккельсен

Старшая дочь Мадса Миккельсена Виола родилась в 1992 году. В отличие от своих родителей и младшего брата, которые активны в соцсетях, Виола предпочитает вести частный аккаунт. Чем занимается дочь известного актера, до сих пор остается загадкой.

10. Райан и Ава Элизабет Филлипп

В браке с Риз Уизерспун у Райана Филлиппа в 1999 году появилась на свет дочь Ава Элизабет. Сейчас она учится в колледже, а до этого была занята в модельном бизнесе. Ее мама призналась, что еще с детства у Авы были собственные оригинальные идеи, в которых она выражала себя.

11. Жан-Поль и Стелла Бельмондо

Стелла Ева Анджелина Бельмондо появилась на свет во втором браке актера — с манекенщицей и балериной Натти Тардивель. Как-то 18-летняя девушка призналась, что у нее с братом и сестрой мало общего, в первую очередь из-за разницы в возрасте, ведь старшим детям Бельмондо больше 50 лет.

12. Джуд и Айрис Лоу

Всего у сердцееда Джуда Лоу шестеро детей, Айрис — вторая. Она родилась в 2000 году в браке актера с Сэйди Фрост. Девушка занимается модельным бизнесом. В одном из интервью она сказала: «Я унаследовала от своей семьи желание пробовать новое и ничего не бояться. Это определенно повлияло на меня как на личность».