Мы решили выяснить, насколько правдиво утверждение о том, что дети — это счастье

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В последние десятилетия многие страны, включая Россию, находятся на грани демографического кризиса. Другими словами, семьи стали заводить детей гораздо реже, чем раньше. Это во многом связано с экономической ситуацией в государствах, но еще больше — с социальными явлениями и тенденциями.

Часто молодые пары просто боятся заводить детей. Мы в AdMe.ru решили разобраться, оправданны ли их опасения и способно ли наличие детей сделать людей счастливее.

Что происходит сразу после рождения

Конечно, сложно быть несчастным, когда только-только выходишь из роддома со сладко посапывающим свертком на руках. В первый год жизни первенца родители определенно счастливы. Особенно это касается пар зрелого возраста, решивших обзавестись потомством после 34 лет. Но с молодыми семьями все не так просто: пары, ставшие родителями в возрасте 18–22 лет, зачастую становятся недовольны жизнью еще до момента рождения ребенка. И их можно понять. Во-первых, такие юные родители, как правило, еще не успевают морально и финансово подготовиться к заботе о детях, и мысль о колоссальной ответственности за новую жизнь их волнует и пугает. Во-вторых, молодые матери более подвержены послеродовой депрессии — апатии и тревоге, которые месяцами преследуют женщину.

Долгосрочная перспектива

Первые месяцы родительства самые изнурительные и связаны, в частности, с острым недосыпом. Но при этом радость от самого факта рождения ребенка перекрывает негативные аспекты. В основном матери начинают чувствовать себя несчастными позже, когда чадо подрастает. Это может быть связано с тем, что хлопоты о детях превращаются в бесконечную рутину, а каждый новый этап их жизни — поход в садик, поступление в школу, переходный возраст — приносит новые проблемы. Речь идет не только об индивидуальном счастье, но и о семейном. Женщины с детьми даже в устоявшемся браке чувствуют себя хуже, чем их бездетные сверстницы. Причина этому — резкое сокращение времени, которое супруги с ребенком могут уделять друг другу.

«Мне нелегко. С момента рождения ребенка я учусь и работаю, дел дома куча. Сейчас дочке пять с половиной, стало тяжелее. Куча кружков по вечерам, спать уложить — проблема... Раньше как-то, в ее годик, было проще: рассекает по квартире, пока я читаю что-нибудь... Сейчас очень хочется личного времени, а времени-то и нет». yona88

Чем больше детей, тем лучше

Если рождение детей неизбежно ведет к упадку уровня счастья в дальнейшем, то логично предположить, что чем больше детей в семье, тем больше горя таит сердце родителей. А вот и нет! Статистика показывает, что многодетные родители так же (или почти так же) счастливы, как и бездетные люди. Это может быть связано с тем, что многодетные родители больше вовлечены в воспитание отпрысков и крепче привязаны к своей семье, что в итоге и повышает удовлетворенность жизнью. А еще многие женщины признаются, что имеют меньше детей, чем хотелось бы. В основном это относится именно к малодетным матерям, так как пары без детей заводить потомство часто и не стремятся. Пожалуй, это самое логичное объяснение тому, что родители в больших семьях счастливее, чем в маленьких.

Отцы и дети

Выше речь шла по большей части о материнском счастье. И неспроста: если уровень счастья среднестатистической мамы на протяжении многих лет оставался постоянным относительно уровня счастья ее бездетных ровестниц, то отношение отцов к родительству менялось со временем. Еще полвека назад мужчины с детьми были менее довольны жизнью, чем мужья без детей и, кроме того, несчастнее собственных жен. Но со временем уровень счастья отцов повышался, и теперь они почти в 2 раза счастливее бездетных мужчин. Это неудивительно. Теперь отцы, как правило, куда чаще видятся с собственными отпрысками, а их роль в воспитании давно вышла за рамки карательных практик, как это было еще в середине прошлого столетия. Современные папы гораздо более вовлечены в воспитание детей, что и делает их счастливее отцов прошлого.

Опустевшее гнездышко

Дети взрослеют, и приходит время жить самостоятельной жизнью. Родители не всегда готовы отпустить свое чадо, да и в доме после отъезда ребенка становится пусто и тихо. И тем не менее семейные пары, чьи дети покинули отчий дом, чувствуют себя немного счастливее родителей, живущих с несовершеннолетними детьми. Уход повзрослевших детей из родительского дома хорошо влияет и на взаимоотношения супругов.

«Я скучаю по своим детям, но теперь у меня больше возможностей. Я могу тратить больше денег (и не шутите, что дети бесценны), проводить больше времени наедине с мужем. Мы можем каждый день возрождать былую романтику. Путешествовать без всяких ограничений. Спокойно проводить время дома. А еще я горжусь, что вырастила детей достаточно сильными, чтобы они могли быть независимыми. Короче, это крутая жизнь!» Alice Sirrine Scofield

Так ли счастливы родители?

После всех этих статистических данных может показаться, что дело совсем плохо. Но это не так. Во-первых, счастье — понятие субъективное. Исследователи могут лишь спросить у респондентов, счастливы ли они, и сравнить количество положительных и отрицательных ответов в группах людей, у которых есть дети или их нет. Это значит, что отдельно взятое семейство с ребенком может оказаться счастливее одной конкретной бездетной семьи. Так что рожать детей или нет — решать только вам и вашему партнеру. В конце концов, у каждой семьи свой путь к счастью.

Как вы думаете, приносят ли дети счастье? И что может помочь родителям комфортно чувствовать себя в этом качестве?