Мы решили выяснить, насколько правдиво утверждение о том, что дети — это счастье

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В последние десятилетия многие страны, включая Россию, находятся на грани демографического кризиса. Другими словами, семьи стали заводить детей гораздо реже, чем раньше. Это во многом связано с экономической ситуацией в государствах, но еще больше — с социальными явлениями и тенденциями.

Часто молодые пары просто боятся заводить детей. Мы в AdMe.ru решили разобраться, оправданны ли их опасения и способно ли наличие детей сделать людей счастливее.

Что происходит сразу после рождения

© Westend61 / Getty Images  

Мы решили выяснить, насколько правдиво утверждение о том, что дети — это счастье

Конечно, сложно быть несчастным, когда только-только выходишь из роддома со сладко посапывающим свертком на руках. В первый год жизни первенца родители определенно счастливы. Особенно это касается пар зрелого возраста, решивших обзавестись потомством после 34 лет.

Но с молодыми семьями все не так просто: пары, ставшие родителями в возрасте 18–22 лет, зачастую становятся недовольны жизнью еще до момента рождения ребенка. И их можно понять. Во-первых, такие юные родители, как правило, еще не успевают морально и финансово подготовиться к заботе о детях, и мысль о колоссальной ответственности за новую жизнь их волнует и пугает. Во-вторых, молодые матери более подвержены послеродовой депрессии — апатии и тревоге, которые месяцами преследуют женщину.

Долгосрочная перспектива

© SDI Productions / Getty Images  

Мы решили выяснить, насколько правдиво утверждение о том, что дети — это счастье

Первые месяцы родительства самые изнурительные и связаны, в частности, с острым недосыпом. Но при этом радость от самого факта рождения ребенка перекрывает негативные аспекты.

В основном матери начинают чувствовать себя несчастными позже, когда чадо подрастает. Это может быть связано с тем, что хлопоты о детях превращаются в бесконечную рутину, а каждый новый этап их жизни — поход в садик, поступление в школу, переходный возраст — приносит новые проблемы.

Речь идет не только об индивидуальном счастье, но и о семейном. Женщины с детьми даже в устоявшемся браке чувствуют себя хуже, чем их бездетные сверстницы. Причина этому — резкое сокращение времени, которое супруги с ребенком могут уделять друг другу.

«Мне нелегко. С момента рождения ребенка я учусь и работаю, дел дома куча. Сейчас дочке пять с половиной, стало тяжелее. Куча кружков по вечерам, спать уложить — проблема... Раньше как-то, в ее годик, было проще: рассекает по квартире, пока я читаю что-нибудь... Сейчас очень хочется личного времени, а времени-то и нет».

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Чем больше детей, тем лучше

© PBNJ Productions / Getty Images  

Мы решили выяснить, насколько правдиво утверждение о том, что дети — это счастье

Если рождение детей неизбежно ведет к упадку уровня счастья в дальнейшем, то логично предположить, что чем больше детей в семье, тем больше горя таит сердце родителей. А вот и нет! Статистика показывает, что многодетные родители так же (или почти так же) счастливы, как и бездетные люди.

Это может быть связано с тем, что многодетные родители больше вовлечены в воспитание отпрысков и крепче привязаны к своей семье, что в итоге и повышает удовлетворенность жизнью. А еще многие женщины признаются, что имеют меньше детей, чем хотелось бы. В основном это относится именно к малодетным матерям, так как пары без детей заводить потомство часто и не стремятся. Пожалуй, это самое логичное объяснение тому, что родители в больших семьях счастливее, чем в маленьких.

Отцы и дети

© pixabay   © pexels  

Мы решили выяснить, насколько правдиво утверждение о том, что дети — это счастье

Выше речь шла по большей части о материнском счастье. И неспроста: если уровень счастья среднестатистической мамы на протяжении многих лет оставался постоянным относительно уровня счастья ее бездетных ровестниц, то отношение отцов к родительству менялось со временем.

Еще полвека назад мужчины с детьми были менее довольны жизнью, чем мужья без детей и, кроме того, несчастнее собственных жен. Но со временем уровень счастья отцов повышался, и теперь они почти в 2 раза счастливее бездетных мужчин.

Это неудивительно. Теперь отцы, как правило, куда чаще видятся с собственными отпрысками, а их роль в воспитании давно вышла за рамки карательных практик, как это было еще в середине прошлого столетия. Современные папы гораздо более вовлечены в воспитание детей, что и делает их счастливее отцов прошлого.

Опустевшее гнездышко

© Depositphotos  

Мы решили выяснить, насколько правдиво утверждение о том, что дети — это счастье

Дети взрослеют, и приходит время жить самостоятельной жизнью. Родители не всегда готовы отпустить свое чадо, да и в доме после отъезда ребенка становится пусто и тихо. И тем не менее семейные пары, чьи дети покинули отчий дом, чувствуют себя немного счастливее родителей, живущих с несовершеннолетними детьми.

Уход повзрослевших детей из родительского дома хорошо влияет и на взаимоотношения супругов.

«Я скучаю по своим детям, но теперь у меня больше возможностей. Я могу тратить больше денег (и не шутите, что дети бесценны), проводить больше времени наедине с мужем. Мы можем каждый день возрождать былую романтику. Путешествовать без всяких ограничений. Спокойно проводить время дома. А еще я горжусь, что вырастила детей достаточно сильными, чтобы они могли быть независимыми. Короче, это крутая жизнь!»

Alice Sirrine Scofield

Так ли счастливы родители?

© Elva Etienne / Getty Images  

Мы решили выяснить, насколько правдиво утверждение о том, что дети — это счастье

После всех этих статистических данных может показаться, что дело совсем плохо. Но это не так. Во-первых, счастье — понятие субъективное. Исследователи могут лишь спросить у респондентов, счастливы ли они, и сравнить количество положительных и отрицательных ответов в группах людей, у которых есть дети или их нет. Это значит, что отдельно взятое семейство с ребенком может оказаться счастливее одной конкретной бездетной семьи.

Так что рожать детей или нет — решать только вам и вашему партнеру. В конце концов, у каждой семьи свой путь к счастью.

Как вы думаете, приносят ли дети счастье? И что может помочь родителям комфортно чувствовать себя в этом качестве?

Фото на превью Westend61 / Getty Images

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