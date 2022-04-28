Мы выяснили, как выглядят и чем занимаются дочери знаменитых отцов
Наверняка многим из нас хотелось узнать, как же выглядят и чем занимаются дочери знаменитых отцов. Некоторые из них пошли по стопам своих пап, как, например, наследницы Гордона Рамзи или Джека Николсона. Другие же предпочитают оставаться в тени, как дочь Мадса Миккельсена.
Мы в AdMe.ru решили разузнать, а как же выглядят дочери селебрити-отцов, и заодно выяснили, чем же они занимаются.
1. Гордон и Матильда Рамзи
Наследнице всемирно известного шеф-повара Гордона Рамзи 20 лет. Она пошла по стопам отца — ведет кулинарные телешоу, за которые даже удостоилась нескольких номинаций. В 2017 году выпустила свою первую книгу, посвященную основной сфере деятельности.
2. Боно и Ив Хьюсон
Дочь музыканта Боно — успешная ирландская актриса. Хотя родители были против публичной деятельности дочери, она вопреки их воле в 2005 году снялась в короткометражке. Сегодня на счету 30-летней Ив около 20 работ в кино и сериалах.
3. Канье и Норт Уэст
Норт Уэст, первенец в семье Канье Уэста и Ким Кардашьян, появилась на свет 15 июня 2013 года. Малышка растет очень артистичной, так что, возможно, в скором времени обгонит по популярности своих звездных родителей.
4. Дэвид и Олив Теннант
Дебют Олив в большом кино состоялся в 2022 году в ленте «Белфаст». По своей первой ковровой дорожке на премьере фильма она прошлась со старшим братом Таем — сыном жены Дэвида от предыдущего брака, которого он усыновил.
5. Дольф и Ида Лундгрен
Старшая дочь Дольфа Лундгрена Ида родилась в 1996 году. Девушка уже успела засветиться в мировом кинематографе. Пока на ее счету 2 полнометражных фильма, вышедших в 2009 и в 2021 году.
6. Мик и Джорджия Мэй Джаггер
Джорджия Мэй — одна из восьмерых детей Мика Джаггера. Она успешная модель и дизайнер, сотрудничает с рядом мировых брендов. А в 2009 году ей даже присудили статус модели года.
7. Джек и Лоррейн Николсон
30-летняя дочь Джека Николсона Лоррейн — актриса и режиссер. Она наиболее известна ролью в фильме «Серфер души». Ну а впервые в большом кино Лоррейн появилась в 13 лет в картине «Любовь по правилам и без».
8. Клинт и Франческа Иствуд
Дочь многодетного отца Клинта Иствуда Франческа демонстрирует большие успехи в кинематографе. Ее дебют состоялся в 1995 году («Звезды упали на Генриетту»). В 2017-м она снялась в сериалах «Фарго», «Твин Пикс», а в 2021-м — в триллере «Время».
9. Виола и Мадс Миккельсен
Старшая дочь Мадса Миккельсена Виола родилась в 1992 году. В отличие от своих родителей и младшего брата, которые активны в соцсетях, Виола предпочитает вести частный аккаунт. Чем занимается дочь известного актера, до сих пор остается загадкой.
10. Райан и Ава Элизабет Филлипп
В браке с Риз Уизерспун у Райана Филлиппа в 1999 году появилась на свет дочь Ава Элизабет. Сейчас она учится в колледже, а до этого была занята в модельном бизнесе. Ее мама призналась, что еще с детства у Авы были собственные оригинальные идеи, в которых она выражала себя.
11. Жан-Поль и Стелла Бельмондо
Стелла Ева Анджелина Бельмондо появилась на свет во втором браке актера — с манекенщицей и балериной Натти Тардивель. Как-то 18-летняя девушка призналась, что у нее с братом и сестрой мало общего, в первую очередь из-за разницы в возрасте, ведь старшим детям Бельмондо больше 50 лет.
12. Джуд и Айрис Лоу
Всего у сердцееда Джуда Лоу шестеро детей, Айрис — вторая. Она родилась в 2000 году в браке актера с Сэйди Фрост. Девушка занимается модельным бизнесом. В одном из интервью она сказала: «Я унаследовала от своей семьи желание пробовать новое и ничего не бояться. Это определенно повлияло на меня как на личность».
Кто из дочерей, на ваш взгляд, больше всех похож на своего отца? Может быть, вы хотели бы дополнить этот список?